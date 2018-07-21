国际学生签证申请费将大幅上涨

美国国土安全局（DHS）近日宣布计划提高2019年财政年的F、M学生签证申请费、交换访问者J签证申请费以及SEVP学校资格认证费用。此外还将新增针对SEVP学校资格认证方面的新费用。DHS称，涨价是为了弥补资金短缺，并加强国家安全和防止移民诈骗。

DHS近日宣布，将F和M国际学生签证申请费用从200美元上涨到350美元，并将J交换访问签证申请费用从180美元提高到220美元，而SEVP学校资格认证费用几乎翻倍，从现在的1700美元上涨到3000美元。此外，还新增了1250美元的SEVP资格学校重新资格认证费用以及未获得资格学校进行上诉的675美元费用。

DHS在一个声明中称，SEVP项目的费用从2008年以来就没有变动过，但是现在操作成本已经因为通货膨胀、项目操作的拓展以及学生和交换访问者信息系统（SEVIS）的加强而大幅提高。如果维持现在的收费标准，从2019年开始，SEVP项目就会有6890万美元的资金缺口，现在增加费用可以帮助消除这个风险并允许SEVP系统的正常运行，以加强国家安全和防止移民诈骗。

此外，DSH在声明中称，他们还将维持系统中的一些收费标准，例如：655美元的校址访问费用，这个费用实在学校更改地址、增加新地址和校址的时候收取的；那些持J签证的访问学者申请校园辅导员、暑假工作、旅行项目等的费用将维持在35美元的标准。

2018-07-21 04:00 来源：侨报网