在美国大学入学考试中作弊 有可能被遣返回国

三名在美中国女留学生承认在美国大学入学考试中作弊，三人有可能被遣返回国。留学生Xiaomeng Cheng周三上庭还提着行李箱，庭后她将在移民拘留所短暂关押，并与周五（9月1日）被送上回中国的飞机。

据路透社周三报道称，当地检察官表示，Xiaomeng Cheng通过考试作弊获得亚利桑那州立大学的录取。周三，她已在波士顿联邦法院上认罪曾“密谋欺骗美国”。

报道称，接下来的三个星期，法院将继续对另外两名中国女生Shikun Zhang和Yue Wang举行听证会。检察官透露，Xiaomeng Cheng和Shikun Zhang以及另外一名女生Leyi Huang在托福考试中失利后，Yue Wang共收取7000美金的报酬，分别在2015年和2016年为她们替考。

路透社称，这三名女性将面临最高5年监禁，但她们接受检方提出的以遣返换取不接受监禁条件。

来源：纽约侨报网

2017-08-31 18:10