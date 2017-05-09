如何把英语口语练到谈笑风生的级别？用了这10款App老外都膜你！

现在这个年代，一部智能手机已经是人人的标配。手机不仅是最重要的通（yu）讯（le）工具，也是大家浪费时间的好帮手。不过只要用正确的打开方式，手机其实也是学习的地方。只要你有一双发现app的眼睛，就能把肾x变成学习神器。这10款好用的口语APP主页君双手为你奉上！

学英语最痛苦的莫过于，提高口语了！在国外的小伙伴们肯定都有这样的感受，每当想开口说的时候，却总怕尴尬，而平时也找不到人一起练口语。今天，主页君给大家推荐10个口语APP，没有老师、没有伙伴，我们照样也能学好口语。

适合人群：

初学者，想打好基础的同学。

主要特点：

课程学习、每日新闻、口语对话

编辑推荐：

据说，这是印度使用量第一的英语学习APP。有400多节免费的口语课程，在提高口语的同时，也能积累单词、巩固语法。 提供每日新闻，从新闻中来学习地道的单词、语法。

还能和口语老师直接交流哦~包括提问题、练口语、学语法。

PS：别被图片上的不知名语言吓到，它有中文版的…

适合人群：

所有人，想提高口语的学习者。

主要特点：

主题分类，智能评分。

编辑推荐：

每天更新实用口语，包括生活和职场中，最常遇到的日常交流。还有名人名言和美剧台词！ 提供发音地道的示范朗读，还有重点词汇、短语介绍，学口语的同时，也能积累单词。

从准确度、流利度和完整度3个方面，来根据我们的朗读进行智能测评。（就是点上图那个绿色的麦克风）

那些朗读得不准确的单词，还会用红色标出，再次测评就能纠正啦。 所以，有了天天练口语，我们不需要口语老师，不需要小伙伴对练，一个人也能学好口语。

因为它是一个微信里面的小程序，所以无需安装，也不占手机空间。

微信搜索”天天练口语”，也可以每天测评哦！

适合人群：

初学者，口语水平比较薄弱的同学。

主要特点：

多语种、入门快

编辑推荐：

Duolingo是一个可以快速入门的语言学习APP。课程设置较为合理，采取游戏通关模式。

我们根据自己需求，设置每天完成多少经验值。在完成一关后，才能进入下一关。根据答题的正确程度，每关会给出经验值。满分通关还会得到一颗红心，攒到一定数量的红心可以到“Shop”购买额外课程（Bonus Skills）。

（图片来自知乎网友）

听说读写都能练习。其中，在口语练习中，会根据模块主题来设置一句话，我们只需进行跟读，APP会自动判定是否正确。

总体而言，Duolingo适合英语水平比较薄弱的同学，如果是想学雅思或托福，建议大家可以选择其他APP。 Duolingo除了英语外，还可以学西班牙语、法语、德语、意大利语等23种语言。所以，想学一门二外的同学也可以使用哦。它完全是免费的！

适合人群：

基础低，适合中国传统教学法的同学。

主要特点：

课程后，会有习题巩固练习。

编辑推荐：

这款App共有20节视频课，内容讲述的是主角们的友谊故事。（类似我们的李雷和韩梅梅）

每节课后，都有听力、阅读理解以及完形填空等巩固练习，是最符合中国国情的App！所以，用起来上手一定很快。

适用人群：

英语初学者。

主要特点：

阶梯式教学，由浅入深。

小编推荐：

如果你不喜欢上面传统式的学习APP，那可以试试这个由浅入深的APP。

每个主题都有一个短音频，听完音频学单词，再进行句子模仿，最后会有一个小测验来检验我们的学习情况。

所以，英语水平比较薄弱的同学可以来试试哦。

适合人群：

外企/想进外企的同学。

主要特点：

商务口语

编辑推荐：

这个APP是针对想提高职场口语、商务英语的同学所设计的。听说读写，一网打尽。

在口语学习中，采用场景模拟的方式，包括见客户、见领导、进行面试等。有了它，就不用担心，因为语言而找不到工作啦！

适合人群：

有一定口语基础，想和他人练习口语的同学。

主要特点：

口语话题、英语写作。

小编推荐：

如果想和他人一起练口语，却不知道说什么？那就来试试这个APP。 它每天都会提供口语话题。还有电子邮件写作方式，面试的场景模拟，以及名人名言等句子。

口语学习也是分类的。以conversations为例，下面有介绍、打招呼、询问联系方式等。

这个APP特别适合线下口语角、面对面英语聊天呢~

适用人群：

有一定口语基础，想提高美音的同学。

主要特点：

地道生活美音。场景模拟，在线跟读。

小编推荐：

这个APP包括30节课程。所有课程是与美国外语教学委员会（American Council on the Teaching of Foreign Language）合作开发。

每堂课都创造了一个虚拟环境，让我们觉得是和老外直接在交流。

分场景式的口语练习，很适合想去欧美自由行的小伙伴。

适用人群：

所有人，基础到高阶都能使用。

主要特点：

对话场景模拟，课程搜索。

小编推荐：

这个APP包括900个课程和8000多个音频。模拟了几百个真实的生活场景，如电影，运动，购物，宠物，工作等等。 根据水平和需求，分为口语基础、口语进阶、商务口语、旅游口语等。我们可以根据情况，来选择要学习的内容。 在每个内容下，有最实用的句型。

每个课程都有录音功能。我们可以录下自己的声音，与音频中的纯正发音来比较。

适用人群：

有一定基础，想练习口语对话的同学。

主要特点：

专门用于练习口语对话。

小编推荐：

这个APP中有上百节课程，专为练习英语对话而设计。所以，想要提高对话能力的同学可以试试。

每个场景都有小测试和角色扮演。小测试还能练习我们的听力哦~

英语学习工具千千万万，最重要的是用好工具，选择适合自己的！上面10个口语APP推荐给大家，坚持就会有效果。希望口语每天都能提高一点点。