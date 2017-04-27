我的天哪！考对证书年薪立马涨10万刀？

3 月 ACCA、4 月 CPA
5 月 FRM、6 月 CFA
7 月 CMA……
商界的各种证书
看的人眼花缭乱
每个行业都有着必备的证书
你清楚自己需要考哪些证吗？
考证对今后职场中薪酬的影响有多大？
选对证书一个值十万，真的不骗你
提到CFA，想必大家都不陌生，这可是号称“通往百万年薪的最佳认证证书”！确实，CFA是全球投资业里最为严格与含金量最高的资格认证，同时被称为金融第一考的考试。
据CFA协会投资人士薪酬调查显示，拥有10年以上投资工作经验的人群中，有CFA资格的人比没有CFA资格的同事薪酬高出24%！
- CFA-holder 年收入统计(单位：美元)：
美国19万；英国18万；新加坡11.3万；香港13.6万；加拿大10.8万；全球平均17.8万。
基本薪水：＄194,000
基本薪水加红利：＄304,000
工作10年以上基本薪水加红利：＄392,000
基本薪水：＄179,000
基本薪水加红利：＄320，000
工作10年以上基本薪水加红利：＄412，000
基本薪水：＄194，000
基本薪水加红利：＄304，000
工作10年以上基本薪水加红利：＄392，000
根据权威调查得出CFA学员平均薪资水平为：
- CFA一级学员收入：基本薪金＄30000加上奖金＄12000，总计年收入为＄42000
- CFA二级学员收入：基本薪金＄55000加上奖金＄20000，总计年收入为＄75000
- CFA三级学员收入：基本薪金＄70000加上奖金＄55000，总计年收入为＄125000
高薪不过是CFA的标签之一，同样的，认可度高、前景好等标签也都是CFA的特征。
- 国际认可程度：高，全球投资领域通行证。
- 薪酬水平：对投资行业薪酬状况的调查表明，雇主愿意提供高额奖金给拥有CFA特许资格认证的投资专业人士。在拥有10年或以上工作经验的人中，拥有CFA认证的人比没有获得该认证的人收入多24%(中位数在24..8万美元到20万美元之间)。如果不考虑工作经验，薪酬状况的差距更大，拥有CFA认证的人比没有该认证的人收入多54%(在18万美元到11.685万美元之间)。
- 职业方向：包括投行经理，基金经理、证券分析师、财务总监、投资顾问、投资银行家、交易员等。
- CFA就业最多的世界著名机构：在全球范围内，拥有最多CFA 持证人(CFA Charter Holder)和CFA考生(CFA Candidate)的前十名机构分别为：JP 摩根、美林证券、汇丰银行、普华永道会计师事务所、瑞银集团、花旗集团、安永会计师事务所、摩根斯坦利、毕马威会计师事务所、巴克莱银行。
众所周知FRM 是风控领域权威度以及认可度最高的资格认证。
FRM 证书的持有人一般主要就职的岗位是金融风险管理部、金融单位稽核部门、资产管理部门、基金经理人、金融交易员、投资银行业者、商业银行、风险科技业者、风险顾问业者、企业财会和稽核部门，以及各企业的 CFO、MIS、CIO 等。
考取到FRM的金融风险管理人员年薪高达$100,000 -$250,000。
金融风险管理拿到的高薪主要取决于许多因素。其中一个重要因素是财务风险管理人员的经验水平。学历水平、工作水平对他们获得的报酬水平也有重大影响。
知识体系包含资本市场（债券，衍生品），数学统计，以及资产组合管理。对于相同的知识点，FRM 的深度和广度介于 CFA Level 1 与 Level 2 之间。
1. CFA 偏向投资，更加全面，包含了 FRM 没有的财务分析、股票投资、经济学、职业道德等。包含的知识点数倍于 FRM。但对于一个基金经理，这些都是必要的知识。另外 CFA 里的道德部分看似鸡肋，实际上却是了解西方人职业观很好的途径。
USCPA作为全美财会行业第一证，其含金量可见一斑，毫不夸大地说，在美国公司，几乎所有的高级财务人员、乃至CFO都拥有USCPA资格。它也被称为“通往高级会计师的阶梯”。
世界第一大会计和财务职业服务公司——Robert Half 通过调查和研究美国的公司薪酬指南、各种职业实际招聘数量，最终认定了5种最有增长潜力的美国CPA就业岗位：
1. 内部审计师
2. 法规遵从经理
3. 财务分析师
4. 会计师
5. 外部审计师
USCPA对薪酬的影响力有多大？
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（数据来源：payscale.com）
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再具体到会计师事务所不同岗位的平均薪资
（数据来源：payscale.com）
可以清晰地看见，随着工作年限的增长，其薪酬也会随之上调。那么如果一开始就拥有了USCPA的资格，平均薪资会有什么样的不同呢？
在美国本土，针对一项拥有USCPA资格的会计从业人员的调查显示：
（数据来源：payscale.com）
据调查，USCPA持证人在职业起步阶段就能获得比平均薪资高出10%-15%的薪酬，到了后期，持证人能比非持证人高出10万甚至更多。而另一方面，在美国的大环境中，拥有USCPA资格是升职为经理及以上岗位的必要条件，可就是说，只有拥有了USCPA资格，你才能继续往各个领域的高薪去攀登。这两项优势，无疑给了USCPA资格持有者更多的保障、更好的待遇、更丰富的机会。你现在所拥有的可能只是比别人多10%-15%的收入，但未来，你和别人的差距将会越拉越大。
在大多数人眼中，精算师是一个高大上的职业。因为几乎在每个类别，如工作环境，就业前景，工作保障，增长机会和薪酬中，作为精算师的职业生涯都拥有着卓越的优势。
就拿精算师薪酬方面来说，上升制度很可观，考了越多门考试，就越有可能涨的快。从DBC的精算导师情况分析，不少导师基本毕业就已经通过5门考试。他们工作一年的年薪基本是8万美金左右。
以 Health Actuary 方向为例，平均薪酬情况如下：
来源：EzraPenland，一家美国的精算师猎头招聘公司的薪酬报告（2017版本）
精算师是需要经过资格考试来认定从业资格的。美国的Society of Actuaries是国际上最具权威性，规模最大、拥有最多会员的精算师组织，简称SOA。很多精算师都会应考SOA的ASA, FSA或者CERA来获得这个领域的专业身份。
大学就可以考的5门精算基础考试 (Preliminary Exams), 涵盖概率、金融、数学、保险等内容：
- P (Probability)
- FM (Financial Mathematics)
- MFE (Models for Financial Mathematics)
- MLC (Models for Life Contingencies)
- C (Construction and Evaluation of Actuarial Models)
- 找 Full-time 职位：如果之前没有精算实习，至少考完1门考试。一般大学毕业生刚参加工作时都会考上2-3门，也有大学期间就考完5门的。有精算相关实习能大大提高竞争力。
- 找 Internship 职位：如果其他方面足够优秀，没有考试也有可能拿到面试。现在竞争越来越激烈，最好申实习的时候就有一门了。
不少人想通过拥有一个金牌证书
来个鲤鱼跳龙门
往往考证的热情在选择证书时
就已经消失殆尽了
提醒大家
别被考证的热情冲昏了头脑
请先冷静地分析下自身情况
这张证书是否符合自身的职业发展方向
有时候也要学会放弃
在规划好自己的职业生涯后
就一往无前
别被路途的风景迷乱了眼睛
来源：DHC