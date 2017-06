四万美金 + FBI 一万美金悬赏 章莹颖家人重金求线索

New Reward Offered In Missing Chinese Scholar Case

Urbana, IL (KTRS) A $40, 000 reward is being offered for information leading to an arrest in the disappearance of a Chinese scholar from the University of Illinois.

The family of 26-year-old Yingying Zhang announced Monday night they’re working with Champaign County Crime Stoppers to offer the reward. Zhang was about a month into a yearlong appointment at the central Illinois school when she disappeared June 9th.

The reward comes in addition to the FBI’s reward of up to $10,000 reward for information to help locate her.

Campus police say surveillance video shows Zhang entering a black Saturn Astra in Urbana that afternoon. Her friends told authorities she had gone out to sign a lease.

Authorities have labeled the case a kidnapping, but haven’t ruled anything out.

章莹颖家人来美第3天,离莹颖失联时间已过去十日,目前案件仍未有突破性进展,让所有关心莹颖的人都非常焦虑。6月19日晚伊大校方在校内举行新闻发布会,莹颖家人决定与非营利性组织Crime Stopper(停止犯罪)合作,从目前获得募捐的账户中拿出4万美金,重金悬赏征求章莹颖线索。

新闻发布会于当晚七点在伊利诺伊州香槟分校的消防研究所大楼举行,伊大香槟分校副校长凯勒,美国联邦调查局(FBI)代表,警方代表及Crime Stopper组织当地负责人出席新闻会,就莹颖失踪案进展情况答记者问。

针对目前案件进展,FBI代表遗憾表示章莹颖失踪案尚未有任何新的推进。虽然警方已经掌握到当地拥有土星汽车的车主信息,并在与车主一一约谈中。同时,警方也在进行摄像监控信息的调查,以寻找黑色土星汽车的最后踪迹,但仍未获得能定位章莹颖的有效信息线索。

新闻发布会公布,章莹颖家人已与Crime Stopper 组织合作,将从GoFundMe募款中取出4万美金重金悬赏寻求章莹颖信息。重金悬赏工作由Crime Stopper组织负责进行操作,悬赏任何能够提供有价值信息线索的人。有线索者可通过以下三种方式,进行匿名提供信息。

1. 直接拨打电话:217-373-TIPS;

2. 登录网站www.373tips.com提交信息;

3. 下载免费的P3 Tips app应用软件,通过手机提交信息。

据悉,伊利诺伊大学香槟分校为到达美国的章莹颖家属设立银行账户,并发起GoFundMe募款活动。募集款项用于帮助章莹颖家人在美的生活,并强调仅莹颖家人拥有募款支配权。截止目前,获捐数额已超过6.9万美金。莹颖家人此次取出其中4万来作为悬赏金,期望能够在寻找莹颖的线索取得突破进展。同时,FBI也悬赏1万美金征求莹颖线索,期望能在重赏之下获得有效信息。

帮助寻找章莹颖的筹款链接为:https://www.gofundme.com/missing-u-of-i-scholar。从发起至今的三天内,已得到来自1874 位热心人士的筹款。目前筹款活动仅在美国进行。同时提请关心莹颖的爱心人士注意,章莹颖的家人没有在中国境内进行任何募款行为。

当晚新闻发布会在脸谱(Facebook)与新浪微博做了同步直播。观看新闻会直播的众多关心莹颖,关注案件的人们都表示,为章莹颖祈祷,期盼她尽快平安归来。

芝加哥侨报周末–Jun 19, 2017,23:46