他们辛苦申上哈佛，因几句话 没入学就被开

日前，哈佛大学(Harvard University)收回了至少2021年毕业的10名学生的录取。据哈佛校报(The Harvard Crimson)报道，这10名学生在脸书(Facebook)的一个封闭聊天小组中发布了针对少数族裔的不良信息。

两名该小组程说，这一名为“纯正哈佛血统好色享乐青年团”(Harvard memes for horny bourgeois teens)是从去年12月开放的。根据哈佛校报的聊天截图显示，学生们在小组中发送了猥亵性侵，大屠杀和儿童死亡等图片。有些拿虐待儿童开玩笑的信息带有性意味，其他人则针对具体种族或者种族群体进行挑衅。

根据这一小组成员描述，4月中旬，在发现这一小组和其聊天内容后，哈佛大学招生官撤回了至少十名青少年的录取信。哈佛大学官员之前说，哈佛大学撤回学生录取是最终决定。

哈佛大学撤回至少十个申请人的录取

哈佛大学代表戴安(Rachael Dane)告诉Business Insider，大学不会公开评论这些申请人的录取状态。 这一群聊源自于一个将近百人的哈佛2021届学生团体。被录取的学生在哈佛官方脸书上找到并联系对方，共同分享流行文化的文化基因。“纯正哈佛血统好色享乐青年团”则是在这个团体基础上衍生出来的“更加限制级”的小组群聊。 杰西卡·张(Jessica Zhang)也加入了这两个团体的群聊中，她是哈佛的新生，并且表示自己没有在“纯正哈佛血统好色享乐青年团中”发布信息，她的录取也没有被撤回。张在一封邮件中写道，“很多学生因为能够与一些兴趣相同的人组成小组而感到兴奋，”张表示，原来的小组分享的内容大多是“轻松的”。 但根据卡桑桌·路卡(Cassandra Luca)说，很快一些成员建议组成一个更加限制级的群聊，路卡没有加入第二个群聊中，她的录取也没有被撤回。路卡说，这个“黑暗”团体群聊的创始人要求学生在大的群聊中发布挑衅的信息，然后才允许他们加入分组。“他们就像，‘哦，你必须在原来的小组发信息，证明你可以进入一个新的小组。’这就是‘我们进入哈佛不意味着我们不能做有趣的事情’。” 今年，2021年哈佛大学接受了39，506名申请人中的2，056名学生，入学率为5.2%。

来源：侨报网