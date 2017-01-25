在美读书 这些城市给你满满的安全感！

毫无疑问，美国是众多留学生最向往的国家之一。除了教学质量高之外，还有许多名牌大学坐落于此，但是让家长十分担心的是时常听到一些危险事故的新闻，所以家长在把孩子送出国之前总是要思考再三，选择相对安全的城市。

那么美国有哪些城市是最相对具有安全保障呢? 和小侨一起来看看吧！

美国留学十大安全城市排名

1、圣地亚哥

2、圣安东尼奥

3、菲尼克斯

4、纽约

5、洛杉矶

6、休斯敦

7、芝加哥

8、圣何塞

9、费城

10、底特律

美国安全调查

此次美联邦调查局全美城市安全情况调查报告，是针对人口10万(含)以上城市的暴力犯罪，包括谋杀，强奸，抢劫和攻击罪等，犯罪率统计以每10万人口为准。报告显示，尔湾市每10万人口只有82件暴力犯罪，并且在过去的一年里只发生过两起杀人案件。相比之下，密苏里州的圣路易斯市被列为全美最危险城市，每10万人口的暴力犯罪案达2207件。

位于加州南部的尔湾市拥有17万人口，其中将近30%的居民为亚裔。尔湾还是一个年轻的新兴城市，30多年前才诞生。而如今，在许多人眼中，尔湾已经成为“最终目的地”。那里不仅拥有加州出名的阳光，还有富于创业精神的商业环境，完善的政府管理与服务。

同时，加州大学尔湾分校等优秀学府就坐落于此。宜人的气候，优良的学区，理想的治安状况等因素，成为许多人特别是华人选择居住在尔湾的原因。

来源：侨报网