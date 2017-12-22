想去美国读研究生 GMAT和GRE应该考哪个呢？

越来越多人选择到美国读研，对于他们来说， 考GRE还是GMAT就成了最头疼的问题。 GRE与GMAT区别在哪?不妨跟着小编一起了解一下

GRE：全称Graduate Record Examination，中文名称为美国研究生入学考试， 只有去美国读研究生的需要考GRE。

GMAT：全称Graduate Management Admission Test，中文名称为经企管理研究生入学考试。商科、 经济和管理专业的研究生需要考的，美国、英国、 澳大利亚等英语国家都承认此项考试成绩。

考试内容

GRE考试分两种： 一是一般能力或称倾向性测验(General Test或Aptitude Test)，二是专业测验或称高级测验(Subject Test或Advanced Test)。考试由分析性写作、数学和语文三大项组成。

GMAT：语文(Verbal)、数学( Quantitative)和分析性写作(Analytical Writing Assessment)；分析写作满分6分， 其他两项合计满分为800分。 一般大学入学要求550至600分，入学标准高的学府， 更可能要求650分或以上。

考场

GRE考场比GMAT考场多，在许多的校园中都有GRE的考场， 学生可以任意选择， 一般不会出现因为没位置而无法参加考试的情况。

GMAT的考场就比较少，只有部分城市有考场， 通常一个城市只有一个考场，上海等极少数大城市有两个考场， 而且因为GMAT换库的问题， 想要抢到理想日期的考位就非常难了。

时间间隔

GRE报考间隔时间是20天，GMAT则是31天， 时间间隔短能够及时重新报考，不耽误申请。

考试内容和题量方面

GRE考试由分析性写作、数学和语文三大板块组成， 数学和语文是交替进行，每个板块是20个题目， 考试时间是3小时45分钟，存在加试的环节。

GMAT考试由写作、综合推理、数学和语文四个板块组成， 数学37个题目，语文41个题目，没有加试，考试时间3个小时。 从题量来看，GMAT题量略少，考察板块出现顺序固定且单一， 不会出现交替考察的情况。

成绩

GRE：网上两周内可通过官网查询，考后八周会寄送成绩单， 致电ETS查询费用10美元。

GMAT：考试结束可查看成绩，2分钟内选择接受或取消， 72小时内可通过网络取巧成绩，25美元。

按照国内大学的划分方法，经济学也属于经管类专业， 但是在美国经济学并不属于商学院的范围， 所以打算申请经济学的同学们，推荐参加GRE考试。 虽然极个别学校接受GMAT代替GRE，但是这种情况极为特殊， 属于特例。选择考试的时候一定要从大多数学校的要求着眼， 在选校的时候留给自己充裕的选择空间。

GMAT是美国商科入学考试，所以申请会计、MBA、金融、 管理等专业的学生还是要报考GMAT的。 不过想要申请经济学专业的学生要报考GRE。

商科之外的专业都是以GRE为主，例如：工程类、传媒类、 教育类等专业。但这不代表他们不接受GMAT， 大部分学校都可同时接受GRE和GMAT。

考生在决定报考GRE还是GMAT考试之前还要结合自己所学的专 业进行具体分析，所学专业决定了考生需要考GRE还是GMAT。 GRE考试主要适用于文科，理科各专业，可报考的范围很广。 GMAT主要适用于商科相关专业，如工商管理，管理工程、 会计学、国际贸易等，一般来说MBA只收GMAT。因此， 考生们一定要做好研究再选择喔！

2017-12-21 16:41 来源: 侨报网综合