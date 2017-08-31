在美国大学入学考试中作弊 有可能被遣返回国

三名在美中国女留学生承认在美国大学入学考试中作弊，三人有可能被遣返回国。留学生Xiaomeng Cheng周三上庭还提着行李箱，庭后她将在移民拘留所短暂关押，并与周五（9月1日）被送上回中国的飞机。
据路透社周三报道称，当地检察官表示，Xiaomeng Cheng通过考试作弊获得亚利桑那州立大学的录取。周三，她已在波士顿联邦法院上认罪曾“密谋欺骗美国”。
报道称，接下来的三个星期，法院将继续对另外两名中国女生Shikun Zhang和Yue Wang举行听证会。检察官透露，Xiaomeng Cheng和Shikun Zhang以及另外一名女生Leyi Huang在托福考试中失利后，Yue Wang共收取7000美金的报酬，分别在2015年和2016年为她们替考。
路透社称，这三名女性将面临最高5年监禁，但她们接受检方提出的以遣返换取不接受监禁条件。
来源：纽约侨报网
对于中国学生来说这件事太常见了，最常见的小纸条，到现在层出不穷的做弊笔、微型耳机等高科技作弊工具。
中国学生对作弊从来都不陌生，即使自己没干过，身边的同学也是屡见不鲜。
在中国学校作弊，被抓到无非就是叫家长，写检讨。
但是你知道吗？美国学校对待作弊的处理相对中国，是极其严重的。
首先我们来看几个关于美国学校的作弊案件：
2007年，美国杜克大学的福克商学院爆出20名中国留学生集体舞弊的案件，令整个中国留学生群体蒙羞，同年4月底学校宣布对参与舞弊案的三十四名学生予以开除、停课、重修等处罚。
2008年，美国洛杉矶一所著名的精英高中发生严重的学术作弊事件，6名11年级的学生被开除，十几名学生受到留校察看的处分。
2013年2月初，哈佛大学做出最终决定，勒令60名在去年5月考试中作弊的学生休学，这些休学的学生必须离校1年以上，然后经校董事会审核，全票通过后方可重返校园。
综上所述，我们可以看到，美国学校对待作弊的手段可不像国内的批评教育，请家长写检讨！你可能面临被开除等风险！
今年已经是美国大学最大的作弊丑闻50周年纪念了！
即上面所提到的哈佛大学1310案件，当时近2%的本科生都涉及到那次回家考试的作弊之中，部分学生则面临被美国大学开除的风险。
面对美国学校极其严重的作弊后果，还是有人敢去冒险！
学生不该等着学校去完善作弊制度，而是应该自己要求自己，学术欺诈最终欺骗的是自己，更是冒着被美国大学开除的风险。
温馨提醒：
广大赴美留学生，作弊本身就是一件错误甚至可耻的事情，出国留学不仅代表着自己，也代表着一个民族，在美留学生珍惜自己学生身份，保持自己做人的诚信，切勿因一时妄念毁了学业乃至终身事业。
让我们从今天起对作弊说不！
(本文由入驻搜狐号的作者撰写)