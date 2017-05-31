出国走过最深的路，就是“你”的套路｜留学中介的坑到底有哪些？

如今，国际班国际学校遍地开花，留学中介行业趋向透明化，留学中介也慢慢已经成为了出国党的标配，不找个好中介都不好意思说自己申请国外大学。好中介当然能利用优秀的经验成为申请助手，但坏中介只能成为猪队友。今天来跟你聊聊留学中介那些事儿~

留学的小伙伴们似乎都经历过那个人心惶惶的申请岁月，回想起被女神校支配的“恐慌”与“兴奋”，为达到梦校的成绩线，考前刷题到凌晨三点，为在申请中脱颖而出，想文书题材到掉头发，当然在这其中，也接触了不少形形色色的留学中介。

他们标榜着自己优质的服务，靠谱的咨询经验。然而事实真的如此吗？

诚然，主页君不可否认，留学中介的存在的确在一定程度上节省了申请者的时间，在相对较短的时间内将行业的大数据，成功经验亦或是失败教训传授给申请者。

尤其是对于那些标准化考试成绩出分晚，自主性略差，高中课业负担重的学生，优势更明显。

随着近些年来，赴美队伍日益壮大，根据国际教育部最新发布的赴美留学报告，从2006年到2016年，连续10年，美国高校接收的国际生数量呈直线上升趋势，在2015年-2016年，美国共有123-126万留学生，其中中国的留学生就高达40万，几乎是三分之一。

为了在激烈的申请竞争中脱颖而出，留学中介慢慢已经成为了出国党的标配，不找个好中介都不好意思说自己申请国外大学。

但是，你造吗，很多中介并不像看上去那么靠谱，之前被坑钱甚至耽误学业的出国党大有人在。今天主页君就来跟你聊聊不靠谱中介带来的那些「坑」。

虽然出国留学没有明确的录取分数线，但我们都知道，当然是成绩越高，相对也就更容易申请。故而不少留学中介，为了最大限度的招揽业务，不惜给成绩不达标的学生保证可以通过造假的方式，顺利让学生出国。他们甚至有意淡化成绩作假的严重性。

这样的做法看似是在帮你，实则是害你。因为他们只负责申请，所有不良后果还是要你自己去承担。一旦发现成绩造假，学生先前做出的所有努力就等同于鸡飞蛋打。即便顺利通过，后期也并非就是一劳永逸的。如果进入学校后被发现造假行为，很有可能就直接被遣返，甚至不再会有进入这个国家的机会。

在2012年，新西兰移民局随机抽取1800名中国留学生，调查之后发现有279份资料有造价嫌疑，结果就是新西兰移民局向这279名学生发出了驱逐出境的通知。这些学生付出了时间和金钱的代价，而留学中介却不承担任何后果。

很多留学中介，他们的服务是全代理性质的。也就是说申请者交完钱之后，什么都不用管，放心大胆的去玩，最后就等着拿结果就行了。然而就是这种不透明的服务流程对于申请者来说才是最可怕的风险。

李兵（化名）就曾是服务流程不透明的受害者，中介顾问的“忽悠”外加自己的一时“侥幸”想偷懒，他将自己的申请完全“托付”给留学中介。当别人都收到梦校offer时，还在打王者荣耀的他慌了神，连忙打电话问中介顾问自己的录取情况，然而却被告知“你没有被录取”，后来与校方查证后才得知，其实是由于顾问的粗心大意，在快开学的时候，才发现其并没有将自己客户的申请材料寄出去。

留学申请对一个准留学生来说，可以算得上是人生的转折点了。如果因为别人的这种不负责而耽误，就太可惜了。对于那些申请邮箱不给自己，文书材料不给自己看之类的完全不透明的公司请坚决的说“不”！

文书写作的重要性不言而喻，国外学校教授是通过个人陈述去了解申请人，在硬件合格的情况下，好的文书几乎是起决定性作用的。

很多学生选择将文书写作这个工作交给中介。有的是写完初稿后交给中介修改，这样还好，而有的则是提供简单的资料，由中介找人负责编译成英文。

大多数中介的文案团队都不会跟客户沟通交流，难以做到针对客户背景进行个性化写作。加上申请季需要负责大量的文书写作工作，文案团队也没有精力去更深入地跟客户交流。因此，很多文书质量差，套用模板痕迹严重。

如果你是申请美国top100，加拿大top20，英国的top10，新加坡国立和南洋理工，香港那几所学校，那么文书用模版的话则会死的很惨。小王就是其中的“受害者”，她的文书非常流畅，因为毕竟是由中介提供的模板，但在回复邮件时，英语支离破碎，语法错误百出，这一行为引起了美国高校的警惕，它们将其视为作弊，认为小王的诚信有问题，也就是因为这个，小王与自己的女神校无缘。

现在很多留学中介把咨询顾问分成前期顾问和咨询顾问，前期咨询顾问主要负责签约，也可以称为销售顾问，不负责具体选校方案的确定，因为他们擅长和家长沟通，也就是能忽悠口才好。

同时他们追求预算完成率和增长率，一般都有最低的签约个数和签约金额的要求，所以为此，他们也竭尽全力的试图帮你构建一个安全可靠的申请大环境。

但他们的专业度不够，对学校和专业也不够了解，会承诺无法做到的事情，这样到了咨询环节，学生和家长会发现服务顾问说的和前期咨询顾问说的差异很大，但这个时候你已经签约交了钱，要退钱比登天还难，只能忍气吞声了。

留学中介作为一个服务行业，收费标准并不统一，全靠中介自行定价。因为现在整个行业竞争激烈，在定价的基础上也具备一定的议价空间。一般而言，很多不靠谱的留学中介都选择用低价吸引消费者签约，签进来之后，用各种名目收钱。

有的中介会在申请学校数量这块加收费用。比如某个留学中介只给张天（化名）申请6所大学，但是他后期发现一般申请美国都会申请十几所学校，为了拿到更好的结果，就只能加申。可是一所学校，对方中介会加收他2500块。有人说不给不行吗？答案是不行。因为所以材料都在中介手里。

更有过分的公司，会在材料翻译费、学校申请费、邮寄费、传真费以及登记费、定金及机票环节加收钱。

在和中介合作过程中，如果小伙伴们和家长对这类收费没有做好功课，比如这个项目是否真的需要缴费，以及收费标准是多少，那可真的会吃大亏啊。

來源：INSIGHT CHINA