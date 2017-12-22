想去美国读研究生 GMAT和GRE应该考哪个呢？

越来越多人选择到美国读研，对于他们来说，考GRE还是GMAT就成了最头疼的问题。GRE与GMAT区别在哪?不妨跟着小编一起了解一下
GRE：全称Graduate Record Examination，中文名称为美国研究生入学考试，只有去美国读研究生的需要考GRE。
GMAT：全称Graduate Management Admission Test，中文名称为经企管理研究生入学考试。商科、经济和管理专业的研究生需要考的，美国、英国、澳大利亚等英语国家都承认此项考试成绩。
考试内容
GRE考试分两种： 一是一般能力或称倾向性测验(General Test或Aptitude Test)，二是专业测验或称高级测验(Subject Test或Advanced Test)。考试由分析性写作、数学和语文三大项组成。
GMAT：语文(Verbal)、数学(Quantitative)和分析性写作(Analytical Writing Assessment)；分析写作满分6分，其他两项合计满分为800分。一般大学入学要求550至600分，入学标准高的学府，更可能要求650分或以上。
考场
GRE考场比GMAT考场多，在许多的校园中都有GRE的考场，学生可以任意选择，一般不会出现因为没位置而无法参加考试的情况。
GMAT的考场就比较少，只有部分城市有考场，通常一个城市只有一个考场，上海等极少数大城市有两个考场，而且因为GMAT换库的问题，想要抢到理想日期的考位就非常难了。
时间间隔
GRE报考间隔时间是20天，GMAT则是31天，时间间隔短能够及时重新报考，不耽误申请。
考试内容和题量方面
GRE考试由分析性写作、数学和语文三大板块组成，数学和语文是交替进行，每个板块是20个题目，考试时间是3小时45分钟，存在加试的环节。
GMAT考试由写作、综合推理、数学和语文四个板块组成，数学37个题目，语文41个题目，没有加试，考试时间3个小时。从题量来看，GMAT题量略少，考察板块出现顺序固定且单一，不会出现交替考察的情况。
成绩
GRE：网上两周内可通过官网查询，考后八周会寄送成绩单，致电ETS查询费用10美元。
GMAT：考试结束可查看成绩，2分钟内选择接受或取消，72小时内可通过网络取巧成绩，25美元。
按照国内大学的划分方法，经济学也属于经管类专业，但是在美国经济学并不属于商学院的范围，所以打算申请经济学的同学们，推荐参加GRE考试。虽然极个别学校接受GMAT代替GRE，但是这种情况极为特殊，属于特例。选择考试的时候一定要从大多数学校的要求着眼，在选校的时候留给自己充裕的选择空间。
GMAT是美国商科入学考试，所以申请会计、MBA、金融、管理等专业的学生还是要报考GMAT的。不过想要申请经济学专业的学生要报考GRE。
商科之外的专业都是以GRE为主，例如：工程类、传媒类、教育类等专业。但这不代表他们不接受GMAT，大部分学校都可同时接受GRE和GMAT。
考生在决定报考GRE还是GMAT考试之前还要结合自己所学的专业进行具体分析，所学专业决定了考生需要考GRE还是GMAT。GRE考试主要适用于文科，理科各专业，可报考的范围很广。GMAT主要适用于商科相关专业，如工商管理，管理工程、会计学、国际贸易等，一般来说MBA只收GMAT。因此，考生们一定要做好研究再选择喔！
2017-12-21 16:41 来源: 侨报网综合