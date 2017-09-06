准备出国留学 那你知道美国大学和学位都有哪些类型吗？

很多中国留学生在出国前，并没有弄清楚美国的大学学位和中国的大学学位有什么区别。美国院校的学位项目总体分为undergraduate（本科）和graduate（研究生），美国的研究生分为硕士和博士，而我们国内所讲的研究生指的是美国的硕士。

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美国颁发的学位有四类：副学士、学士、硕士、博士，前两个是本科阶段颁发的学位，后两个是研究生阶段颁发的学位。按学位性质，有学术(研究)学位和专业(专科)学位两种。此外美国大学还颁授荣誉学位，此种学位并不反映学术成就，而是对予社会有杰出贡献者的承认。在美国的院校有等级之分，所提供的学位水平也很不一致。按学校来讲分为这几类：

第一类：Doctorate granting Universities

这类学校叫做研究性综合大学，提供学士（Bachelor）、硕士（Master）、博士（Doctor）等学位，在美国高等教育系统中占有显赫的地位，有私立和公立之分。比如杜克大学（Duke University）。

杜克大学 图片来源：Fonville Morisey

这类大学在美国有具有实力很强的商学院，法学院，医学院，工程学院，文理学院，等等，专业齐全，多达几十个系，上百个专业，几百个专业研究项目。这类学校代表了美国大学的顶级研究水平，获得美国联邦政府研究机构的大量研究经费，多可达几亿，甚至十几亿美元。研究生拿奖机会很多。

第二类：Master Granting Universities

这类学校大多数是地区级大学（regional university），提供副学士、学士、硕士学位，硕士多侧重职业教育，比较实用，毕业后好找工作；申请竞争不是很厉害，比较容易被录取；教授搞研究的任务不重，注重教学；小班授课；学费相对便宜。

根据US.News2017年的地区级大学排名，排名第一的是普洛威顿斯学院（Providence College）。

普洛威顿斯学院 图片来源：The Odyssey Online

第三类：Liberal Arts Colleges文理学院

文理学院主要提供学士学位，少数文书学院提供硕士学位，教学以文理学科为主，培养贵族精英。文理学院很好的保留了美国传统的本科教育的精髓，培养完整人（wholeperson）概念，注重全面综合教育。与综合大学不同的特点是小班授课，学生可以得到教授更多注意力；教授以教学为主；学生数量少，几千人，师生之间和之间校友关系密切，有利于建立良好的人脉基础；多处于远离大城市的优美地方，校园设施条件很好，安全，有利于学习；相对而言，拿奖学金的本科生更多些；学费较贵；教学质量高，培养了大批各行业领袖人才。

第四类： Community College 社区大学

社区学院主要提供副学士学位，很少学校提供学士学位。社区学院起源于二战后，美国政府安抚退伍老兵，在各个社区开办了学院，由各地区的税金维持运营。社区学院提供两类课程，一类是通识课程，毕业后转入四年制大学；一类是技术类课程，毕业后直接就业。有人说相当于中国的专科，从后者角度看非常相近，但是从前者角度来看又有所不同。中国专升本的认可度远远低于全日制本科，而从社区学院毕业转入四年制大学和在四年制本科读书的学生毕业时拿到的学位是一样的，因此社区学院也成为一些学生进入美国名校的“跳板”。社区学院还有一些特点：完善的转学指导和学习计划；良好的本科基础教育课程；学费便宜；入学机会多、容易拿录取；提供英语语言课程（ESL）。

来源：侨报网