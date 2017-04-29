你在 LinkedIn 上碰到过骗子么？

【圣路易时报讯】最近毕业生申请opt后都会在各种招聘网站上投简历 ，也会有很多同学用例如 LinkedIn 等app 来轻松投放简历寻求offer。知名求职网站LinkedIn以社群网站般的亲切介面大受欢迎，许多猎头也会在上面找人才。但是你可知道在这些网站 app上也有很多骗子在等待着你，以下有很多例子。

一、让你”领取“资金

某银行的人联系W求职学生说，他有一笔巨额资金，没有人认领，因为我的姓刚好他客户的姓一样，所以需要我合作，可以和我分成。

再后来有个非洲加纳的阿姨让我继承她的一千万美金财产。。。（随便非洲划拉一个孩子都是皮包骨的穷孩子，你那遗产不用给我了谢谢。。。）



二、“约会”

最近连续发生了很多“好事”在我身上，先是有个阿富汗的小伙每天约我喝咖啡（这个不确定因为他说在理工大学读博士，如果是骗子应该不会要求见面去理工查也很容易被戳穿吧…反正就是不见！）后来有一个美国纽约的小伙说是我的命中注定。。。血无语啊。。。（再彪的美国人也不会感觉没见过的女人是命中注定吧。。。）

四、骇客看上LinkedIn用户个资的价值，创了一堆假帐号专门来骗取个资

资安公司赛门铁克（Symantec）表示，现在有愈来愈多骇客锁定求职网站领英（LinkedIn）上的专业人士，在各行各业创设好几十个假帐号，伪装成人资招募人员，找出业界专业人士并取得对方的信任。赛门铁克正与领英合作，删除所有查出来的假帐号。骇客用假帐号联系上专业人士后，会诱骗用户提供更私人的资料，把对方骗进充满病毒的网站，或在取得对方电邮后，用鱼叉式网路钓鱼攻击骗取个资。赛门铁克在报告中说，领英用户希望能被人资青睐，所以这种把戏屡试不爽。大部分假帐号都能成功取得重要人际网络资讯，比例是1比500。有些假帐号甚至拿到别人的背书。领英正在调查涉嫌违反使用规定的帐号，会立即采取行动，也建议用户举报假帐号。调查人员发现，假帐号用的文字通常都是直接从真正的专业人士那里复制贴上的。他们常会盗用专业女性照片，并利用关键字寻找猎物，在物流、资讯安全、石油天然气产业特别多。

若担心你的好友是骇客，赛门铁克提供几个小撇步，例如逆搜寻对方照片，看看在Google找到的照片与资料是否跟领英资料一致；或是把对方资料复制贴上丢到Google来比对。赛门铁克表示，脸书和推特都有假帐号问题，但领英对骇客似乎特别有吸引力，凸显出骇客犯罪极其精密复杂，在发动攻击前密切筹备很长一段时间。这不是专家第一次针对领英假帐号问题提出警告。 Dell反威胁小组研究人员10月查出至少25个假帐号，这个骇客网络与超过200个正常帐号相连，牵涉国防、电讯、公家机关与水电公司职员。这些假帐号来自伊朗骇客团体。