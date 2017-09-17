【聖路易時報記者黃育徳報導】為了提供留學生更多資訊瞭解台灣的國家建設及產業發展，聖路易台灣學者協會八月二十六日（星期六）邀請中華民國國家實驗研究院董事長楊弘敦到聖路易華盛頓大學與台灣留學生座談，近五十位留學生、博士班學生、教授以及社區各界人士出席。

座談會首先由聖路易台灣學者協會賴榮輝會長致歡迎詞，並由李文志為大家介紹楊弘敦董事長的學經歷及歷年來所任職的職務，同時安排與會人士直接和楊弘敦董事長座談交流。

楊董事長表示，要提升台灣科技及生技產業，最重要的就是人才，未來國家實驗研究院會選派台灣的專才到美國學習，同時也鼓勵海外的專業人才持續與台灣進行經驗交流，並以創新創業與世界接軌，貢獻所長。

此外，楊董事長提到，台灣目前面臨嚴酷的困境也是留學生所關心的，包括，經濟發展之挑戰、台灣高校的困境與挑戰、以及青年人失業率過高等，這些都是導致台灣人至海外留學比例越來越低的最主要原因，在座談中，大家熱烈討論，其中在亞洲與歐美教育上的差異上，亞洲的教育就是教導學生準備就學、就業，但在美國的年輕人，從小就學習怎們創業、經營公司，教導學生創意與創新，他也很欣賞美國許多公司創業與經營公司的方式與精神，目前能賺錢的都是新創公司，所以留學生在美國留學，就是要學習這些創新創業的精神並且勇敢追夢。

另外，楊董事長也帶來一則令人振奮的好消息，就是上個月台灣首次自主研製的衛星福衛五號，由美國太空探索科技公司(SpaceX)的火箭獵鷹9號承載發射升空，象徵台灣太空科技產業邁向新紀元。楊董事長不僅分享了他與其他同仁一同見證了福衛五號發射升空的歷史性一刻，以及台灣太空計畫的發展的起起落落。

楊董事長表示，太空計畫過程在台灣一路上並不是很順遂，一共分三期，衛福五號衛星是第二期的產物，也是第一顆完全由台灣自行設計的人造衛星，這次的發射成功對我國明年即將發射的衛福七號將是一劑強心針，並且能建立台灣團隊的信心。

然而，第三期將以發展太空產業為目標，楊董事長提到，台灣太空計畫可開創新的契機，台灣除了可以繼續致力於研發性能更好的衛星外，另外也可以作為生產衛星零組件的主要供應者，例如太空專用的電腦目前很多都是台灣製造的，這對扎根於太空產業、創造台灣太空零組件出口是一個很大的商機。楊董事長繼續提到，台灣最強大的優勢是成為高科技產品的零組件代工供應者，像提供Iphone 、電動車龍頭特斯拉(Tesla)等知名科技公司的供應鏈不少都是台灣廠商。

值得一提的是，楊董事長此次的造訪，除了與留學生座談外，也見見目前在華盛頓大學就讀博士班一年級的兒子楊念篤，楊念篤是華大生醫工程博士班學生，楊董事長在訪談中被問及對兒子未來的盼望期許，楊董事長幽默地談到，他兒子一定會比他好，畢竟他照顧楊念篤比他爸爸照顧他來的更多。

由於楊董事長從小家境清寒，父親小學畢業，他高中開始他爸爸就無法供應他念書，後來楊董事長好學不倦，考上台南一中，之後進入台灣師範大學物理系就讀，他在大學成績非常優異，申請到美國愛荷華州立大學獎學金之後，赴美留學取得物理博士回到台灣到中山大學教書，後來任職中山大學校長，去年更是榮升科技部部長。

因此，他表示，兒子想做什麼他都支持，雖然經濟上支持比較少，但精神上會全力支持他，要不是這次他兒子申請到博士班全額獎學金（一年73,000），他也沒這麼容易能送念篤來美國留學。

另外，楊董事長也期許兒子能積極參與台灣同學會的事務，期許他在買車之後可以多照顧新生，因為，他在留學時，雖然不是台灣同學會的幹部，但系上所有的新生都是他在照顧的，去哪都是他在接送的，也藉此提醒留學生能提供新生接送的服務，以及新生剛到新環境時為他們提供暫時的住所，大家互相照應，展現對台灣人獨特的深厚感情。

楊念篤目前是台灣研究生同學會的副會長與他優秀的成績，也漸漸的展現出“青出於藍，更甚於藍”的決心。