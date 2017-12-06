“减税与就业法案”通过 中国留美博士苦不堪言

1日晚，随着参议院（ Senate）通过 “ 减税和就业法案”(Tax Cuts and Jobs Act)，特朗普（Trump）总统距离他“百分之一大幅减税” 的目标又前进了一步，接下来， 就是需要将参议院法案与众议院早先通过的法案调和起来， 加以实施。然而这一被总统称为“圣诞礼包”的“减税、 提高就业法案” 对于拿着奖学金在美国读博士的中国留学生纷纷表示：“ 博士恐怕是读不下去了。”

现就读于加州大学圣塔芭芭拉分校（University of Santa Barbra, UCSB）政治科学学院的王同学表示， 本次税改对于我来说最大的影响便是针对学费以及奖学金部分征税， 通常奖学金是分为两种方式发放给博士生， 第一种途径便是直接发放到学生账户里， 如果是这种情况的话毫无疑问，这部分前需要纳税了， 留学生们真正拿到手里的奖学金便减少了； 第二种奖学金发放途径是给博士生提供助教（TA）职位工作， 然后再以工资的形式将本该是属于博士生的奖学金发放给他们。

目前正在博士第二年的王同学正是属于这部分人群，她表示：“ 我们拿到手里的工资本来已经需要纳税了， 现在来看在把奖学金转换为工资向我们发放之前税金豁免（ Deduction）看来也要取消了， 这相当于我的奖学金要被抵扣两部分税金，才能发放到我的手上。 现在我做助教拿到的薪水根本不够养活自己， 如果再进一步削减的话， 我真的要好好考虑一下我的科研之路要怎么走下去了。”

王同学还表示，目前参议院刚刚通过这一减税方案， 只待众议院通过后，即可投入实施了。 目前还在等待加州层面以及加州大学系统的回应，不过王同学表示： “我并不认为加州大学系统会为博士生们买这笔单， 因为这毕竟不是一笔小开销。目前， 我做助教赚取的工资大约一年3万左右，此前学院原本承诺： 从博士第二年开始，可以获得3万5千美元学费减免， 同样是因为我拥有助教职位，平时承担本科生讲课、 课后辅导和批改作业的工作。 税改之前我只需要交2000多美元的税， 税改后则多了8000多美元的税收， 那么就意味着这笔多出来的8000多美元就是我自己需要负担的学 费了。

我们这些心存一颗科研梦想中国留学生真的是做好了为科研和理想牺 牲青春和财富的，当时申请加州大学圣塔芭芭拉分校政治学研究生， 就花了不少了心思， 也算是过五关斩六将才拿到了得到现在的学习机会， 而且之所以公立学校会资助学生读完博士学位， 是因为即便我们毕业了，也不是要进入高薪行业， 而是主要流向还是在高校教育工作，无论是在中国还是美国。 很多人觉得我们是‘带金’博士生， 其实不知我们的钱拿得多么不容易:自己课程必须全A通过； 教授部分昼夜、工作日休息日地给我们布置科研任务； 如果像我的一样想要拿到助教工作的话， 还需要帮助教授代理大量本科生教授和课后辅导的工作。”

此外，王同学也表示：“ 现在依然有不少热爱科研的朋友们想要申请美国大学的博士， 我都会劝他们要慎重选择， 如果可以的话可以在多申请一些私立的学校， 毕竟私立学校的奖学金大部分是有校友、企业等非政府部门捐赠， 因而相对稳定一些。不过以我目前的情况，已经读了两年了， 也不会选择转校了，毕竟沉没成本太高了， 目前我正只能试图再找一些兼职的工作，尽量把多出来的学费补上。 父母也在帮我想办法筹钱，为了保证我能把这个博士顺利念完， 可能还需要向亲朋好友借钱，当然我现在最最希望的就是早点读完， 回国找一份高校或者研究院的工作。”

2017-12-04 11:42 来源: 侨报网 作者: 聂达 编辑: 逸请