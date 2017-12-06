回国后的章莹颖父亲：嫌犯笑容如针刺在心！在美留学生应如何选择安全的地区租房？

11月13日，在美失踪学者章莹颖的家人在寻女5个多月未果后，因为现实的无奈离美回国。章莹颖父亲章荣高近日在福建接受媒体采访，表示希望嫌犯早日开口，尽快找到女儿。当说起最近一次庭审见到嫌犯时，章荣高表示嫌犯还在和他的辩护律师有说有笑，这样的笑容对于章家人来说，如同针刺在心。

今年6月9日，美国伊利诺伊大学中国访问学者章莹颖在美国失联。6月17日，章莹颖的家人赶赴美国寻找女儿，至今已经过去了5个多月。尽管嫌犯克里斯滕森早已被警方抓获并被控“绑架致死罪”，但章莹颖仍然下落不明。

章莹颖家人初到美国时曾在接受媒体采访时表态：“找不到莹颖不打算回家。”但情况并非一如当初，章莹颖母亲身心交瘁，心脏出现了问题，而美国昂贵的医疗费用让章家人难以负担。无奈之下，一家人于当地时间11月13日回国，准备等案情有所进展时再赴美国。

据《北京青年报》报道，章荣高说，他们是14日晚上10时许到的家，在上海下飞机，当天坐高铁回福建老家。“本来不想回来，莹颖妈妈半个月前在那边看病，心脏出了问题，非常痛，在美国看病特别贵，我们负担不起，没办法需要回来调养。很遗憾我们并没有找到莹颖带她回来。”

“5个多月都没找到莹颖，她妈妈精神状况很差，内心很煎熬，身体也垮了。现在因为家里没钱，莹颖妈妈没去住院治疗，先躺在家里静养。莹颖弟弟现在没读什么书，还在家里，暂时留在家里照顾妈妈。一家人只能靠我做临时工，一个月就2000多元人民币的工资。莹颖妈妈的情绪很不好，还是每天都在想莹颖。”

谈到在美国的生活，章荣高说：“在美国就是度日如年，想念中国，非常难过，但是我不能回来，支撑我们留在那里的唯一动力就是找到莹颖。我们租房租了6个月吧，大概有6600美元，还有其他的一些水电费之类的。为了节省开支，我们平常吃饭都是自己做，有志愿者用车带我们去买菜。”

“刚开始我们就一直在找(章莹颖)，能去的地方都去了，但是因为语言不通，我们每天在美国最多的就是等待，有时候也去找莹颖，有时候跑到她的公寓去看一下。每周都有FBI(联邦调查局)的人来两次，给我们讲一下案子的进展。后来，莹颖妈妈身体遇到了问题，一家人的情绪都很低落，(案情)也没有进展。”章荣高说。

“犯人那边都没有和我们联系，也没和我们见过面，没有表示过歉意，一直在狡辩。女儿肯定要找，一直到找到她为止。”章荣高说，“我想让嫌犯一命抵一命，他的行为非常恶劣，希望判他死刑，要不然他以后出来还要做坏事。” 对章爸爸而言，嫌犯的笑容如同针刺在心。

回到中国后下一步有什么打算？章荣高说：“走一步看一步吧。等过一段时间等到有消息的时候，肯定还是会去的。开庭之后，定下来时间，我们就过去。希望大家帮助我们，帮助我们寻找莹颖。”

章莹颖失踪案为留学生敲响警钟

校外租房 合约签前仔细读

据国际教育局协会统计数据显示2015至2016学年在美国高校学习的国际学生超过100万人，如此庞大的留学生数量以及近年来屡屡发生的留学生往返租住地时被抢劫、杀害、性侵等恶性事件。

从章莹颖案件来看，美国城市的安全情况往往因区而异。章莹颖的失踪地点附近有公交车站和火车站，属于当地治安相对混乱的区域。此外章莹颖将要签合同的地区房租虽然便宜，但较为危险。所以留学生租房安全成为留学生在留学过程中务必要特别重视的一部分。

留学生租房主要通过五种途径获得房源信息。第一种是校方发出的宿舍申请或者查询学校网站宿舍申请指南。第二种是通过学校的论坛、社交媒体等获得校友和亲友的推荐。第三种是通过房屋中介。第四种是通过租房网站，在美国较为常用的租房网站是Zillow、Craigslist、Apartment Ratings、Street Easy等。第五种是通过搜索租住区域中的大型公寓管理处(Leasing Office)，与大楼管理公司直接签订租约。

就获取房源信息途径的安全方面，房地产律师陈恒表示，申请校内宿舍应该是初到美国的留学生最为安全的居住选择。但是，往往学校宿舍数量有限，有时还需要抽签。因此，绝大部分留学生还是会选择在校外租住公寓。通过租房网站或校友、亲友的推荐时，留学生还需要亲自去实地考察或者登陆mylocalcrime.com、Crime Reports App来查询房屋附近的犯罪率，通过一系列的方式来初步判断该社区是否具有良好的治安和居住环境以及附近社区内生活的人群种类。至于使用房屋中介，陈恒表示，请留学生务必用心鉴别中介是否正规以及多加小心别被骗取了押金。如果在语言方面没有障碍的留学生，可以考虑找Leasing Office签约租住该大楼的公寓，这种向大型管理公司承租的房屋是比较安全的，租赁制度较为完善。

就校外房屋签约时的安全性，陈恒表示，美国的房屋分为合作公寓(Co-op apartment)、产权公寓(Condo)、房屋(House)。这三种房屋在租赁过程中，房东对租客的限制和要求都不尽相同，留学生需要在签署租赁合约时，逐字逐句地仔细阅读租约条例。陈恒建议，首先要特别注意租住期限，提前搬出是否需要提前通知，会否扣下一定数量的押金等；其次，明确租约中租金是否包括基础设施费用(Utilities)，例如水费，电费，燃气费等；最后，还要注意租约中有没有对租客有特殊规定，比如限住几人、能否养宠物等。关于房屋设施和房屋状况，可以在入住前检查是否存在安全隐患以及可以拍照作为到期搬离时索要完整押金的证据。明确租约中房东负责的义务和租客负责的义务，可以提高租住过程中租客的安全问题以及减少搬出时的纠纷。

陈恒还表示，留学生在租房安全方面还要注意辨识房东是否为二房东，以免遇到二房东卷钱跑路后，被真正的房东赶出去。留学生在签订租约时，可以向房东索要身份证件，得到身份信息后可以登入纽约市政府网站中的“城市自动登记信息系统”(ACRIS)，该网站公开屋主信息，核对后可辨别房东是否就是屋主而非二房东。

侨报网综合–Dec 01, 2017,19:50