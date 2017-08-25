想赚钱就继续深造！美国大学EMBA专业哪家强？

EMBA全称Executive Master Of Business Administration，直译为高层管理人员工商管理硕士，通常称为在职MBA。它是由芝加哥大学管理学院首创。读EMBA的学员一般由公司推荐，利用业余时间集中上课，课程内容广泛，理论与实践平相结合。

在国外，继续深造被看做是一项投资，具有EMBA学习背景，又有很多年工作经验的人，很受用人单位的欢迎，所以越来越多人会想申请美国大学的EMBA。USnews给出了一份最新EMBA专业的排名，我们来看看美国榜上有名的大学都有哪些吧~

1. University of Pennsylvania (Wharton) 宾夕法尼亚大学

每年学费：$64,920

在读人数：1,715

GMAT均分：732

录取率：19.8%

2. University of Chicago (Booth) 芝加哥大学

每年学费：$63,980

在读人数：1,180

GMAT均分：726

录取率：24.4%

3. Northwestern University (Kellogg) 西北大学

每年学费： $64,059

在读人数：1,272

GMAT均分：724

录取率：20.6%

4. Columbia University 哥伦比亚大学

每年学费：$65,988

在读人数：1,287

GMAT均分：715

录取率：18%

5. New York University (Stern) 纽约大学

每年学费：$63,720

在读人数：799

GMAT均分：720

录取率：20%

6. Duke University (Fuqua) 杜克大学

每年学费：$60,600

在读人数：894

GMAT均分：696

录取率：23.1%

6. University of Michigan—Ann Arbor (Ross) 密歇根大学安娜堡校区

每年学费：$56,590

在读人数：836

GMAT均分：708

录取率：28.3%

8. University of California—Berkeley (Haas) 加州大学伯克利校区

每年学费： $55,968

在读人数：502

GMAT均分：715

录取率：13%

9. University of California—Los Angeles (Anderson) 加州大学洛杉矶校区

每年学费： $54,644

在读人数：725

GMAT均分： 713

录取率：19.8%

10. University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) 北卡罗来纳大学教堂山校区

每年学费：$54,413

在读人数：558

GMAT均分：701

录取率：33.8%

来源：纽约侨报网