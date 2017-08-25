在美国想赚钱？最有前途大学专业排行榜

如果你在美国学的是下面这个专业，你可能要心疼自己三秒了——有调查称这个专业最没有前途！

据纽约邮报报道，个人金融网站TheCashlorette.com以及个人理财网站Bankrate.com的一项调查，在173个专业中，从调查的美国成年人平均收入以及失业率来看，临床心理学(Clinical psychology)被评为最无前途的专业。

据报道，这是因为临床心理学专业的失业率非常高，超过8%的概率，且平均年收入仅为4万3千美元，是在所有专业中排行倒数前十名。

不过选择美术专业和英语专业的朋友们可不要偷着乐，这两门专业分别包了排行的倒数第二和倒数第三。排名倒数第二的是杂项美术专业(Miscellaneous Fine Arts)，约有7.5%的失业率，平均年收入为47万美元。排名倒数第三名的是构成与修辞专业(Composition and Rhetoric)，其失业率为6.6%，平均年收入为4万6千美元。

以下为最无前途的大学专业排行

1、临床心理学专业

2、杂项美术专业

3、构成与修辞专业

4、人类服务和社区组织专业(Human Services and Community Organization)

5、工作室艺术专业(Studio Arts)

6、戏剧和剧场艺术专业(Drama and Theater Arts)

7、视觉和表演艺术专业(Visual and Performing Arts)

8、电影、视频和摄影艺术专业(Film, Video and Photographic Arts)

9、咨询心理学专业(Counseling Psychology)

10、人类学与考古学专业(Anthropology and Archaeology)

此外，几乎排名前20的最有前途专业，包括了工程、科学以及计算机专业。石油工程专业(Petroleum engineering)排名最有前途专业第一名，其失业率为2.38%，平均年收入为13万5千美元。排名第二的为药剂科学与管理专业(Pharmacy Pharmaceutical Sciences and Administration)，失业率为2.67%，平均年收入为11万7千美元。排在第三位的是地质与地球物理工程(Geological and Geophysical Engineering)，其失业率仅仅为1.1%，平均年收入为9万9千美元。

以下为最有前途的大学专业排行

1、石油工程专业

2、药剂科学与管理专业

3、地质与地球物理工程专业

4、矿业与矿产工程专业(Mining And Mineral Engineering)

5、造船及海洋工程专业(Naval Architecture And Marine Engineering)

6、冶金工程专业(Metallurgical Engineering)

7、核工程专业(Nuclear Engineering)

8、数学和计算机科学专业(Mathematics And Computer Science)

9、电气工程专业(Electrical Engineering)

10、化学工程专业(Chemical Engineering)

不过有个小建议，选择了心理学专业(psychology)的话没有必要再去赚工程学。因为据统计得出，心理学专业在就业后能得到不错的年薪，约7万5千美元，甚至更高，工作前景也是不错的。值得注意的是，在这份调查中，仅针对专业的失业率以及年收入中位数来评比，并无提及该专业就业后的满意程度。在另一项调查中发现，70%的心理学专业人士表示，他们对自己的工作感到满意，满意的程度甚至比计算机科学(computer science)专业的人士满意度高。

来源：纽约侨报网