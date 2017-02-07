(美国之音中文网)

美国总统川普的行政命令生效以来，不仅造成了全球各大机场的混乱，而且让此前不少决定毕业后留在美国工作生活的留学生军心大乱。

川普新政动摇留学生“留美军心”

有消息称，川普在1月份与美国科技高管会面时提出取消H-1B电脑随机抽签，取而代之让薪水高者优先获取名额，意在真正通过移民人才的引入让美国更强大。假使这一政策真的生效，将大大提升公司聘用外籍员工的成本。这让理工科学生率先感到了危机感。

身在美国南加州某大学工程学院的李同学表示：“从较为宏观的层面上来说，这样的政策是帮助美国留下留学生中真正的精英，但对于我们学计算机工程的学生来说，很有可能会断了我们在找工作过程中‘高枕无忧’的道路。在学计算机和电子工程的留学生中，不少人通过ICC（International Code Council）机构的推荐和包装，在美找一份工作可以说是不费吹灰之力，整个投简历、求职的过程可以完全外包给ICC这样的‘印度码农中介’，我们只需要参加简单的入职培训，就可以去工作了。但是如若川普所言成真，就意味着，如果某一公司要聘用留学生作为职工，就要付出更高的工资。这样一来，不仅一些经营不善的ICC关张大吉，而且我们为了找到一份工作也得先自掏腰包。”

因而李同学在准备通过ICC机构找工作的同时，也做好了回国就业的准备，最终他没有选择ICC帮他申请的公司，而是回到了一家位于北京的美资科技企业。这家企业付给他的年薪为10万美元，李同学表示：“相比在美国担心未来不明朗的移民政策的限制，不如选择回国做一份高薪的工作。”

此前在洛杉矶P大学习公共管理的尤同学在找工作的路上感到频频受挫，两年前研究生毕业之后，尤同学发现文科生在美国找工作的难度相当大，于是决定再快速攻读一个计算机管理硕士，进而希望在美国强大的外国计算机人才就业市场中，分得一杯羹。然而，令他没有想到的是，他最近面试了几家ICC公司，竟然都因为他的工科背景太弱而拒绝接受他，没想到从前对于不少码农求职者来说作为保底的ICC机构，现在竟也存在着进入门槛。

川普新政虽严 难阻留学生返美申请H-1B

近日，美国总统川普下达的行政命令，让不少决心毕业留在美国工作的留学生体会到了前所未有的危机感。期间不少关于H-1B政策名额以及派发方式的传言，更加重了不少正在求职的留学生的恐慌感。

甚至不少教育领域的专家预测，接下来将有大量留学生因为川普针对移民态度的强硬和严苛而放弃在美国发展，转而回国。不过，仍然有不少留学生表示，因为看好美国的就业市场，所以即使不能抽中H-1B，也不会放弃申请。且仍然希望争取先获得H-1B签证，接下来在一步一步看如何留在美国。

毕业于洛杉矶某私立高校MBA专业企业财务方向的章同学，去年在一家位于洛杉矶市中心的中资跨国公司做财务工作，然而去年四月由于未能抽中H-1B而回到中国的分公司工作。他表示：“在深圳分公司工作的这近一年的时间，更坚定了我回美国工作的决心，一方面感觉美国的贸易交流平台更成熟、规范，更重要的是美国对于劳工的保护更有效。所以，尽管去年的申请费和律师费已经打了水漂，今年还是要再试一试。”

章同学还表示，身边也有不少人劝说他不要再试水这条比较难走的路，即使抽到了H-1B，也不意味着就可以顺利地永久居留在美国，现在又正当川普当政，反移民趋势愈发明显，通过移民这条路可能会越来越难走。但这似乎丝毫没有动摇章同学希望回美工作的信心。

川普新政或令留学生的留学路和留美路都不好走

针对美媒公布的有关留学生的川普新政传闻，专访了曾威达（Franklin Tzeng）移民律师，提供给大家曾律师的看法和建议。

曾律师认为美媒Vox公布的行政令草稿可靠性很高，但内容最后会不会被修改仍不确定。但可以确定的是，如果行政令是真的，那对留学生的影响如下：

1. OPT时间会被缩短很多，特别是学习STEM的学生。

2. 之前H-1B的配偶可以合法拿到工卡并工作。但这个行政令会把这个取消掉。

3. 国家国土安全局（Department of Homeland Security）会开始调查留学生工作环境。

4. 加大对外国学生的监控，对于OPT进行改革，以防止美国学生在劳动力中处境不利。

曾律师认为，大部分留学生在美国都已经有本科学位，或者是从国内大学毕业到美国读硕士或者博士。根据政策，持有本科学位是可以申请H-1B的。努力找公司，找工作，争取到留下来的工作签证身份是学生的第一个考虑。

