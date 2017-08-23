你是不是对美国的别墅有什么误会…别老想住个大house，too simple!

对在美国的读书的小伙伴们来说，八九月份预示着新的一学期开始了，无论你是对即将展开的美国生活激动又忐忑的小鲜肉，还是将离别看作老生常谈的老司机，大家都要拖着拉杆箱坐上十多个小时的飞机，奔赴各自学校，开始美国留学生活。

跟在国内不同，课业已经不再是我们唯一的任务，作为留学生，衣食住行上少了爸妈替我们打点，生活上大大小小的事都要自己操心起来。

最近小编学校的租房群里再一次涌进了大批新生，每天都会看到有人在群里求房源。即使有些新生会选择住校，还是有很大一批人需要在校外找房子。大家都在努力地寻找一套适合自己的房子，毕竟多数情况下，这合同一签就是一年，谁都不想将就。

美国各大学校所在村子里的房子大多情况下可以简单分为公寓（apartment）和别墅（house）两种。

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面对这两个选项，很多即将到美国或者之前一直住在学校宿舍的同学认为并不难选啊。

放着别墅不住，住什么公寓？国内房地产的广告都说了“再大的公寓，只是一套房子，别墅拥有的，却是一片天地。”

有了自己的豪宅庭院，楼上楼下都是房间，院子可以随意种花种草，周末还能够像美国电影里演的那样叫上朋友一起轰趴，让自己的美国生活燥起来。

毕竟大家想象中的美国别墅长这样

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在家开party的时候应该是这样的

和男票/女票在自家别墅过周末应该是这样的

不过，这事儿到了美国，还真就跟想象中的不太一样了。

其实好多乡村house年份已经很久远了，比如小编当年来美国住的第一个house就是上世纪60年代的，说比自己父母的年纪都要大绝对不夸张。住在楼上的人走动一下，楼下的人就会紧接着听到头顶的“吱嘎吱嘎”的木板响动声。

如果真的想要住到上图那些看起来很可观的别墅，那房租一定就没有那么可观了。

所以很多在美国待久了的小伙伴们会忍着不能在家肆意开趴的痛果断搬进公寓。

那么house和apartment到底哪一个适合自己呢？小编就结合自己和身边朋友的亲身经历跟大家聊一聊。

房租

首先我们先来谈谈钱。

就美国大部分地区而而言，公寓的人均价格首先要看一套公寓有几个房间。

单人间公寓一般是最贵的，但不需要跟任何人share任何区域也算是值了。整个家都是你的！全是你的！

其他的双人间、三人间、甚至四人间就需要与室友share厨房、卫生间等公共区域。价格也会递减。

再来说说house。小编几乎没有见过只有一个房间的house，或者说只有一个房间的我们也不称之为house。所以，house基本都是要跟靠谱的小伙伴共同撑起一个风雨飘摇的家，当然也要平摊房子的房租。一般来说，房租平摊下来的价钱还是比较可观的，这也给了很多人house要比公寓便宜的印象。

还有一点要说明的是公寓大多是从office那里签下来的。而house一般都是从私人手里租过来的。

公共设施

一般来说，公寓会配有泳池、健身房、公共娱乐区域等公共设施，为公寓住宿提供了非常高的附加值。

学习生活之余，可以在小区里打打桌球玩玩游戏，或者在泳池边晒晒太阳喝个下午茶；到了周末，公寓里还会不定期地举行泳池party，吃吃pizza喝喝啤酒，认识几个新朋友。

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住在house呢，这些对房东个人来说是一笔不小的花费，所以一般很难帮租客去置办这些。如果租到的房子地下室有一个桌球台可供平时消遣消遣，那就算是遇到非常大方的房东了。

安全方面

公寓配备的设施参差不齐，有些公寓会配有门卫，平时会有工作人员在大堂值班，对进出的陌生人进行登记。到了晚上，住户还需要刷卡进出。有些没有保安的公寓，或者住户分布较分散的小区，物业会在各个角落安置摄像头来保障住户安全。

