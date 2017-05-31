你会找工作吗？求职时间规划大全

毕业季，你想要一份工作，现在就想要。

你已经很努力地寻找工作了：不断修改你的简历，狂热地在网上申请工作，美化自己并想方设法打通人际关系。在你的蓝图中，你一个月就能找到工作。

深呼吸一下。

一位曾在招聘岗任职的职业规划专家莎乐米（Vicki Salemi）说出了事实：在一个月之内找到一份新工作是不可能的。这是找工作的时间规划线：

今天：你在招聘网站上找到了一份工作，递交了申请。然后，你的邮箱也许会收到一封邮件，写着“恭喜你！你的申请已被查收。如果你适合这份工作，我们将会联系你。”

两周之后：一家公司的人员联系了你。一位人事经理喜欢你的简历，希望与你安排一次电话面试。在理想的情境中，你可能在申请后一两天内收到一通电话，但通常情况下你得等上两周的时间。

因为招聘人员很忙。诚然，招聘人员正在努力找到适合的人员，但是他们将会穿梭在客户会议、团队电话会议、面试等之间。因而，从一个招聘者角度来看，两个星期的时间并不是很长。

当你等待这通电话时，请保持耐心和坚持，继续申请工作，并且随时查看雇主的情况，以了解可能的就业机会。

三周之后：但愿你接到了你的电话面试，在这个过程中，招聘人员尝试在他们安排亲自面试前，找到接近完美的候选人，以避免浪费时间。如果电话面试三天之内，你听到他们想让你去做面对面的面试，那么恭喜你！

四周之后：你将进行首次面试，你想知道他们最后是否会与你联系。但招聘幕后并不是那么简单，招聘人员可能要几天才能找到面试官有空的时候，以便汇报你的资质，讨论下一步如何进展。在这个规则之外，他们可能会在内部面试那些不合格的候选人。财务可能会质疑为何这个职位还没有被填补，也可能会重新审视他们的预算。所以，你看，幕后的这些东西可能与你无关了。

你要做的是，继续申请工作。

六周之后：你收到了他们想让你去公司做最终面试的电话，你信心满满，因为他们询问你什么时候可以开始工作，以及你薪水要求时，你似乎看到了这份工作的前途。

但接下来一周，你可能什么都没收到。在找工作过程中，你可能感觉一个星期像是艰难的，细长的一个月。但事实上，任何事情都可能发生在幕后。雇主仍然可能在对最终竞争者进行采访，并让雇佣团队评估每个人。

八周之后：你收到了录取信！你已经拿到了回复并且受到了口头的录取信！真厉害！现在你可以围绕你的薪金待遇和开始工作时间来与招聘团队谈判了。

12周之后：第一天上班！注意，你会提前两周给你现在的老板请辞通知，你的背景调查或许也需要两周的事件。

所以，根据莎乐米的经验，即便是一切顺利，从找工作到入职也需要三个月的事件。事实上，找工作过程中会遇到种种延误，譬如经理离开办公室，内部人员在考察之中，财务正在重审预算等等。因为，莎乐米建议求职者要从头到尾余出六个月的求职时间。

找工作固然有种种意外，但是在求职路上，你唯一能够掌控的就是你的勤奋，专注和积极的展望。

来源：侨报网