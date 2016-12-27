大学提前申请：ED/EA的方式适合你吗？

全美约450所大学提供提前入学申请的方式。通过这一方式，学生可以提前申请大学，并尽早作出决定。 利用这个方式申请的学生比通过正常的录取程序申请的学生有更好的入学机会。各个大学也受益于此计划，因为他们能够找到那些真正想要进入其大学的学生。

提前申请的办法是否适用于每个学生呢？

如果你明确你想要进入哪所大学，早日申请可能是一个好主意。这意味着你已经熟知了这所学校的课程设计；还有可能，已经访问了其校园。

但是，如果你想比较一下其它大学的录取和资助情况，那么你还是需要慎重考虑。

提前申请有哪几种选择？

提前入学申请主要有三种类型。所有三种类型都要求您在10月或11月开始申请；你会在12月或1月知道你是否被接受。

提前申请的要求可能因大学的不同而有所不同，因此，提前与学校咨询以确保您了解申请规则是非常必要的。

以下是提前申请的一些详细信息。

一)有关提前决定方式(Early decision plans)的规定：

1.你只能申请一个早期决定的大学。

2.如果该大学接受了你的申请并给你足够的经济援助，你必须去那所大学。这就是为什么这类方式被称为“约束性” 方式。

3.有些大学提供两个提前决定期限，称为提前决定期限I和提前决定期限II。它们在本质上是相同的，但是提前决定期限II会给你更多的时间决定是否提前申请。

4.虽然您可以通过正常录取过程申请更多的大学，但如果你被本大学录取，你必须撤回所有其它的申请。

二)提前行动(Early action plans)方式：

1.您可以申请多个早期行动大学。

2.如果你被接受，你可以立刻答应去该大学或等到春天再决定。

3.您也可以拒绝该大学。

三)单项选择提前行动(Single-choice early action)方式：

1.你可以提前申请一所或多所大学。

2.您仍然可以通过正常申请途径申请其它大学。

3.你可以等到第二年春天再最后答复这些学校。

提前决定和提前行动日程表：

如果你计划采取提前申请的办法，请参考以下时间表：

高三时期(1月- 6月)：

1.参加大学入学考试。

2.如果可能，春假期间到各个大学访问。

3.使用大学搜索查看您感兴趣的大学是否提供提前申请方式。

4.继续努力学习，并积极参与课外活动。

高四时期(9月-10月):

1.下载你的首选大学的申请表格并开始填表。

2.邀请你的老师、顾问或其他相关人士写推荐信。

3.完成并提交在10月到期的大学入学申请。参加必要的大学入学考试(你必须在10月份之前参加SAT的考试，这样你的分数才可以及时提供给早期决定或早期行动的学校)。

4.提交联邦学生援助(FAFSA)申请，它将在10月1日向高中生开放。

5.如有必要，注册CSS /财务援助PROFILE?。

6.确保你的推荐人已经写好并发送了他们的推荐信。

高四时期(11月份):

1.提交11月份到期的大学入学申请。

2.确保你的推荐人已经写好并发送了他们的推荐信。

3.完成并提交通过正常途径录取的大学申请(如果你没有被提前申请的学校录取，你会很高兴你做了这个准备)。

4.提交CSS /财务援助简介和所有其他所需的财务援助表格。

5.查看财务援助申请的要求和截止日期，并准备好所需文件。

高四时期(12月 – 1月)

高校公布提前录取学生名单。

来源：纽约侨报网