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如果居住的是House，那么很大程度上要取决于所住区域的整体治安环境。在美国不同区域的安全情况相差不小，如果居住的区域不太安定，犯罪率比较高，那么住那附近的House就存在一定的安全隐患。但如果是住在比较安定的街区，安全性则会大大提高。

设施维修

几乎每个公寓都会有专门的维修部门，如果住户在居住过程中发现了问题，就可以打电话让物业通知维修人员上门进行维修。

如果住户不在家，维修人员会征得同意后上门维修，并在离开时留下一个纸条告知他们来过了。

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深夜或者法定假日遇到棘手的问题，比如停水停电，可以打公寓的紧急电话，维修部门同样会尽快赶到。

相比之下，house可能需要自己动手操作的就比较多了。因为很多房屋已经是一把年纪了，房东也很难在第一时间赶到，所以很多维修维护工作都要自己来，小到换灯泡，大到修堵住的马桶。小编还曾自己到沃尔玛买了百叶窗换上。

夏天的时候要自己除草，根据每个州法律不同，在有些地方，如果院子里的杂草过高会被邻居举报，还要面临被相关部门罚款的风险。

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冬天没有草了但有雪呀，像小编所在的村子属于五大湖地区，一入冬，雪下得可是相当得认真。这个时候如果不赶快拿起雪铲，恐怕再过一会连门都推不开了。

总之，住house就一句话，技多不压身。

隔音效果

因为美国好多村子里公寓的建筑材料以木头为主，所以隔音是有目共睹的差。曾经有朋友跟小编吐槽说他之前住的房间好像挨着邻居的浴室，每天早晨隔壁一洗澡，他都以为有人朝他头上泼了一盆水。

要是隔壁邻居比较奔放，你甚至连他们用了什么姿势都能猜出来……

这点小编也是深有体会，每次和室友房门紧闭，但用正常音调聊天毫无障碍。所以更别提开party，稍稍一吵，就会收到邻居甚至是警察的警告。

唉，这个时候多么怀念祖国的钢筋混凝土。

而house在这时显示出来的优势是，只要不太过分，在家里放一放音乐，和好友彻夜聊聊天，开开party都不会招来投诉。主要原因不是house的材料隔音，而是每户之间离的都比较远，大家都自己过自己的, 互不干扰。

其实无论是听起来让人浮想联翩的别墅，还是设施齐全的公寓，只要用心打理，都会变成留学生在异国他乡的第二个家。即便它是租来的，是暂时的，但也会是舒适的，是安心的，会在一天的疲惫后给你一个可以钻进去的暖和被窝。

在这里小编给大家总结几个靠谱的找“被窝”的渠道：

学校公众平台

大家可以多多利用每个学校的微信群、qq群、或者论坛。群里面经常会有同校的学生转租房子或者找室友。

靠谱的学哥学姐

找房子时候有个靠谱的学哥或学姐帮忙还是很管用的，他们有实地考察经验，可以告诉新生很多他们的体会和中肯的意见。如果碰到这么粗壮的大腿，大家可以抱起来了。

各个学校的CSSA

基本上每个学校都会有自己的中国学生学者联合会（CSSA: Chinese Students and Scholars Association），在其论坛上面都会有很多租房的帖子。在这里是最容易找到中国留学生租房信息的了，和中国人交流也容易，大量学生假期会到CSSA上发租房贴。

美国各大租房网站

（1）www.craigslist.org，美国版赶集网，提供最新房屋租赁信息 。

（2）www.trulia.com，这里面大多提供的都是中上等公寓，还可以看你所选地区的犯罪率，赞一个！

（3）www.zillow.com，最大特点是可以提供免费的房地产信息，包括房屋出售、历史销售、房屋估价、房地产搜索等。

（4）www.rent.com/Rent.co m，美国人气公寓租赁网站。

切记！！！在这种专业租房网站找房子的同学一定要擦亮双眼！！！因为上述的网站不仅仅是面向学生，而是面向整个美国社会，所以鱼龙混杂，存在风险，经常会有骗子在里面浑水摸鱼。

来源：北美留学生日报