如果美国名校，变成了星巴克饮料

原创： 李逸章 逸章说

引

一日，我反思起自己的大学生活，突发奇想：

我们常常聊到在美国求学的滋味，

有人用诗词描摹，有人用歌声吟唱，

却从未见到有人用真实的味道，

去表达求学时内心的苦辣酸甜。

论人文风貌，论自然环境，

论亭台楼宇，论书香卷气，

每一所大学，都有自己的味道。

年轻的我们，

只身在异国闯荡，

必有甜，而苦也不可避免。

甜甜苦苦，求学百味，

仿佛一杯令人回味的饮品，

而星巴克，在许多大学都能瞧见。

于是，我呼朋唤友，写下此文，

博取各位一乐的同时，

希望能稍稍展现

我们一群年轻人，

在美国读书时的直观感受。

Vik，斯坦福大学2021级——

经典的咖啡运用了创新的萃取方式，

孕育出令人惊喜的新口味。

这如同斯坦福大学,

在传统的精英教育中，

另辟蹊径，充满创新色彩。

同时，斯坦福的建筑设计，

也体现出新与旧的融合。

东边的建筑群带有历史色彩，

有罗马风格的砂岩矮房子，

也有斯坦福纪念教堂。

而西边是工程院，

有着充满摩登气息的大落地窗，

它的设计则体现了开放性的国际风格。

在炎热的加州阳光里，

在不停的各种折腾、忙碌中，

我常常喝一杯冷萃冰咖啡，神清气爽。

这就是我对斯坦福的感受，

有着高质高效的多元学习体验，

也有着诟病之下仍不断尝试的创新生活。

以上斯坦福大学图片均来自Vik

Harry，哈佛大学2021级——

轻甜香草风味奶油冷萃冰咖啡，

是星巴克里名字最长，

摇晃之前颜值最高，

且味道最丰富的饮料。

它可以象征哈佛博雅端庄的气质，

绵长悠久的历史，

以及每一个学子在此求学的百般滋味。

我在哈佛图书馆学习的时候，

经常喝香草奶油冷萃，

也算是个人习惯。

因为哈佛广场上的这款咖啡，

可以说是做得最出彩的，

超过了国内和欧洲的水平。

以上哈佛大学图片均来自Harry

问寒，宾夕法尼亚大学2021级——

宾夕法尼亚大学就像阿馥奇朵，

非是要把两个不同、

甚至向左的世界连在一起。

咖啡碰上冰淇淋，

铜臭味遇见年轻时最纯粹的追求。

雪白的冰淇淋遇到了黑咖啡，

很难做到出淤泥而不染。

逐渐融化，有时还会迷失了自己。

而黑咖啡，只想用文艺的冰淇淋装点自己。

沃顿商学院的孩子们，

都爱上两堂摄影课，

却还是掩饰不住自身学术竞争的苦涩。

这苦涩，就如同黑咖啡一般。

然而，正是这杯自相矛盾的饮料，

有时却能让人品尝出

独一无二、苦甜相间的滋味，

在宾夕法尼亚，这种滋味，

就像是一个主修英语的年轻灵魂，

在顶级的谈判课堂中碰撞出的火花，

就像狂欢的夜晚，配上熬夜的图书馆，

就像西装革履，配上学术绿洲。

有些事情，不是非黑即白。

这世上，还有一种模糊又让人上瘾的滋味，

它叫阿馥奇朵，也叫宾夕法尼亚。

以上宾夕法尼亚大学图片均来自问寒

敖敖，布朗大学2021级——

布朗大学是棕色的，

所以我一定会选择棕色的饮料。

气质冷萃浮乐朵中，

“气质”在于布朗是充满文艺气息的地方，

而我们都称呼布朗大学为“女神校”。

“浮乐朵”给我一种灵性之感，

而布朗大学有一种快乐自在的年轻人氛围。

从外人的角度看布朗大学，

开放式课程与SNC制度是最著名的，

都充满浪漫的学术色彩。

简单解释一下，

SNC制度只区分“过与不过”。

也就是说，它没有ABCD的等地。

但其实，这不过是布朗大学的表象——

当你认真深挖这所学校时，

学生的热情与多元，

如同气质冷萃浮乐朵的口感，丰富多姿。

我们不能只盯着飘在表面的漂亮浮花。

