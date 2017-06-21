华裔高中生包揽“总统学者奖”五分之一的名额！学霸民族有点厉害

前几天，代表全美高中生最高荣誉的“总统学者奖”颁布了获奖学生名单。今年的获奖总人数有161位，而其中32名都是华裔学生，这就意味着今年华裔学生再度包揽了接近五分之一的获奖名额。

你以为只有今年成绩喜人？不存在的。

是每年的成绩都让人不得不想问一句，华裔学生是开了什么挂？！

2016年，161名获奖学生中有30名华裔学生。

2015年，141名获奖学生中有30名华裔学生。

2014年，141名获奖学生中有34名华裔学生。

本来以为这个比例已经很惊人了，但看完“总统学者奖”的评选机制，小编才知道要成为这1/161，需要过五关斩六将淘汰掉多少人，同样是上学，人和人之间的差距也太大了。

“总统学者奖”起始于1964年，其主旨是为了选拔和表扬美国最杰出的应届高中毕业生。作为几乎是高中生阶段的国家最高荣誉，可想而知竞争会有多激烈。

每年“总统学者奖”会从全美三百万高中生中甄选出SAT／ACT成绩最佳的5100人，再考虑入围者的社团活动、领导能力等各种软实力，由评委会选出各州最终总统奖得主共121人。并且“总统学者奖”可不是一个只看学术能力的奖项，奖项还会选出艺术类、特殊技能教育类奖项得主40人。

而亚裔作为少数族裔，仅占美国总人口的5.6%，但亚裔学生却占了今年总统学者奖名单的19%，亚裔学生的优秀程度可见一斑。

除此之外，亚裔的学生素质也在大幅度提高。上世纪八十年代，在美国计算机奥林匹克国家队中亚裔学生仅占20%，但在2000到2012年间这个比例已经骤升到75%。现如今，亚裔已经组成了计算机奥林匹克国家队的主力军。

这些获奖的学子，不仅以优秀的学术成绩评选，并且还展示了领导能力、社会实践等方面的优异表现，看看下面这几位获奖的学生，你大概就懂了，这个世界真的存在一大批不但比你优秀还比你努力的天才。

01 最强大脑型：Jenning Chen

微积分虐我千百遍，我待微积分如初恋。估计被微积分折磨到生不如死的不止小编一个人吧。

但接下来这位大神，微积分俨然已经成为她股掌间的小玩具了。

这位来自南卡哥伦比亚的华裔女生Jenning Chen（音译），被一些媒体称作是“可能是世界上最聪明的女孩”

这么说并不是空穴来风，在2016年全球有12.5万人参加的AP微积分BC考试中，只有11个人拿到了满分的成绩，这其中就包括陈珍妮。

Jenning Chen不仅是其中唯一的一个华裔女生，同时也是唯一的一位女性。

“数学对于我而言，是一件我真的愿意付诸激情去研究的事情，因此当我可以作为我热爱的领域中的一个新闻人物出现，我真的感到很惭愧。”在接受ABC新闻对于她的采访时，Jenning Chen依然很谦逊的回答到。

即便数学天赋已经逆天，但Jenning Chen并不是我们想象中一味死读书的书呆子。“她是一个能够将创造力、驱动力和平衡的非常好的一名学生” Jenning Chen的视觉艺术老师这么评价她。

而未来Jenning Chen给自己的计划是顺利就读斯坦福大学，继续学习自己所热爱的领域。

02 勤能补拙型：Diana Chao

去年的“总统学者奖”中同样有一位非常亮眼的华裔女生，跟其他获奖者不同的是，Diana Chao是一名来自中国的少女，在她四年级的时候随自己的父母来到了美国，活脱脱就是美剧“菜鸟新移民”中的女版主人公。

刚来到美国的时候Diana Chao的英语非常差，英语水平还在“来是come去是go”这种基础会话水准上挣扎，而她的父母也只是出身农村的贫苦人家，只有初中文凭，移民美国几乎花光了他们做生意积攒多年的积蓄。

因此Diana Chao除了要努力提高自己的英语水平之外，还要自己兼职打多份工来补贴家用。尽管一开始来到美国的生活并不顺利，但Diana Chao从来没有放弃过充实自我，她跟朋友们用给别人画肖像的方式来赚钱，自己还开了一个时尚博客，参加各种志愿者活动，与此同时还保持着自己优异的成绩，去年以Sat前二十名的出色成绩申请到了“总统学者奖”。

“我在逼自己努力，我一定要做到。因为不是所有人都有这样的机会来学习，既然我有个这个机会，那就要抓住它。”

Diana Chao就这样抓住了一个又一个的机会，拿到了“总统荣誉奖”的殊荣，收到了包括耶鲁、麻省理工和普林斯顿在内9所名校的录取通知书。

03 内外兼修型：Andrew Guo

今年的“总统学者奖”的获奖者还包括芝加哥青年钢琴家Andrew Guo，他也是这次获奖学生中唯一一个在家自学的学生。

在这一次的获奖学生名单中，Andrew Guo应该算得上小有名气了，去YouTube搜一下他的名字，弹出来的都是Andrew Guo的演奏视频。

从4岁开始Andrew Guo就开始学习弹奏钢琴，13岁那年，Andrew Guo就拿到了芝加哥音乐学院所提供的奖学金。Andrew Guo演奏一把好手之外，作曲也是极有天赋。各类音乐奖项拿得毫不手软，奖杯估计能摆满一个展览柜了。

除了青年音乐家Andrew Guo，还有来自加州的青少年诗人Carissa Chen、二胡演奏者Winona Guo等艺术类奖项获得者。

获奖的32名华裔学生中，其中20人决定就读斯坦福大学，5人选择就读普林斯顿大学，还有4人将成为纽约茱莉雅音乐学院的新生。

一个又一个的优秀学子向世界证明了，华裔学生并不是像外界想象的那样只会死读书，除了他们优异的成绩，他们都有属于各自的色彩，喜欢摄影，爱好旅行，给行人画肖像画，他们在他们的青春年华中活成了自己想要成为的样子。

在今年的授奖典礼上，美国教育部长Betsy DeVos对所有优秀学子都表示了祝贺，她说“今天的总统学者是明日的领袖，我相信他们在不如下一个学习结对将继续成为闪亮的典范。”

华裔群体的地位从早年的“低人一等”成为了现在的“模范少数族裔”，即使有了进步，可这依然不够，我们还是缺少发声的勇气和力量。

但越来越多的优秀华裔学生的涌现，也许他们就是明天华裔的力量和话语权提升的希望。

來源：北美留学生日报