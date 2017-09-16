全美最佳大学 普林斯顿七连冠

周二新出炉的一项大学年度调查显示，普林斯顿大学连续第七年被评为全美最好的大学。

据合众国际社报道，在《美国新闻与世界报道》(U.S News & World Report)的2018年美国大学排名中，普林斯顿再次被评为全美最好的大学，紧随其后的哈佛大学、耶鲁大学和芝加哥大学并列第三名，哥伦比亚大学、麻省理工学院和斯坦福大学并列第五名。

在2018全美最好的文科院校评比中，威廉姆斯学院连续第十五年排名第一，其次是阿默斯特学院，随后依次为包德恩学院、斯沃斯莫尔学院和韦尔斯利学院。

在最好的公立大学评比中，加州大学伯克利分校一直是过去20年来的顶尖学校，但今年与加州大学洛杉矶分校并列第一，紧随其后的是弗吉尼亚大学、密歇根大学安娜堡分校和北卡罗来纳大学教堂山分校。顶尖的公立文理学院排名为美国军事学院第一，其次是美国海军学院、美国空军学院、维吉尼亚军事学院和马里兰州圣玛丽学院。

排名的因素包括毕业和留存率、大学官员的调查、教师资助以及招生选择性等。

《美国新闻与世界报道》是一本仅次于《时代》周刊、《新闻周刊》的美国第三大新闻杂志。它以专题报道美国国内外问题及美国官方人物访问记而显其特色。该新闻杂志自1983年以来一直对美国大学及其院系进行排名，该排名具有较高的知名度。但据《华盛顿邮报》报道，一些评论人士认为，《美国新闻与世界报道》的排名公式有利于最富有和最排外的学校，并不能充分反映学生的多样性和教学质量。