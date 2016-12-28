国际学生为何猛增？美公立大学缺钱 中国中产阶级崛起

美国中文网报道：美国公立大学资金紧张时，他们就瞄准国际学生。

国家经济研究局（NBER）本星期发表的报告说，从1996年到2012年，各州为公立大学提供的资金每下降10%，研究型公立大学的国际学生就要增加12%；而将资金主要用于学生的高校就要增加国际招生17%。

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据市场观察（Market Watch）报道，研究发现，并非所有高校都采取这种方式–既有国际声誉又遭受本州削减拨款最多的大学才能依靠国际学生来弥补资金缺口。

过去几十年来，尤其是大衰退之后，本来可以依靠州政府拨款的公立高校纷纷寻找资金来源。根据各州高等教育执行长协会的数据，按照通胀调整后的价值计算，1980年代中期，州政府平均为每个全职学生提供1.2万美元。而到了2012年，州政府为每个学生提供的资金平均不到7000美元。

同时，在学业上为到美国上大学做好准备又有经济能力的学生群体猛增，尤其是在中产阶级崛起的中国。这对公立大学弥补资金缺口效果明显：国际学生通常都是按照外州学生待遇缴费，每学年平均24,930美元。本州学生上公立大学的平均缴费为9,650美元。

国际教育研究所最近的报告说，在美国私立和公立大学的国际学生在2015-2016学年首次突破100万，其中超过30%来自中国。

国际学生的确为资金困难的公立大学解决了大问题。2015年，国际学生为美国经济贡献305亿美元。