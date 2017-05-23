哪些坏习惯，一旦改正就能带来立竿见影的好处？留学生的自我修养

现代社会，很多人都曾经或正处于坏习惯恶性循环的状态：熬夜，饮食不规律，玩手机成瘾，整个人懒懒散散，注意力无法集中。你明明知道这些坏习惯会带来什么恶果，但就是不愿意改正，这又是为什么呢？今天给大家推荐一篇文章，看了之后你可能会有所收获~

本文来自知乎“生活中有哪些坏习惯一旦改正就能带来立竿见影的好处？”edmond的回答，以下：

我是来终结这个问题的。 再说一遍，我是来终结这个问题的。 这个问题下大多数答案，都对，但是无用。

因为对绝大多数人而言，问题的最根本之处，完全就不在这一个个表面上的坏习惯上。你去告诉他坏习惯有ABCDEFG，你去改吧，他看完之后基本上不会去做。 你现在的状态是，生活陷入死循环，注意力崩溃，记忆力崩溃，执行力崩溃，甚至对任何建议本身也不愿意去执行。然后，你想强行改出这种已经稳定了的状态。 这就好比瘟疫公司里的人类，连研究解药的科学家自己也中了病毒，头昏脑涨时，突然奋力一搏，解决关键问题，最后翻盘，一样的难度。

这几乎是不可能的事情。 和很多人一样，我也曾经长期陷入那种无限恶性循环的状态，微信成瘾，知乎成瘾，无法集中精力，在图书馆四小时只学了半小时，看不进哪怕一本书，把手机扔床上下一秒就不记得，任何计划或者思考持续不超过两天。

真的要统计起来，可能有林林总总上百个不同的问题，犬牙交错，积重难返。

我也曾经以为，问题是出在手机上瘾，作息不规律，不会时间管理这些一个个具体的习惯上，解决了这些问题，我就能 自救成功。 后来我才发现，我错了。

这种状态的本质，根本就不在某个具体零散的习惯上。

这种状态的本质，可以用一句话概括：

你的生活所最适应的刺激水平，远高于你需要做的事情（如学习、阅读等）对你而言的刺激水平。

那么多坏习惯，本质上都是一个习惯：「追求刺激」。

刺激这种东西，是由俭入奢易，由奢入俭难的。

你戒掉打游戏，也只会从打游戏改为刷知乎，而不是从打游戏改为学习。你戒掉刷知乎，也只会从刷知乎改为刷朋友圈，而不是从刷知乎改为学习。你戒掉刷朋友圈，也只会从刷朋友圈改为刷微博，而不是从刷朋友圈改为学习。

你无论怎么戒，都只会从一个高刺激的事情跳到另一个高刺激的事情，而永远不会从高刺激的事情跳到低刺激的事情上去。

你以为你刷知乎是为了去享受一篇篇具体的知乎回答，刷票圈是为了去看一张张八卦的票圈照片，打游戏是为了体验一幕幕游戏剧情。

但其实，你做的事情，本质上都是为了维持高刺激的状态。

即便你把今天知乎上最好玩的文章都看完了，实在刷无可刷了，搜索也想不到关键词了，你也只会瞬间感觉到巨大的失落感，然后拼命地想找其他同样高刺激的事情来替代，而不是去读书学习。即便你已经筋疲力尽了，完全提不起精神了，你仍然舍不得睡觉，你会忍不住去刷完朋友圈刷B站，刷完B站刷新闻，去维持那虚高的刺激水平，而不是去休息。一旦你把那段虚高的刺激剥离掉，你会马上昏昏欲睡，因为那是你本来应有的疲劳。即便从你面前夺走手机，收走电脑，把你关在一个小屋子里面，你也会忍不住踱来踱去，胡思乱想。

你是如此地抗拒离开这种高刺激的状态，以至于这种刺激被中断一小会，比如网络卡上十秒钟，你都会浑身冷汗，坐如针毡。 你回忆一下，最近一次能把平静淡泊的心态维持超过哪怕五分钟以上，都是多早以前的事情了？

我们当下的生活中，刺激太泛滥了。 你在地铁上刷知乎时间线，几十篇回答一时看不过来，于是你只会去看轻松刺激的短文，而不是那些枯燥冗长的干货。 你在公交上拿手机看电子书，无数本小说当然目不暇接，于是你只会去看那些最刺激最起伏的故事，去看战争革命武侠修仙，而不是除了社交还是社交的经典文学。 你躺在家里的床上刷朋友圈，一篇篇推送肯定懒得看完，于是你只会去看那些最吸引眼球的推文，而不是那些臃肿无聊的生活状态。

你的思维习惯就是这么被惯坏的。

在这个信息爆炸的时代，无数的作者都在尝试争夺你的注意力，你的眼前越来越不缺高刺激的事物，你越来越有资本去变得奢侈。 吸引眼球的回答已经满足不了你，只有最吸引眼球的回答才能；最吸引眼球的回答已经满足不了你，只有最最最吸引眼球的回答才能；凶杀和抢劫已经满足不了你，战争和政变才能；武侠恩仇已经满足不了你， 败帝王斗苍天 才能；亡灵序曲已经满足不了你，《一拳超人》那个大喊大叫的主题曲才能。

