你找实习还没有着落？2月Career Fair来袭，如何跟HR“撩”来一个面试机会？(附全美春季100+招聘活动汇总)

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上学期秋招career fairs 和 info sessions 你去了多少？

去了但是后来申请没戏？

全美各大高校的春季career fair已悄悄拉开序幕

部分学校甚至在1月中下旬就已开始…

如果你今年暑假实习还没有着落

2月至4月全美将有一大波Recruitment Event展开

你的 Second Chance 来了

想要在这些Career Events上给Recruiters留下深刻印象，

甚至直接获得“面试直通证”

你要做什么？

不管是校外还是校内的Career Fair，都是人山人海，留下深刻的第一印象大家知道都很重要，所以一定要提前准备。

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 Career Fair 前的准备功夫 

第一：更新你的Resume

不用多说，first things first, 必须确保你的Resume是up-to-date并且没有信息和语法错误；然后打印大量出来，用一个portfolio整齐装好；你甚至可以选择购买专门打印resume的高质量纸张。即便你只是打算去10家企业的摊位，也请你打印50份不嫌多，you never know!

第二：做好Company Research

事前查看出席Event的企业，列好要去的公司名单，准备“路线图”／优先序。并且，把名单上的公司挨个做company research，了解公司情况。不管是去career fair或是去面试，或是任何company event，这一步都非常重要。当然，对你最切身的就是到底公司在招募什么岗位。

基本、快 (last) 捷 (minute) 的方法

●  查看Wikipedia 了解这个公司的历史和它大概是做什么

●  查看公司官方网站“About us” 或者“Newsletter” 等页面看有没有特别重大或者特别吸引你的事件

透彻了解、准备聊天话题的方法

●  在公司官网上找到他们的 不同服务／产品线 然后准备2-3个你感兴趣的， 看看他们大概是做什么的，如果看不懂，也可以在career fair上问，都是很好的问题

●  查看第三方平台，例如Glassdoor、LinkedIn，分别从内部员工和官方发布信息两个渠道了解公司近期招聘和任何内部动态

●  搜索有没有相关新闻

第三：准备1-2分钟的Elevator Speech，熟练100次

一到两分钟的自我介绍，内容应该以让HR留下深刻印象为目标，所以要着重讲你与其他应聘者不同的地方。比如说一些有趣的经历（e.g. 在某届奥林匹克当过volunteer，或者去过南极极地探险）。修读什么专业、什么时候毕业这些比较不重要，因为对方如果看过你的简历就会知道。

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 怎样跟 Recruiters 开展话题?

学校举办的Career Fair上，大公司一般有专门的Campus Recruiter负责该校和该公司之间的招聘流程，一定要和他们多聊一聊。在交谈中，要清楚的表达出自己的意向，是为了找全职工作，还是实习。

如何跟他们展开话题? 这些都是一些可以问的Smart Questions：

  • What is a normal day like at your work? 
  • What are some of the skills and abilities you see as necessary for someone to succeed in this job?
  • In your opinion, what is the most important contribution that this company expects from its employees?
  • If you weren’t working here, what would you probably be doing right now?
  • Can you describe the work environment here?
  • How do you describe the philosophy of the company or organization?
  • What’s your favorite thing about working at *** company?
  • How soon are you looking to fill this position?
  • I have really enjoyed meeting with you and your team, and I am very interested in the opportunity. I feel my skills and experience would be a good match for this position. What is the next step in your interview process?
如果你已经知道自己要申请哪个工作，甚至你可以问问具体情况：一共有多少轮interview? 你的面试官会是什么职位、背景的人？你想做点research，一般HR都愿意帮你。

“工资是多少？什么时候可以晋升？” 这种问题千万不能问，这些都是HR无法即时回答的red zone 危险区，直到你拿到Offer，才可以问这样的问题。

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 创造二次交流的机会

即便你在Career Fair 的时候已经把你一份简历给到对方表示你的申请意向，在聊天过后别忘记向Recruiter拿名片，因为拿到名片回家后还需要给对方 发 Thank You/Followup email。

Email的重点：

（i）提醒对方你是谁，强调你对于贵公司在招聘的职位的兴趣；

（ii）发送你的简历方便对方保存（万一对方不小心丢掉你的纸质版本！）；

（iii）最好附加一个Cover Letter，除了可以用一些招聘会上跟对方的沟通内容来提醒对方你是谁，比如说：

  • We went over the advantages of starting a career in a Big Four accounting firm;
  • Thanks for sharing with me how to overcome the language barrier

也可以补充一些你没有机会表达／告知对方的信息，比如说你个人一些相关实习经历、优秀成就；

（iv）如果对方的招聘程序包括填写Online Application，就必须尽快完成并且在你的邮件里面也提到你已经完成这一步了；

（v）如果公司暂时还没有适合你的职位，你可以提出跟对方保持联系，甚至邀请对方进行一个一对一 coffee chat。Networking永远在一对一的场景下才有效！

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 良好心态是关键

参与过无数校园Career Fair，现在任职Deloitte Senior的DBC导师有话说：

中国留学生普遍对自己的语言能力不够自信，对于这个问题，勤练习是一方面，另一方面也要告诉自己，如果你努力了，你的语言肯定不会很差，说话的时候要有信心，不要着急，声音要洪亮。你不用说的很快，但是需要连贯。用的词和句，表达方式很重要。你看印度兄弟们，口音很重，但说话流利用词地道，所以好像美国朋友们觉得跟他们沟通更简单一些。

一定要在平时就多张嘴练习，去这些recruiting event不要功利心太重，要抱着要不到工作机会，要不到refer，也还是可以练练口语的心态。这样总有一天会开花结果的，或者在oncampus recruiting 的面试中你也会感觉更舒服一些。

 

 

最后，祝大家在Career Fair好运 🙂

来源：DBC

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