名校门更窄 哈佛录取率4.6% 其它藤校也变难

哈佛录取率今年达到历史最低水平4.6%，录取了1962名新生。去年它的录取率是5.2%。

《华尔街日报》报导说，八所藤校周三(3月28日)发出录取通知书。它们今年的录取率都下降。在这八所藤校当中的七所，申请人数创历史最高纪录，而达特茅斯的申请人数达到五年来最高。七所藤校的录取率达到历史最低水平。耶鲁大学则平了历史最低纪录。

许多申请人的书面成绩看起来很完美。在普林斯顿，在35,370个申请人当中，有14,200人的GPA是4.0分。布朗大学表示，他们96%的录取新生在高中的成绩是前10%。而达特茅斯说他们的这个比例是97%。

耶鲁大学录取办公室对合格申请人的数量感到印象深刻。该校今年的录取率为6.3%，平了历史最低纪录。

这些藤校也热切的宣告，他们追求精英主义的程度下降。他们提供慷慨的助学金计划，以吸引多元化的申请人。康奈尔大学录取了700多名第一代大学生。哈佛大学20%的新生、普林斯顿23%的新生有资格获得联邦佩尔奖学金。该奖学金面向低收入学生。

周三发布的录取率包括了提前录取和常规录取的数字。提前申请和常规申请的录取率之间很不平衡。在哈佛，14.5%的提前申请人被录取；而常规申请人当中只有2.8%被录取。

申请人数增加的一个原因是，在学生们看到顶尖学校的录取率降到个位数之后，他们申请更多学校，以期增加录取机率。这进一步增加了每个学校的申请人数量，并进一步降低录取率。这个现象促使大学反思录取政策。

普林斯顿和耶鲁都决心扩大本科生人数，说这么做不会显著影响录取标准。

尽管藤校挤破头，但是许多二三流学校却难以招到足够学生，因为人们质疑上大学的经济回报。