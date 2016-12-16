密苏里州爆发20年来最严重腮腺炎 密苏里大学哥伦比亚校区228病例

密苏里大学哥伦比亚校区通报，截至目前，该校的流行性腮腺炎病例总数为228例。

圣路易斯地区严防和注意因为学生寒假返家或旅游而将腮腺炎传入社区，儿童如有腮腺炎症状应急速关医並通知学校。

如何保护我的家人？ 腮腺炎疫苗是预防腮腺炎的最佳方式。 如果您不确定您或您的孩子是否接受了腮腺炎疫苗，您应该联系您的家庭医生。预防腮腺炎和其他的感染是经常洗手，经常用肥皂和水洗手，并教孩子们经常洗手，勿与他人共用餐具，经常接触的表面（玩具，门把手，桌子，柜台等）也应定期用肥皂和水或用清洁抹布清洁。

Mumps Cases in Central Missouri

卫生署疾病管制局公布密苏里州1起腮腺炎群聚事件，皆为密苏里大学哥伦比亚校区( University of Missouri, Columbia)学生，年龄20-23岁，该校将持续采取措施确保学生的健康，并建议学生及参访者应确保自身具疫苗保护力。腮腺炎群聚事件去年累计1,145例，曾发生几起大学群聚事件。

目前在美国中西部包括爱荷华州，以及密苏里州等8个州，传出超过一千多起的腮腺炎病例，还有另外7个州，传出其他疑似感染病例，患者除了会出现发烧头痛的症状，脸部还会变肿，又被称为「猪头皮」，美国当局表示这是美国20年来，腮腺炎疫情最严重的一次。

美国卫生当局已经送出2万5千剂疫苗到疫区，希望能遏止腮腺炎疫情的扩散，并且教育民众戴口罩，勤洗手来预防疫情，美国中西部的民众，应该要特别提高警觉。腮腺炎过去平均每年仅5起病例，以每月病例平均计算，就是暴增近3百倍，疫情快速传播引起当局重视，卫生官员正在调查引发流行的源头。

病毒疑由外国传入

患者多半是18至25岁的大学生，因为住校生活，容易传染疾病，但当局更担忧的是，有2名腮腺炎患者曾在3月26日至4月2日之间，搭乘过9班国内线班机，往来于美国中西部，可能把病毒传播到各地。虽然目前尚无法证实有同机旅客因此染病，美国疾病管制中心还是发布通知，警告曾搭乘相关航线的旅客要特别注意健康状况。

过去腮腺炎多半在幼儿时期发作，而腮腺炎疫苗有效减低了发病率，近年美国罕见腮腺炎发生，美国疾病管制中心发言人艾伦（Curtis Allen）说：「我们怀疑病毒由外国而来，最近英国曾爆发疫情，但不能证实这就是病毒流行的源头。」

目前无治疗特效药

腮腺炎除了发烧、头痛等症状，腮腺还会肿大如「猪头皮」，并可能引起脑炎、脑膜炎、听力损害等并发症，甚至可能引发睪丸炎与卵巢炎，导致不育。目前并没有治疗腮腺炎的特效药，医师只能根据发病症状来投药，通常建议病人不要上班上学避免传染。艾伦指出，腮腺炎虽可能经由飞沫传染，但不像流行性感冒那么容易传播，注射疫苗就是最佳的防疫措施。

卫生署疾病管制局建议幼儿注射德国麻疹、麻疹、腮腺炎3合1疫苗作预防，平日应注意个人及环境卫生，勿与他人共用餐具。

成因：经飞沫传染的病毒性疾病

潜伏期：约2至3周

预防：建议在幼儿期注射德国麻疹、麻疹、腮腺炎3合1疫苗。注意个人卫生及环境卫生、勤洗手，勿与他人共用餐具

症状：发烧、头痛、耳下腺肿大，有时脸部两侧会发炎肿大，俗称「猪头皮」

并发症：可能引起脑膜炎、脑炎或听觉受损。若在青春期或成年后受到感染，易并发睪丸炎或卵巢炎，可能影响生育能力

资料来源：卫生署疾病管制局