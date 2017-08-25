想赚钱就继续深造！美国大学EMBA专业哪家强？

EMBA全称Executive Master Of Business Administration，直译为高层管理人员工商管理硕士，通常称为在职MBA。它是由芝加哥大学管理学院首创。读EMBA的学员一般由公司推荐，利用业余时间集中上课，课程内容广泛，理论与实践平相结合。
在国外，继续深造被看做是一项投资，具有EMBA学习背景，又有很多年工作经验的人，很受用人单位的欢迎，所以越来越多人会想申请美国大学的EMBA。USnews给出了一份最新EMBA专业的排名，我们来看看美国榜上有名的大学都有哪些吧~
1. University of Pennsylvania (Wharton) 宾夕法尼亚大学
每年学费：$64,920
在读人数：1,715
GMAT均分：732
录取率：19.8%
2. University of Chicago (Booth) 芝加哥大学
每年学费：$63,980
在读人数：1,180
GMAT均分：726
录取率：24.4%
3. Northwestern University (Kellogg) 西北大学
每年学费： $64,059
在读人数：1,272
GMAT均分：724
录取率：20.6%
4. Columbia University 哥伦比亚大学
每年学费：$65,988
在读人数：1,287
GMAT均分：715
录取率：18%
5. New York University (Stern) 纽约大学
每年学费：$63,720
在读人数：799
GMAT均分：720
录取率：20%
6. Duke University (Fuqua) 杜克大学
每年学费：$60,600
在读人数：894
GMAT均分：696
录取率：23.1%
6. University of Michigan—Ann Arbor (Ross) 密歇根大学安娜堡校区
每年学费：$56,590
在读人数：836
GMAT均分：708
录取率：28.3%
8. University of California—Berkeley (Haas) 加州大学伯克利校区
每年学费： $55,968
在读人数：502
GMAT均分：715
录取率：13%
9. University of California—Los Angeles (Anderson) 加州大学洛杉矶校区
每年学费： $54,644
在读人数：725
GMAT均分： 713
录取率：19.8%
10. University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) 北卡罗来纳大学教堂山校区
每年学费：$54,413
在读人数：558
GMAT均分：701
录取率：33.8%
来源：纽约侨报网