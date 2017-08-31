能上哈佛大学的新生都是哪些孩子?

哈佛大学新生构成：亚裔占23.8%

据美国中文网报道，随着哈佛大学新生入校，有关新生的各项数据调查统计也随之出炉。本届新生亚裔占23.8%，远少于去年的26.6%。白人占据52.1%、非裔占11.4%、拉美裔占10.2%、原住民和太平洋岛民分别占据1.7%和0.8%。此外，大约有10%的新生来自乡村地区，这一比例与上一年的8.7%相比有所增加。

此外从地域来看，来自美国东北部的最多，占据39.4%。来自美国西部的占据15.6%，美东南部的占据13.4%，中西部占据12.3%，美国南部的占据6.9%。另外还有12.4%的学生来自海外。其中美东北部的新生有最强的意愿(70.1%)留在哈佛大学当地。

另外，大约有10%的新生来自乡村地区，这一比例与上一年的8.7%相比有所增加。今年的新生中28.5%来自都市，61.3%来自城郊。

本届哈佛新生中16%是家庭中第一个上大学者，其中仅有2.2%的父母年收入超过25万美元。而父母至少有一人上过哈佛的新生中79%的家庭年收入都超过25万美元。

从学生的家庭背景来看，来自年收入超过25万美元家庭的白人学生的比例是非裔学生的两倍。有42%的白人学生来自年收入超过25万美元的家庭。35%的亚裔学生、24%的拉美裔学生和22%的非裔学生来自年收入超过25万美元家庭。

哈佛大学2017-2018学年学杂费为6.5609万美元，超过半数的新生获得学校一定程度的财政补助。

60.3%新生来自公立高中，35.7%来自私立。新生的GPA平均分为3.94，近半在班级中成绩排行前两名。

哈佛校报此次调查收到853名新生回应，回复率约占50%。