这就像养蛊一样——越往后，越是只有那些最刺激的信息才能留在你眼前，你的刺激阈值不断地升高，你的大脑越来越难以被满足，等到你发现的时候，你的生活已经成为了刺激的海洋。



为什么你的注意力容易被转移呢？

因为你不缺刺激啊。 你看一篇文章，看到不刺激的地方，你马上就可以关掉换一篇刺激的继续看，玩一个游戏，玩到不刺激的地方，马上就可以换一个更刺激的继续打。 你习惯了谁的刺激强，谁就能马上获得宠幸；谁不刺激了，谁就马上失宠的模式，于是刺激就几乎成了决定你注意力归属的唯一因素。

为什么你看不下去书/听不进去课呢？

因为你不缺刺激啊。 在绝大多数情况下，你读的书，听的课，本质上都是 低刺激的信息流。而在最近脑海中全是高刺激事物，刺激阈值变得极高的你，根本就无法忍受这种低刺激的枯燥。 于是，体现出来的现象，就是在低刺激的信息流中，你的注意力更容易随时滑落至记忆中高刺激的事物，比如上着课突然想到刚才打的游戏，想到川普和希拉里的辩论。

为什么你无法长时间做一件事呢？

因为你不缺刺激啊。 无论是执行计划，设计日程，长时间去投入到一件事情上面，都是需要忍受长时间低刺激过程的。但刺激又是如此地渗透在你日常生活的方方面面，你要想做完一件事，可能要避开几十上百个刺激的陷阱。 于是，体现出来的现象，就是你本来想在手机上订计划，却被朋友圈夺走了注意力；你本来想查资料，却被冒出来的国际新闻带跑了不知多久。你的生活被刺激射成了筛子，再也找不到完整的六十分钟，再也找不到能连续两天以上的计划。

为什么你的作息会不正常呢？

因为你不缺刺激啊。

处在高刺激的状态下，你是很难舍得去放弃高刺激而切换至低刺激的。即便你强行切换至低刺激状态，你的刺激水平也很难马上真正降下来，只会被其他高刺激的事情所填补。 于是，体现出来的现象，就是你在晚上玩手机打游戏刷知乎，刷到凌晨一两点，仍然舍不得睡觉。即使放下手机上了床，你也会在大脑中胡思乱想一堆刺激的事情，然后失眠。由此引起的疲劳又加重了自控力的缺乏，从而恶性循环。 而这时的你，好不容易去知乎上翻回答，看到的却是一堆让你“放下手机”、“卸载知乎”、“给自己信心”、“每天订计划”这种治标不治本的建议。

这就是我要答这道问题的原因。

所谓的刷知乎，玩手机，打游戏，只是魔鬼的一千重幻影。真正的本尊，乃是对高刺激事物的依恋。

很有可能，这种状态的唯一出口，就是直捣黄龙，直接把刺激戒掉。 这就是我的回答。 我记得我在开头说过，我是来终结这个问题的。 我骗你的。 这个问题，并没有被终结。 我不这么骗你，追求刺激的你可能根本就不愿意点进来看。 诚然，你的第一步可能只有这一个，但是你的第二步可以有一万个。

怎样戒掉对高刺激的追求呢？ 很简单，那么多低刺激的事情，总有那么一两个是你比较喜欢的吧？我就不信你真的那么倒霉，喜欢的统统都是高刺激的事物，一个例外都没有。

那就多做这些事情，多体验那些来自低刺激事物的，不一样的快感。 譬如你喜欢看小说，那就把自己关在房间里，拼命看自己喜欢的小说。你喜欢听轻音乐，那就把班得瑞的歌单，神秘园的歌单，循环听一百遍。你喜欢养生，那就去做瑜伽，去冥想，去练太极。 黄昏下的校园，刚洗过澡的你，沿着校园中的湖泊漫步，耳机中循环着《无边无际》，浑身清爽。继而夕阳西下，宿舍楼万家灯火，一群学生骑着自行车，伴着叮铃铃的铃声随风远去，夕阳箫鼓，汉宫秋月，这时你就会切身体验到，低刺激的幸福中，有很多东西是你刷知乎，打游戏所体验不到的。高刺激的事物，很多时候换来的只是空虚和痛苦。

人间有味是清欢，概莫如是。

然后，你再平地起高楼，去知乎上看别人列出的习惯ABCDEFG，然后一个个改正，元气满满地开始新的一天。去开始有一万种可能的第二步。问题到这里，才算是终结。 当然，还有一种可能，就是你对你所学习的东西感兴趣，于是学习对你而言，也是高刺激的事情，鉴于并非大多数人的情况，故不在此赘述。

来源：edmond