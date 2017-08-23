冒充使领馆电信诈骗频发 海外接陌生电话需冷静

陆续有中国公民向中国驻多个国家使领馆反映，有不法分子假冒中国驻外使领馆名义进行诈骗。据中国驻泰国大使馆网站消息，不法分子往往自称使领馆官员，谎称受害人护照或居留卡到期、信用卡被盗刷或涉及国际刑事案件、遭刑警组织调查等，要求受害人提供个人银行账户或缴纳罚款等。一些案件中，诈骗分子采用技术手段将电话号码伪装成中国驻外使领馆电话号码，有一定欺骗性。

网页截图。（图片来源：中国驻泰国大使馆）

消息称，中国外交部领事司已针对上述情况连续两次发布提醒，提示中国公民警惕假冒中国驻外使领馆名义的电信诈骗。中国驻泰国大使馆在此郑重提醒所有在泰中国公民注意以下事项：

第一，中国驻外使领馆不会以电话方式通知中国同胞有涉及国内的案件需要处理，更不会要求接电人回拨任何电话号码进一步联系。

第二，是否申请护照旅行证件属个人意愿行为，中国驻外使领馆不会打电话通知当事人护照证件过期需要延期或补办并需通过转账等方式缴纳有关费用或罚款，也不会通过电话向任何人索要个人银行卡或账户信息。请中国同胞不要轻信任何以中国驻外使领馆名义要求更新护照或询问个人财务信息的电话。

第三，如接到陌生人电话通知“交通事故”、“孩子被绑架”、“亲人意外身亡”等信息时务必冷静，待通过其他渠道核实情况后再处理。即便紧急情况下使领馆电话通知当事人上述突发事件，也不会谈及银行账户、转账等事宜。

如无法辨别是否为诈骗电话，建议挂断电话后拨打中国驻泰国使馆领保热线0066-854833327或外交部领事保护与服务应急呼叫中心热线0086-10-12308进一步核实。如不幸上当受骗，请立刻拨打泰国24小时报警电话191求助。

来源：新浪