原来留学生最心仪这几个城市！

美国是许多中国学生非常向往的留学国度，甚至有些同学认定非美国大学而不入。而在美国，又综合评出了十大留学生最心仪的城市，这些城市不但名校云集，而且或是风景优美，或是人文独特，或是国际大都市，跟着小编来看看有没有你向往或者正在生活的城市吧！
一、波士顿 ( Boston )
波士顿人口300万，靠山又临海，拥有令人称羡的地理位置。这有世界上密度最高的大学院校，也是世界许多知名研究机构、哈佛大学和麻省理工学院的所在地，它就像个磁铁般吸引着世界各地的学生前来就读。波士顿一直受到西欧学生的青睐，而且这是全美国外籍学生最多的城巿。许多前来就读语言学校的学生最终的目的是要获得学位，但是也有很多其他学生只是想要感受一下这个城市的气氛。
名校推荐：哈佛大学、MIT、波士顿大学、东北大学、爱默生学院、麻省大学、伯克利音乐学院
二：芝加哥 ( Chicago )
芝加哥位于伊利诺州、密西根湖畔，是芝加哥是美国及世界上最多元文化的城市之一。芝加哥拥有令人让不绝口的美食、夜生活，同时学生也可享受美妙的密西根湖之旅，还可以利用市区内四通八达的电车到着名的画廊、独特的精品店，及全球知名博物馆一游。芝加哥的经济已不再是依靠钢铁工业等重工业或是肉品工业，继之而起的是通讯业、资讯产业、金融业，及贸易和学术上的研究开发。
名校推荐：芝加哥大学、西北大学、伊利诺伊大学香槟分校、伊利诺伊理工学院、伊利诺伊芝加哥分校、芝加哥州立大学
三：罗德岱堡 ( Fort Lauderdale )
罗德岱堡市距迈阿密约一小时车程，有独一无二的棕榈海滩，因为水道综合交错，所以有“美国的威尼斯”之称，市中心有水道、湖泊和河流，还有 12 公里长的白沙滩，沙滩上有棕榈树，蔚然的海水来自于温暖、乾净的大西洋。这里是美国人最喜欢的渡假去处，每年春天会有许多美国的学生来此度假。另外，美国最大的自然公园和北美唯一的亚热带保护区 _ 大沼泽自然公园环绕本市四周，所以附近有一些自然风景区。不但如此，学生们还可以到迪士尼世界和环球影城游玩。
名校推荐：学校主要是国际语言学校，知名的有南弗罗里达大学罗德岱堡分校，TalkInternational 国际语言学校等。
四：旧金山 ( San Francisco )
旧金山是美国最漂亮的城市。该市延于一座狭长的半岛上，边缘有崎岖不平的海岸线及宁静的港湾，还有现代化的高楼大厦、沿着陡峭的山丘而盖的二层楼连建住宅，以及朝气蓬勃的市场和购物中心。旧金山是一座独特、友善且美丽的国际大都会，世界各地都有人来此居住、工作与读书。
名校推荐：斯坦福大学、加州大学伯克利分校、西北理工大学、旧金山大学、加州大学旧金山分校、旧金山州立大学、东湾加州州立大学等。
五：洛杉矶(Los Angeles)
在世界著名的城市中，美国西岸加州的洛杉矶市是真正的美国经验代名词，除了繁华好莱坞的同义词，还有散发着时尚光芒的比佛利山庄，同时洛杉矶也是许多电影和电视明星的家。
洛杉矶面积 1,200 平方公里，人口有 990 万人，是全美第三大城，周边地区各有其特色 _ 比佛利山庄是明星的家，有许多时尚商店;好莱坞则以其电影工业闻名;西好莱坞 则是这个城市最具嬉皮风格的地方，包括了日落大道 (Sunset Strip) 和日落广场 (Sunset Plaza) ，以及高级的精品店和餐厅都在这里;另外还有以西班牙风格建筑和豪华精品店闻名的西坞村。
名校推荐：加州理工学院、加州大学洛杉矶分校、南加州大学，还有着加州州立大学、西方学院等。
六：迈阿密 ( Miami )
迈阿密在佛罗里达州南部，有许多西班牙人，所以可以明显的感受到这个城市的拉丁风格。迈阿密是个多元化城市，吸引了来自世界各地的人，西班牙文和英文在这里是普遍的语言。这个城市的每个区都有它的特色，像是迈阿密海滩上的活动、南湾的装饰艺术区以及椰子林区无尽的夜生活。迈阿密的居民容易相处，生活悠閒，学生们有许多讲英语的机会。
名校推荐：迈阿密大学、佛罗里达国际大学等。
七：纽约 ( New York )
纽约是世界最知名的都市之一，所以学生会选择在这里学习语言，这个城市十分国际化，集合了美国、欧洲、亚洲和拉丁美洲文化，学生们可以在此体验世界各国文化，培养世界观。纽约有许多接受高等教育的机会，这里有非常多大学和学院，许多刚开始来是要增进英语程度的学生后来又选择在这里的学校继续学习，人数众多的当地学生和国际学生使这里始终维持着活泼、走在时代前端的气氛，而且许多地方提供折扣或是免费入场的优惠给学生。
名校推荐：哥伦比亚大学、纽约城市大学、长岛大学、纽约大学、佩斯大学、圣约翰大学、纽约州立大学、福特汉姆大学等。
八：圣地亚哥 ( San Diego )
圣地亚哥位于美国西南方底端，邻近墨西哥边界，许多人喜欢来此度假旅游，除了圣地亚哥全年温和的气候外，海滩、山以及沙漠都距离不远。宜人的气候还有靠近海滩的位置使这地方的海上活动特别发达，冲浪、赏鲸、游泳和航海都是受欢迎的运动。加州大学圣地亚哥分校是美国一流大学之一，在这里的课外活动除了海上活动以外，拜访附近的高山和沙漠也在户外活动的项目中，学生们可以打高尔夫球、滑雪、泛舟、在山间骑单车甚至是开着吉普车在沙漠中探险。
名校推荐：加州大学圣地亚哥分校、圣地亚哥大学、圣地亚哥州立大学等。
九：西雅图 ( Seattle )
西雅图是华盛顿商业和文化的首府，位在风景优美的普吉湾 (Puget Sound) 边缘，良好的地理位置便于探索附近区域，像是到加拿大的维多利亚或是温哥华等地都非常方便，这里也邻近西雅图水手队棒球体育场 (Safeco Field) 。儘管国际性的大公司像是微软和波音为这个方带来了许多的财富，西雅图当地居民的生活仍然非常悠閒，而且这里有许多的购物机会，学生们喜欢到着名的派克市场 (Pike Place Marke)。
名校推荐：华盛顿大学、西雅图大学、西雅图太平洋大学、西雅图艺术学院等。
十：华盛顿特区 ( Washing D. C )
美国首都华盛顿是为了向美国第一个总统——乔治治华盛顿致敬而命名的。华盛顿由法国建筑师皮耶-查尔斯斯拉恩坊少校在1791年设计，是世界上第一个经过规划设计而建造的首都。想要一窥这个国家的政治风貌，身为国家首都的华盛顿哥伦比亚特区，对是个理想的学习地点。这这有很多国家级景点地标，同时也是美国最受欢迎的观光胜地之一。
名校推荐：美利坚大学、乔治华盛顿大学、哥伦比亚特区大学、乔治城大学、霍华德大学等。
2016-12-09 16:48 来源: 搜狐教育