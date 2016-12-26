微信上卖甜品犯法?! 30名中国留学生或遭美国遣返

微信里的各类美食群和代购群，是不少在美华人最活跃的社交平台。

据美国华人网站报道，近年来，微商日益活跃，不少华人利用微信平台买卖、代购商品，但很多人都不清楚随之而来的法律问题。最近，休斯顿就有30多名中国留学生因合伙开微信私厨被当地中餐馆老板举报，或面临被遣返的命运。

利用微信等网络平台进行商业交易的现象在华人社区中并不少见。然而如何合法的进行网络商业，不同的在美身份也有着不同的法定流程。

最近，某知名论坛爆出一则消息，称休斯顿30多名中国留学生合伙开了一家微信私厨，售卖甜品。当地一家中餐馆老板知道后，因为被抢了生意，怒而举报，这30多名留学生将面临被遣返的命运。其实这样的案例，在全美并不少见，之前也有留学生因为微信代购，被发现后遭勒令遣返。

大纽约地区聚集着大量的中国留学生，微商产业更为发达。家住新泽西的小刘表示，为了方便吃到各类美食，自己就加入了不少满足这类需求的微信群。有的是把纽约曼哈顿或是法拉盛等区域的餐馆食品外卖到新泽西州和长岛市，有的则是贩卖个人制作的食品等。其实，不管是在微信上贩卖食品，还是代购赚钱，都是违反了相关法律法规的。

华人律师表示，在美的各项收入都应向美国政府报税。对于在美留学生而言，F签证状态下，留学生打工需在校内，即使是在CPT与OPT期间，也会受到各种限制。即使是美国公民或永久居民，从事网络平台的商业活动也需注册公司，获取相关证书和报税。

食品行业的规范则是更加严格，上述华人律师表示，想要合法经营餐饮，必须提前获得相关证照。

然而，留学生若想从事相关的商业活动也并非不可能，他表示，留学生可以注册一个公司，以公司的名义从事商业活动。

来源：纽约侨报网