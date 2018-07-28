大陆这些高校的录取通知书有没有“惊艳”到你？

近日，大陆各高校纷纷开始向录取的学生发放录取通知书。有些高校的录取通知书十分“惊艳”。

清华大学的录取通知书咋看上去好像朴实无华，可是打开后却发现里面有个栩栩如生的3D清华”校门”。

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据了解，这是清华美院2018届硕士毕业生管玉磊负责的团队设计研发，前后历时半年，实验了上百次，经过激光雕刻、裁剪、拼插组装等步骤，最终制作而成。管玉磊说，这是自己长这么大，做过的最爽的设计。

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此外，随录取通知书一起寄出的还有一封信和一本书。书名为《从一到无穷大》， 清华现任校长所赠。

而陕西师范大学的通知书则书香气息浓厚。

陕西师范大学特邀学校的老教授、退休教师、和校友代表等，在一周内，用传统书法，一笔笔地完成约4500份录取通知书的撰写。其中年龄最大的老教授已经85岁了。

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此外，随通知书还附赠一把中国传统折扇。

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还有的高校在印刷上做起了文章。据侨报网了解，北京工业大学的录取通知书采用了活字印刷术，这可是北宋时期毕昇的发明。

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有学校在印刷上下功夫，有的学校就在材质上做文章。

浙江农林大学的通知书是以毛竹为原材料，运用学校自主研发的刨切微薄竹技术制作并印刷而成。这项技术技术 曾先后获8项中国国家专利和技术发明奖二等奖。

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此外，类似的院校还有：

北京林业大学的通知书“金光闪闪”

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华南理工大学赠送“书签”

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中国人民大学走“新古典”风

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看了这些通知书，小侨感觉自己上了个“假大学”，真想再回去读一回高三。将来报考学校的时候就看哪所大学通知书好看，哪好看就报那！

2018-07-28 04:57 来源：侨报网