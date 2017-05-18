如何让孩子爱上阅读？美国超级富豪区满分小学实地探访

大家见过美国好学区的满分公立小学长啥样吗？全美房价最贵的超级富人区的小学长啥样？

此外，美国学生的阅读能力遥遥领先，得益于美国教育对阅读能力的重视，美式教育的特点之一就是从小锻炼孩子的阅读量。是否想了解美国人是如何培养小孩的阅读习惯的呢？

本期硅谷Live我们邀请了在硅谷满分公立小学任教的原帅来分享她的教学经历，以及如何培养儿童的阅读习惯。

Oak Knoll Elementary

门洛帕克（Menlo Park）在斯坦福大学西侧，这是全球顶尖创投公司的中心，也是硅谷权利的中心，穿过门洛帕克的山丘路上坐落着Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, KPCB等风投巨头。

这里私立和公立名校争辉，教育水准一贯维持在高端，也是Facebook总部所在。住在 Menlo Park的名人包括Facebook的雪莉·桑德伯格和Linkedin 的Jeff Weiner等，是一个超级富豪区。

我们来看看位于门洛帕克的Oak Knoll Elementary（奥克诺尔小学），这个小学隐藏在居民区里，环境非常优美，有大片的绿色植被区域和操场Playground。

原帅老师也在奥克诺尔小学教课后课堂（after school program）。

加州年年干旱，有钱的标志就是——草！

(图片来源： 原老师的微信公众号“硅谷学堂” id:guiguxuetang)

奥克诺尔有比很多公立学校要更大更绿更多的活动场所，教室中间的走廊全部被绿化带覆盖。学生特别喜欢在绿色的小径追逐玩耍。

有植物园，学生种的各种花草，还有鸡窝，里面的鸡喜欢往教室飞。

(图片来源： 微信公众号“硅谷学堂”，下同)

泡泡糖是老师给孩子们的奖励。每个老师都有自己奖励的方式。这样的沙发、投影灯、色彩真的很让人放松。

老师的办公桌，黑板后面都是书和阅读工具。

这里有iPad，有Kindle，有有声读物，还有专门的分级阅读书和词汇学习工具。

North Star Elementary

Redwood City的North Star Elementary是个gifted school(天才小学)。这是一所需要入学考试才能进的小学，校长要求十分严格，也是原帅授课的一个学校。

校园装饰上以突出学生、老师个性为主，并不要求统一美观。

先来看看走廊和教室外面长啥样。

教室外

学校的各个角落都在表达个性的重要性。有每个墙，有写下你以后想做什么职业的作品，孩子们的想象力还是很丰富的，这个时候还不是人人都想当医生律师，哈。

（这是数学老师和英语老师的教室门口装饰）

美国的老师都是分科目教学，每个老师有自己的教室。布置教室也成了课堂管理很重要的一部分。

谁不喜欢舒适、个性的学习环境呢？在教室门口，每个老师的欢迎标语和介绍就已经表现出学科的不同了。

(这是科学课老师的海豚和班上同学的自画像。)

走廊里的储物柜。每个学生都有自己的储物柜，学校的科学课老师让大家用树叶、花朵、大豆、彩纸和随处可见的生活废料在自己的储物柜上贴上自己的手工画。

楼道里到处都是学生各个活动的作文、画画、随想。没有特别的装饰，很真实。

墙上有很多孩子们写的诗。打印出来A4纸就贴上去了！也没有装裱！

走廊里放了一张桌子，上面是孩子们的手工艺术品。类似的图案，有的是画，有的运用到改造旧鞋上。

美国非常强调个性，随处可见每个同学的作业，每个人的名字，并不是说只有获奖的、三好学生的照片和作品才能贴出来。

谁说美国小学生轻松的？看看这拉杆箱的书包！重的跟情怀万吨一样。每个孩子几乎也都学乐器，学校还专门有放乐器的地方。太多孩子会忘记拿了。

看完了教室外，现在来看看一间科学课的教室里面。

教室内

教室的角落里屯满了科技生物类的书，学生可以随便借。墙上还有生词的字根，黑板上是每天学校的安排。玻璃罐是奖励学生的良好行为，每个学生用不同颜色的玻璃子，得到鼓励一次就放进去一个。