以上布朗大学图片均来自敖敖

匿名朋友，康奈尔大学2021级——

虽然身居常青藤联盟末席，

康奈尔大学的学术要求一点不低。

背负盛名的康奈尔理工，

专业课程更是复杂，

许多学生也常常会抱怨。

我在康奈尔大学的第一年，

就像喝绵云冷萃一样，

入口冰爽，当滋味逐渐蔓延开来，

便转为苦涩与不适。

然而，多次品尝之后，

取代苦涩的是冷萃的香醇和回味。

如今，我走出了刚刚接触咖啡时

那种夜不能寐的痛苦，

真正体验到提神醒脑的清爽了。

以上康奈尔大学图片均来自匿名朋友

甜圈儿，芝加哥大学2021级——

在芝加哥大学里生活，

冷苦与香醇并存。

大陆性气候的寒风，

从密歇根湖上袭来，

在城市街道中，

冻坏了我们的双手。

如此，“冰”必然是咖啡的元素之一。

同时，我们的学术生活，

又如同浓缩咖啡一般，

深邃而艰辛，如同苦海漂泊。

然而，在苦而冰冷的芝加哥大学，

我们一群人活得很开心，也很暖和，

因为我们都学会了苦中寻乐，

也学会了彼此支持。

所以，我选择浓缩咖啡星冰乐，

苦得深刻，冰得彻底，却也藏着甜头，

心里是快乐而情愿的。

以上芝加哥大学图片均来自甜圈儿的朋友Jeffrey Zhu

阿略，加州大学戴维斯分校2021级——

在我的感觉中，

戴维斯的学术氛围并没有那么浓厚，

取而代之的是学生之间真诚而轻松的交流。

戴维斯在农场边，娱乐项目会与很多学校不同，

有一种夏日清凉的感觉。

这里，没有芝加哥的寒风，

没有波士顿的大雪，

没有纽约的高楼大厦，

而有一种清丽、自然、惬意的生活滋味。

冰摇柚柚蜂蜜红茶，

配上加州的夕阳，

便是最好的选择。

以上加州大学戴维斯分校图片均来自阿略

逸章，杜克大学2021级——

在我眼中，

杜克大学仿佛一片远离喧嚣的世外桃源，

树木葱郁，风光明丽，

美好的建筑，美好的书本，

配上了美好的人们。

从杜克花园，走到杜克森林，

在跑着金毛犬的葱郁草坪上聊天，

在透着亮光的教堂玻璃下读书，

杜克的一切被令人欣喜的色彩所包围。

身处南方的小城，

杜克与它的人们，

有一种小城的清丽与优雅，

就像冰摇芒果花草茶一样，

是一种自然的、毫不遮掩的甜味儿。

而学生们呢？

他们大多是简单而快乐的，

喜爱运动，喜爱学术，也喜爱彼此。

走在校园里，人的心都是明媚的。

以上杜克大学图片均来自逸章



Richard，加州大学伯克利分校2021级——

想到加州大学伯克利分校，

我的第一印象是阳光、清风、凉爽，

温和的气候，配上淡淡的生活甜味。

在这里生活、学习，

在平淡中藏着丰富，

在悠闲中夹着紧凑，

所有人都能找到属于自己的小天地。

加州是自由而清爽的，

学术氛围与人际关系一样如此，

就像夏日里冰摇桃桃一样，

果味真切清爽，充满灵性，

使人无法抗拒。

以上加州大学伯克利分校图片均来自互联网

末

在与各位朋友的交流中，

我能深刻地感受到，

其实，大学生活如同咖啡饮品，

有甜也必有苦，绝不可简单言之。

同时，对于自己的大学，

这群好友有挑剔，也有抱怨，

但更有着真实的爱与包容。

我希望各位能明白，

在不同的大学之中，

学生风貌与学术氛围都差别很大，

生活也不是只有甘甜，没有艰辛，

因此要仔细了解，更要慎重选择。

希望你的“梦校”上榜？

希望分享你在美国的求学滋味？

欢迎各位留言，和逸章认真聊聊。

本文图片来自逸章朋友及互联网，版权归原作者所有

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