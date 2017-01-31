川普发威 留学生能逃得了吗？

自从川普签署了针对穆斯林国家的禁令，很多在美童鞋就开始担忧了，以后这种针对外来移民的禁令会不会扩大到中国籍公民身上呢？会不会缩减限制中国留学生的人数？会不会缩减H1b（工作签证）的数量？很多人甚至担心川普最终会抛出以前臭名昭著的《排华法案》来限制中国公民的入境或者移民。

但就目前来看，川普对中国公民下达同样的禁令的可能性很小。

第一，中国不是恐怖主义输出国

第二，中国是美国最重要的贸易伙伴，两国之间的经济交往已经达到了互相无法断绝对方的程度。

第三，中国是全球第二大的经济体，更是联合国安理会常任理事国，如此的禁令会让全球经济崩溃，让世界处于动荡之中。

但是，我们也不得不开始担忧川普可能会在一些针对中国的移民政策上怼一下中国。比如缩减H1b签证数量，提升投资移民要求条件等等。

可以说，川普上台后的种种做法已经让原本看大选撕逼看得热闹的吃瓜中国留学生们开始提高警惕了。未来的几年内会发生什么，谁也说不准了。

关于“签证免面签被取消”

美国总统川普上任一周内，对现有移民政策做出调整，除了28日开始执行的禁止七个国家民众进入美国外，也暂停了免面签的递签服务(Interview Waiver Program)，这也意味着，包括中国留学生、学者及职业签证等在内，需续签美国签证者，即日起都必须进行面签，如人在美国境外签证过期者，则须与当地美国领事馆或大使馆，进行面签预约，以重新获取签证。

不过免面签递签服务(Interview Waiver Program)的取消并不影响免签证计划(Visa Waiver Program)，由美国国土安全部(DHS)管理的免签证计划目前没有任何改变，包括欧洲国家在内的38个国家地区参与了免签证计划。

所以免面签被取消并不意味着你现在持有有效签证还需要去重新签，而是如果你的签证过期作废了，需要申请新签证的时候需要面签。

目前，美国F1学生签证有效期是5年，H-1B工作签证有效期是3年。

据报道，印第安纳大学(Indiana University Bloomington)国际学生办公室(Office of International Services)28日更向所有国际学生发出邮件，提醒注意相关政策改变，以确保留美合法性。

印第安纳大学发出的邮件中指出，近期移民政策变动频繁，请各位在美国持有签证的学生、学者以及工作人员尽量先不要出境，以避免无法再次进入美国的情形发生。印大中国学生学者联谊会29日也向同学们发出公告，呼吁大家掌握最新政策变化。

取消面签除了对一般入境美国时就取得五年有效签证的中国留学生学生，影响范围较小，但对一次签证只有一年效期的工作签证H1B持者有则影响较大。

来源：侨报网