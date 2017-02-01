你找实习还没有着落？2月Career Fair来袭，如何跟HR“撩”来一个面试机会？(附全美春季100+招聘活动汇总)

即便你在Career Fair 的时候已经把你一份简历给到对方表示你的申请意向，在聊天过后别忘记向Recruiter拿名片，因为拿到名片回家后还需要给对方 发 Thank You/Followup email。

Email的重点：

（i）提醒对方你是谁，强调你对于贵公司在招聘的职位的兴趣；

（ii）发送你的简历方便对方保存（万一对方不小心丢掉你的纸质版本！）；

（iii）最好附加一个Cover Letter，除了可以用一些招聘会上跟对方的沟通内容来提醒对方你是谁，比如说：

We went over the advantages of starting a career in a Big Four accounting firm;

Thanks for sharing with me how to overcome the language barrier

也可以补充一些你没有机会表达／告知对方的信息，比如说你个人一些相关实习经历、优秀成就；

（iv）如果对方的招聘程序包括填写Online Application，就必须尽快完成并且在你的邮件里面也提到你已经完成这一步了；

（v）如果公司暂时还没有适合你的职位，你可以提出跟对方保持联系，甚至邀请对方进行一个一对一 coffee chat。Networking永远在一对一的场景下才有效！