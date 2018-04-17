和未来的总统当同学：美国总统最爱这10所中学

对于每任总统的关注点来说，除了本身政治生涯之外，家庭生活和教育历史也不断吸引着外界的好奇和关注。听多了关于美国总统们热爱的大学，今天来看看，他们都钟爱哪些中学呢？

1、西德威尔友谊中学（Sidwell Friends School） 华盛顿特区

拥有总统家长最多的中学

Sidwell Friends School

西德威尔友谊中学是美国最著名的私立高中之一。西德威尔友谊中学曾培养了众多华盛顿精英，也拥有最多的美国总统家长。这些白宫的家长包括奥巴马、副总统拜登、克林顿、副总统高尔、罗斯福、尼克松。除了总统们之外，华盛顿的各个权贵阶层、联邦法官、外国政要、驻美外交官等等，也都争相把孩子往这里送。、

为了挑选一所合适的学校，奥巴马妻子米歇尔视察了数个私立学校，并带着两个女儿一同前往每个学校的校园去感受气氛。经过一番比较后，她们最终选定了既能“让她们感觉自在”同时又能满足保证隐私和安全要求的西德威尔友谊中学。

Sidwell是一所走读学校。虽然也收国际学生，但却不发I-20，也就是说你的身份问题自己解决。对中国学生来说，只有是公民、绿卡、EB5、外交、L-1等身份的才可以申请。

2、菲利普艾斯特中学（Phillips Exeter Academy） 新罕布什尔州

政界校友满门的中学

Phillips Exeter Academy

菲利普艾斯特中学位于麻省著名的Deerfield古镇，校园占地280英亩，有18所宿舍楼。与古镇融为一体。学校最早于1797年创建，可以说是美国第一所男女混合的学校，也是最古老的学校之一。DA拥有108名教师，本科以上学历占72%，师资力量雄厚。学生来自33个州和25个国家，国际生比例为14%左右。学校旨在培养学生成为有责任感的全面发展人才。小班授课，师生互动。学校要培养学生养成良好的学习习惯和技巧，塑造学生有创造力和独立精神。来自去年的相关数据表明，该校毕业生中进入长青藤+MIT+斯坦福的比例为30%，在Boarding School中排名第7，学校SAT平均分数2000；常春藤大学入学率30%

著名校友包括美国前总统：富兰克林·皮尔斯（第十四任美国总统）及其家族、罗伯特·托德·林肯（亚伯拉罕·林肯之子）及其家族、尤里西斯·辛普森·格兰特（第十八任美国总统）、资深联邦参议员丹尼尔·韦伯斯特以及众多的美国州长和政府工作人员。

3、迪尔菲尔德中学（Deerfield Academy） 马萨诸塞州

“乔治城”后院

Deerfield Academy

迪尔菲德中学，于1797 年创建于马萨诸塞州，是最悠久传统的中学之一。占地280英亩，是一所寄宿中学，招收9年级至12年级的学生。学校环境宜人，附近有五所大学，为她提供了非常丰富的文化和教育资源。学校以在学习中培养学生的个人责任感为主旨，鼓励每个学生发展个性，自主探究并勇于创新。

就该校而言，富裕阶层的学生和家长的价值取向占学生择校因素的主导地位，因此该校学生更倾向选择政治、外交及人文等学习方向。以政治及外交领域颇具地位的美国乔治城大学成为该校学生的主流选择。因此，迪尔菲尔德中学在美国也素有乔治城“后院”之称。

知名校友虽然不敌菲利普艾斯特中学那样高产，可是从迪尔菲尔德中学依旧走出了大批的美国州长和驻外大使。所以，如果你是迪尔菲尔德中学的学生，那么，可千万不要小瞧了你身边的同学，没准哪天他就真成美国政界响叮当的人物啦。

4、乔特罗斯玛丽中学（Choate Rosemary Hall） 康涅狄格州

约翰·肯尼迪（第三十五任美国总统）

Choate Rosemary Hall

乔特中学又称崇德中学，是一个非常注重诚信和道德教育的学校，学校领导自豪地宣称：学校在全美综合排名不是第一，但诚信和道德绝对是第一。新学生入学，每个家长都要与学校签约，同意放弃美国公民的部分权利，以便学校采取强硬措施实施诚信与道德教育。校内校外，绝不允许学生抽烟、喝酒、吸毒，一经发现立即开除，那怕开除的学生明天就要参加毕业典礼也在所不惜。

