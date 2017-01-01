原来留学生最心仪这几个城市！

美国是许多中国学生非常向往的留学国度，甚至有些同学认定非美国大学而不入。而在美国，又综合评出了十大留学生最心仪的城市，这些城市不但名校云集，而且或是风景优美，或是人文独特，或是国际大都市，跟着小编来看看有没有你向往或者正在生活的城市吧！

一、波士顿 ( Boston )

波士顿人口300万，靠山又临海，拥有令人称羡的地理位置。这有世界上密度最高的大学院校，也是世界许多知名研究机构、哈佛大学和麻省理工学院的所在地，它就像个磁铁般吸引着世界各地的学生前来就读。波士顿一直受到西欧学生的青睐，而且这是全美国外籍学生最多的城巿。许多前来就读语言学校的学生最终的目的是要获得学位，但是也有很多其他学生只是想要感受一下这个城市的气氛。

名校推荐：哈佛大学、MIT、波士顿大学、东北大学、爱默生学院、麻省大学、伯克利音乐学院

二：芝加哥 ( Chicago )

芝加哥位于伊利诺州、密西根湖畔，是芝加哥是美国及世界上最多元文化的城市之一。芝加哥拥有令人让不绝口的美食、夜生活，同时学生也可享受美妙的密西根湖之旅，还可以利用市区内四通八达的电车到着名的画廊、独特的精品店，及全球知名博物馆一游。芝加哥的经济已不再是依靠钢铁工业等重工业或是肉品工业，继之而起的是通讯业、资讯产业、金融业，及贸易和学术上的研究开发。

名校推荐：芝加哥大学、西北大学、伊利诺伊大学香槟分校、伊利诺伊理工学院、伊利诺伊芝加哥分校、芝加哥州立大学