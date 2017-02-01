你找实习还没有着落？2月Career Fair来袭，如何跟HR“撩”来一个面试机会？(附全美春季100+招聘活动汇总)

去了但是后来申请没戏？
全美各大高校的春季career fair已悄悄拉开序幕
部分学校甚至在1月中下旬就已开始…
如果你今年暑假实习还没有着落
2月至4月全美将有一大波Recruitment Event展开
你的 Second Chance 来了
想要在这些Career Events上给Recruiters留下深刻印象，
甚至直接获得“面试直通证”，
你要做什么？
不管是校外还是校内的Career Fair，都是人山人海，留下深刻的第一印象大家知道都很重要，所以一定要提前准备。
● 查看Wikipedia 了解这个公司的历史和它大概是做什么
● 查看公司官方网站“About us” 或者“Newsletter” 等页面看有没有特别重大或者特别吸引你的事件
透彻了解、准备聊天话题的方法
● 在公司官网上找到他们的 不同服务／产品线 然后准备2-3个你感兴趣的， 看看他们大概是做什么的，如果看不懂，也可以在career fair上问，都是很好的问题
● 查看第三方平台，例如Glassdoor、LinkedIn，分别从内部员工和官方发布信息两个渠道了解公司近期招聘和任何内部动态
● 搜索有没有相关新闻
第三：准备1-2分钟的Elevator Speech，熟练100次
一到两分钟的自我介绍，内容应该以让HR留下深刻印象为目标，所以要着重讲你与其他应聘者不同的地方。比如说一些有趣的经历（e.g. 在某届奥林匹克当过volunteer，或者去过南极极地探险）。修读什么专业、什么时候毕业这些比较不重要，因为对方如果看过你的简历就会知道。
如何跟他们展开话题? 这些都是一些可以问的Smart Questions：
- What is a normal day like at your work?
- What are some of the skills and abilities you see as necessary for someone to succeed in this job?
- In your opinion, what is the most important contribution that this company expects from its employees?
- If you weren’t working here, what would you probably be doing right now?
- Can you describe the work environment here?
- How do you describe the philosophy of the company or organization?
- What’s your favorite thing about working at *** company?
- How soon are you looking to fill this position?
- I have really enjoyed meeting with you and your team, and I am very interested in the opportunity. I feel my skills and experience would be a good match for this position. What is the next step in your interview process?
“工资是多少？什么时候可以晋升？” 这种问题千万不能问，这些都是HR无法即时回答的red zone 危险区，直到你拿到Offer，才可以问这样的问题。
Email的重点：
（i）提醒对方你是谁，强调你对于贵公司在招聘的职位的兴趣；
（ii）发送你的简历方便对方保存（万一对方不小心丢掉你的纸质版本！）；
（iii）最好附加一个Cover Letter，除了可以用一些招聘会上跟对方的沟通内容来提醒对方你是谁，比如说：
- We went over the advantages of starting a career in a Big Four accounting firm;
- Thanks for sharing with me how to overcome the language barrier
也可以补充一些你没有机会表达／告知对方的信息，比如说你个人一些相关实习经历、优秀成就；
（iv）如果对方的招聘程序包括填写Online Application，就必须尽快完成并且在你的邮件里面也提到你已经完成这一步了；
（v）如果公司暂时还没有适合你的职位，你可以提出跟对方保持联系，甚至邀请对方进行一个一对一 coffee chat。Networking永远在一对一的场景下才有效！
一定要在平时就多张嘴练习，去这些recruiting event不要功利心太重，要抱着要不到工作机会，要不到refer，也还是可以练练口语的心态。这样总有一天会开花结果的，或者在oncampus recruiting 的面试中你也会感觉更舒服一些。
最后，祝大家在Career Fair好运 🙂
来源：DBC