5、康科德中学（Concord Academy） 马萨诸塞州

卡洛琳·肯尼迪（约翰·肯尼迪的女儿）

Concord Academy

康学校治学严谨校风良好、教学质量高，注重大学准备课程,课后辅导及多元课外活动。该校图书馆内藏书丰富，可供学生参考撰写报告及高年级论文，更可训练学生独立作业完成研究。

与同列美国私立寄宿高中“第一梯队”的其他学校相比，康科德学院最大的特色就是艺术氛围浓厚。卡洛琳·肯尼迪本人目前是美国驻日大使，值得一提的是约旦王后拉尼娅也同样是康科德的著名校友哦，我只想说，不愧是艺术名校，但看这两位毕业生，举手投足之间就散发着优雅、高贵的气质。

6、朴茨茅斯修道院中学（Portsmouth Abbey School） 罗德岛州

罗伯特·肯尼迪

爱德华·肯尼迪

Portsmouth Abbey School

朴茨茅斯修道院中学的教育理念继承了西方知识分子的传统，从古代希腊和罗马一直持续到本世纪。经典的课程把平衡的重点放在精神，田径，艺术和乐趣上。学校的使命包括：尊敬上帝和他人，尊重学习和秩序，负责任的交流和社区文化上。

肯尼迪总统的这两位弟弟在政坛同样有所建树。罗伯特·肯尼迪在和平解决古巴导弹危机和促进民权方面发挥了极大的作用。爱德华·肯尼迪在参议院供职近半个世纪，被誉为美国近代最伟大的议员；见证了十位美国总统的任期；被奥巴马称为“导师”。

7、乔治城预备中学（Georgetown Preparatory School） 马里兰州

道格拉斯·肯尼迪（罗伯特·肯尼迪之子）

Georgetown Preparatory School

该校是美国最古老的男校，也是唯一一所耶稣会寄宿学校，提供富挑战性的大学预备课程，在体育及视觉教育方面的优良教育被国内所认可。课外社团活动繁多，演说辩论、国际关系社在全国竞赛素有获得杰出成绩的传统；校内办有周报及两份年刊。

8、圣保罗中学（St. Paul’s School） 新罕布什尔州

迈克·肯尼迪（罗伯特·肯尼迪之子）

St. Paul’s School

圣保罗学校是一所私立寄宿高中，也是美国著名高中之一。圣保罗学校的排名为全美国前十名。属于基督教新教门下圣公会，学校有两座教堂，圣保罗和圣彼得教堂，全校师生一周四天在这里集会，每个师生有自己固定的座位。学生需要学习宗教历史有关的课程。但是宗教课选择很多，不一定和圣公教有关。

学校在尊重传统的基础上，模范教学，发展学生间的友谊互爱，相互理解，相互信任，并且教育学生尊重他人，尊重所有其他宗教信仰。

这里曾走出过三位总统候选人、六位参众议员、十二位美国驻外大使、十个美国各行政机关首长等等。其中就有中国人非常熟知的美国国务卿约翰·克里。

9、安多福菲利普斯中学（Phillips Academy Andover） 马萨诸塞州

布什父子

Phillips Academy Andover

学校的18个部门科系共开设有将近300门课程的学习。学校除了向学生提供普通教育所必须的基础课程的学习以外，为迎合不同学生的不同兴趣，还开设有丰富的选修课程。学生可以在任何一个部门科系学到各种跳级的和高级的课程。而且班级人数相对较少，每一个学生都有机会获得老师的直接指导和帮助。学校致力于建立一个社区，在这里鼓励不同背景和信仰，性别，民族，种族的学生相互尊重和理解，学校的设立各种活动的目的是促进学生领导方式，合作精神和服务水平的发展，同时加深对全球社会和自然的理解。

布什父子：美国第51届总统乔治·布什、美国第54届总统乔治·沃克·布什，以及2016美国总统竞选人，佛罗里达州州长杰布·布什都是该校的杰出校友。

10、霍克黛女子学校（The Hockaday School） 德克萨斯州

小布什的双胞胎女儿

The Hockaday School

霍克黛女子学校由艾拉∙霍克黛小姐创建于1913年，是德克萨斯州最赋盛名的私立寄宿制中学之一，也是一所优秀的大学预科女校，提供从幼儿园到12年级课程。学校的目的是为年轻女子提供高质量的大学前教育。

该校为有潜力、来自不同背景的女生提供大学预科课程，培养有潜力的女生在高速发展的社会承担责任和领导。

2018-04-16 14:16 来源：侨报网