同时，曾律师推荐学生在选择专业方面往STEM领域考虑，因为科学、技术、工程和数学领域在美国属于高薪职位，目前也很需要这些领域的人才。而且，这些专业毕业的学生在任何一个国家包括美国都是很受欢迎的。如会计，医生，律师，电脑，工程师等职业也是相对安全的，因为无论川普如何改变移民法律，这些工作领域的技术人员都是美国最希望保留的。

另一方面，曾律师认为学习如市场营销、文科类专业的学生较难找到工作机会，因为薪水不会很高，被取代性也很高，所以H-1B会相对难批。

美国签证收紧影响MBA生源

海外学生在取得文凭的国家留下来工作，从来都不是件容易的事。而在唐纳德·川普当选美国总统后，许多人担心留下的难度会进一步加大。

据报道，如果没有商学院的帮助，乔·周（Joe Zhou）从中国迁至美国、然后成为一个高科技创业者的梦想就已破灭了。最终他如愿以偿——但整个过程不是那么一帆风顺。

在从波士顿大学奎斯特罗姆商学院（Boston University Questrom School of Business）毕业后，由于未能申请到工作签证（美国联邦政府每年发放的工作签证数量有限制），周先生曾面临不得不很快回国的窘境。不过，附近的巴布森商学院（Babson College）救了他，该校从分配到的少量H1-B签证中给了他一份。这些签证是为该校的常驻全球创业家（Global Entrepreneur in Residence）项目发放的。

周先生表示：“这个签证至关重要。”目前，他为巴布森商学院的学生提供辅导，以换取留在美国的权利。此外，他还在运作着自己的初创公司第一滴血（First Blood），这是他今年和人共同创办的一家在线游戏平台。

根据负责商学院GMAT入学考试的管理学研究生入学委员会（Graduate Management Admission Council，简称GMAC）提供的数据，2016年计划聘用MBA毕业生的美国雇主中，只有四分之一的雇主预计会接受外籍求职者。

此外，在去年曾聘用MBA毕业生的雇主中，47%的雇主告诉GMAC，他们不会考虑聘用在美国境外出生的毕业生。他们提供的原因包括聘用外籍毕业生成本太高、相关手续太费时间、往往还有语言障碍。

川普新政或令外国留学生涌向加拿大

加拿大最大一间大学组织的主管说，更多证据显示，川普新政可能带动更多国际留学生为加拿大经济注入大量现金。

加拿大统计局数据显示， 2015～ 2016学年国际学生平均学费21932加拿大元，比起5年前上涨30%。

加拿大环球事务部2016年7月获得的一份报告称，外国学生产生的整体经济影响，包括他们昂贵的学费，估计在2014年达114亿加拿大元。该研究还指出，把国际学生的学费、住宿费及生活开销综合起来，远高于加拿大软木、金融服务或小麦出口的价值。外国学生对加拿大经济的贡献，相当于汽车部件出口的价值。

代表全国97间院校的加拿大大学协会（University of Canada）主席戴维森（Paul Davidson）说：“这不只是有利于经济，那是经济的一个重要组成部分。”他认为，加拿大经济需要有全球联系的年轻、智慧人才，而加拿大大学体系有充足空间吸纳这些学生。

中国、印度与墨西哥等国学生，传统上倾向申请美国大学，但戴维森指出，这些国家的学生开始挤向加拿大大学。例如，申请入读多伦多大学的印度学生激增45%。戴维森认为，美国大选掀起的涟漪，促使更多美国学生、国际学生考虑加拿大。

戴维森还预计，今春一些著名的国际研究人员将来加拿大大学探路。其中一些人还可能举办客座讲座和参加会议。而提高研究人才的水平，将有助于把更多的外国直接投资吸引到加拿大。

来源：侨报网