老师的办公桌就在教室后面，洗手池和微波炉都有。午饭也方便加热。

教室靠窗的一边最有趣了，有时候是每个学生种植物的培养皿，有时候会养鱼。孩子们都特别宝贝，经常兴奋的展示他们自己的成果。

每个盆里会放小金鱼、小贝壳、海草等，小盒子里是虾卵鱼卵，这波至少养了三个星期了都。

根据原帅老师的总结，硅谷的这些小学和我们国内的不同：

更强调个性，每间教室都不同。

更强调学生个体，每个学生都不同。美国的墙上每个学生都有上榜的机会，可能仅仅是你的生日、名字、爱好就足以说明你是独一无二的。

对自然，动手，创造能力的注重。每个学校都在自己资金、地形力所能及的基础上尽可能多的贴近自然。

老师的教室装饰非常重要。关系到学生愿不愿意上你的课，你是不是有趣有个性。

书到处都是，所有人都借了好几本书。三年级左右的阅读量真的特别大。

毕竟成人只是在生活里更有经验而已，在天地间，人类只是渺小的一粟。孩子是自然送给我们的精灵。我们能做的就是尽可能保护好每个孩子的灵性。

美国的“阅读专家”

在这些优秀的学校里面，我们都发现了一个特别的地方，大部分学校都有专门的“阅读专家”(Reading Specialist)，孩子们有阅读上的问题可以来这里。

（阅读专家的办公室）

不知道为什么国内没有这个老师，其实阅读的方法和培养非常重要，阅读专家的时薪也很高，是教师职业发展不错的方向。

美国的学校都非常重视阅读，有些教育家甚至把阅读的重要性放在学校教育之上，因为阅读的习惯会陪伴我们一生。美国人也的的确确随时随地都在阅读，三年级的小孩大概每三天就能读完一本少儿读物。

然而即使美国学校如此重视阅读，很多孩子们最头痛的依然是阅读。原帅老师常常看到在教室、在社区，老师和家长辅导孩子阅读的方法就是大声读， 查生词，然后背诵、填空、做题。和我们小时候一样。这样死记硬背枯燥低效，久而久之孩子丧失了学习的兴趣和信心，变成恶性循环。

其实美国有很成熟的分级阅读系统和阅读专家，需要获得阅读专业的硕士和博士才可以进入中小学教学，可惜中国没有，也少有人传播美国学校的真实现状，造成更多的中国家长完全不知道阅读是一门学科，有一整套科学的体系来帮助孩子提高。

没有不爱读的孩子，只有不会引导的大人

在美国教育界，阅读前的一些方法包括LASSI学习策略量表测试（由Claire E.Weinstein和David R.Palme于1990年编制）。根据学生的分数找到他的强弱项，然后再用相应难度等级的阅读材料和学习方法帮助学生提高阅读水平。

家长和老师还可以建立孩子的阅读档案，也有方法来测试任意一本中/英文书的难度是否和孩子的阅读能力相符。

阅读中有cornell note-taking记笔记，以及用word log、concept map学习新词，thinking map帮助思考，还包括Bloom balls、Word wall 等数十种阅读方法介绍，适合不同孩子的学习需要。美国教育界也研究过家长对阅读的一些误区和一些阅读后的方法。

阅读是可以有效的被引导的。亲子阅读教育的关键不是检查孩子今天读了多少页书，背了多少生词，而是启发孩子自由思考，体验语言的乐趣，穿越时空，和古今中外的圣人大师们对话。

正如教育家霍姆林斯所说，“让孩子变聪明的办法，不是补课，不是增加作业量，而是阅读、阅读、再阅读。”

来源：硅谷Live