影射华生似蝗虫 伊大香槟分校附近巴士公司刊隐晦憎华广告

拥有近5900名中国学生的伊利诺伊大学香槟分校(UIUC)是美国中国留学生最多的大学，这也使该地区涉中国学生的事件频频受到关注。继UIUC因访问学者章莹颖失踪案占据新闻头条后，近日，该校附近一家主要面向学生的巴士公司又因歧视中国人的言论引起了关注。

据UIUC校报《每日伊利诺伊人》(The Daily Illini)12月2日报道，该校附近的巴士公司“城郊快线”(Suburban Express)在当天早上发布的圣诞假期广告中使用了带有种族歧视的语句。这家巴士公司在广告中写道：“你乘在我们的大巴上，不会感觉自己身处中国。”以此影射UIUC中国学生太多。

此后，公司发布“道歉信”称，广告里出现这句话，是因为该公司的竞争对手主要经营中国学生业务。《每日伊利诺伊人》称，信中所指的“竞争对手”应为皮奥里亚客车(Peoria Charter)，后者的巴士经停大量中国学生使用的芝加哥奥黑尔国际机场。

“城郊快线”在“道歉信”中表示，广告里的争议言论并不是对非白人群体的挑衅。但“道歉信”随后开始批评UIUC的录取政策，称作为公立学校的UIUC应该关注伊利诺伊州的居民，但校方过去几十年管理不善导致经费短缺，所以录取了大量支付高额学费的国际学生，这对本地学生带来了“各种各样的负担”。

12月3日，“城郊快线”负责人丹尼斯 · 托埃本(Dennis Toeppen)向《每日伊利诺伊人》和3名UIUC校领导再次发送道歉信称，此前提及中国学生的广告“欠考虑”，公司并不想伤害亚裔乘客，认为自己受到了“不公正的惩罚”。托埃本还表示，该公司欢迎任何国籍的学生。

媒体注意到，截至12月4日，点评网站Yelp上“城郊快线”的页面上出现了大量差评，但其Facebook主页上并无相关发帖。尽管不少人在该公司的旧帖下留下了“愤怒”的表情，但没有任何批评该公司的评论。当地电视台WTTW4日报道称，实际上有不少网民在该公司Facebook主页上发帖抗议，但都被删帖。

兹事体大

检察官发传票调查公司是否触法

伊利诺伊州检察官办公室4日宣布，已向“城郊快线”发送传票，调查其言论和行为是否违法。

同时，“城郊快线”的广告和“道歉信”也在UIUC引起了激烈的批评。UIUC学生事务副校长办公室发表声明称，“这样种族主义、偏执顽固的言论攻击了我们社区的成员，必须受到我们所有人的谴责。我们无法阻止一家私有企业在我们社区中运行，但我们可以响亮并明确地表示，‘城郊快线’表达的观点无礼、偏执、具有侮辱性，直接违背了学校的价值观。我们建议这家公司的未来潜在顾客仔细考虑它的运营记录和顾客担忧。”

《每日伊利诺伊人》2日也发表社论表示，UIUC招收国际学生从未导致本州学生被拒入学，国际学生的存在对学校和校园生活有利。校报呼吁学生抵制“城郊快线”这一“卑鄙的公司”，在寒假前后往返学校时使用其他交通工具。

UIUC中国学生学者联谊会3日在其微信公众号(UIUCCSSA)上发布声明称，将持续跟进此次事件，保持与各方面的沟通及合作，与大家一起抵制其歧视。联谊会还提供了一系列学校及政府监管部门的联系方式。

《芝加哥太阳时报》则于4日报道，当地市议会亚裔美国人团体主席阿梅亚 · 帕瓦尔(Ameya Pawar)呼吁举行关于“城郊快线”的听证会，可能要求拒绝该公司在芝加哥奥黑尔国际机场这一交通枢纽运行。

恶名远扬

“城郊快线”负责人被控骚扰乘客

早在发布歧视性广告前，“城郊快线”就多次与顾客发生纠纷，其经营手段可谓“臭名昭著”。

《芝加哥论坛报》4日报道，“城郊快线”在2012年和2013年曾试图起诉至少124名学生，要求他们因乘错巴士、使用错误车票等行为支付罚款，但最后放弃了起诉。

2014年，“城郊快线”负责人托埃本被控骚扰乘客。据称，因为两名乘客给“城郊快线”留了差评，所以托埃本在社交网站Reddit上对他们发表了淫秽言论。2016年，托埃本在其中一起骚扰案中被判无罪，目前还不清楚另一起骚扰案的最终判决。

《每日伊利诺伊人》报道称，“城郊快线”还长期在其网站更新“耻辱页”(page of shame)，公布了2009年以来部分乘客的姓名、邮箱地址、电话号码和地址。该公司称，这些乘客违反了公司的规定，或者做出了公司不认同的行为。

一名经常使用“城郊快线”的UIUC大二学生表示，有一次他买票时选错了时间，经过协商终于乘上了巴士，此后却发现自己的信息被曝光在“耻辱页”上，被标为“车费骗子”。另一名学生在大一买票时选错了目的地，后来重新买票，取消了错误的订单，但被“耻辱页”曝光，并被禁止搭乘“城郊快线”。当他向公司投诉时，公司却回信骂他是“卑鄙的家伙”，还威胁将对他提起犯罪指控。

跟踪报道该公司负面新闻的《每日伊利诺伊人》则在社论中表示，该报的所有员工都被“城郊快线”禁止搭乘。截至12月4日，“城郊快线”主页与其中的“耻辱页”都无法打开。

来源：纽约侨报网