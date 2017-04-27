我的天哪！考对证书年薪立马涨10万刀？

3 月 ACCA、4 月 CPA

5 月 FRM、6 月 CFA

7 月 CMA……

商界的各种证书

看的人眼花缭乱

在这个看证的年代…. 每个行业都有着必备的证书 你清楚自己需要考哪些证吗？ 考证对今后职场中薪酬的影响有多大？ 选对证书一个值十万，真的不骗你

特许金融分析师考试CFA

提到CFA，想必大家都不陌生，这可是号称“通往百万年薪的最佳认证证书”！确实，CFA是全球投资业里最为严格与含金量最高的资格认证，同时被称为金融第一考的考试。

据CFA协会投资人士薪酬调查显示，拥有10年以上投资工作经验的人群中，有CFA资格的人比没有CFA资格的同事薪酬高出24%！

CFA-holder 薪酬

CFA-holder 年收入统计(单位：美元)： 美国19万；英国18万；新加坡11.3万；香港13.6万；加拿大10.8万；全球平均17.8万。

美国 基本薪水：＄194,000 基本薪水加红利：＄304,000 工作10年以上基本薪水加红利：＄392,000

英国 基本薪水：＄179,000 基本薪水加红利：＄320，000 工作10年以上基本薪水加红利：＄412，000

香港 基本薪水：＄194，000 基本薪水加红利：＄304，000 工作10年以上基本薪水加红利：＄392，000

无CFA资格证薪酬



根据权威调查得出CFA学员平均薪资水平为：

CFA一级学员 收入 ：基本薪金＄30000加上奖金＄12000，总计年收入为 ＄42000

：基本薪金＄30000加上奖金＄12000，总计年收入为 CFA二级学员收入 ：基本薪金＄55000加上奖金＄20000，总计年收入为 ＄75000

：基本薪金＄55000加上奖金＄20000，总计年收入为 CFA三级学员收入：基本薪金＄70000加上奖金＄55000，总计年收入为＄125000

高薪不过是CFA的标签之一，同样的，认可度高、前景好等标签也都是CFA的特征。

为什么要考CFA？

国际认可程度：高，全球投资领域通行证。

薪酬水平 ： 对投资行业薪酬状况的调查表明，雇主愿意提供高额奖金给拥有CFA特许资格认证的投资专业人士。在拥有 10年或以上工作经验的人 中，拥有CFA认证的人比没有获得该认证的人 收入多24% (中位数在24..8万美元到20万美元之间)。如果不考虑工作经验，薪酬状况的差距更大，拥有CFA认证的人比没有该认证的人 收入多54% (在18万美元到11.685万美元之间)。

对投资行业薪酬状况的调查表明，雇主愿意提供高额奖金给拥有CFA特许资格认证的投资专业人士。在拥有 中，拥有CFA认证的人比没有获得该认证的人 (中位数在24..8万美元到20万美元之间)。如果不考虑工作经验，薪酬状况的差距更大，拥有CFA认证的人比没有该认证的人 (在18万美元到11.685万美元之间)。 职业方向：包括投行经理，基金经理、证券分析师、财务总监、投资顾问、投资银行家、交易员等。

CFA就业最多的世界著名机构：在全球范围内，拥有最多CFA 持证人(CFA Charter Holder)和CFA考生(CFA Candidate)的前十名机构分别为：JP 摩根、美林证券、汇丰银行、普华永道会计师事务所、瑞银集团、花旗集团、安永会计师事务所、摩根斯坦利、毕马威会计师事务所、巴克莱银行。

金融风险管理师FRM

众所周知FRM 是风控领域权威度以及认可度最高的资格认证。

职业发展



风险管理的最有价值证书，FRM 已经在未来金融人士的就业和职业发展中占据着越来越重要的地位。 金融危机的爆发让世界对于金融风险管理有了极大程度上的重视，越来越多的人加入 FRM 考试的阵营当中，在发展越来越快的当今社会，作为，FRM 已经在未来金融人士的就业和职业发展中占据着越来越重要的地位。 FRM 证书的持有人一般主要就职的岗位是金融风险管理部、金融单位稽核部门、资产管理部门、基金经理人、金融交易员、投资银行业者、商业银行、风险科技业者、风险顾问业者、企业财会和稽核部门，以及各企业的 CFO、MIS、CIO 等。 薪酬 考取到FRM的金融风险管理人员年薪高达$100,000 -$250,000。 金融风险管理拿到的高薪主要取决于许多因素。其中一个重要因素是财务风险管理人员的经验水平。学历水平、工作水平对他们获得的报酬水平也有重大影响。

CFA与FRM的异同

相同点

知识体系包含资本市场（债券，衍生品），数学统计，以及资产组合管理。对于相同的知识点，FRM 的深度和广度介于 CFA Level 1 与 Level 2 之间。

不同点



1. CFA 偏向投资，更加全面，包含了 FRM 没有的财务分析、股票投资、经济学、职业道德等。包含的知识点数倍于 FRM。但对于一个基金经理，这些都是必要的知识。另外 CFA 里的道德部分看似鸡肋，实际上却是了解西方人职业观很好的途径。

2. FRM 偏向风险管理，定量（Quantitative）的比重更大。FRM 里对于市场/操作/信用风险的讲解更加深入。FRM 中巴塞尔协议的部分在商业银行之外的地方恐怕无法用到，但商业银行非常欢迎有巴塞尔协议经验的人

注册会计师考试CPA



USCPA作为全美财会行业第一证，其含金量可见一斑，毫不夸大地说，在美国公司，几乎所有的高级财务人员、乃至CFO都拥有USCPA资格。它也被称为“通往高级会计师的阶梯”。

世界第一大会计和财务职业服务公司——Robert Half 通过调查和研究美国的公司薪酬指南、各种职业实际招聘数量，最终认定了5种最有增长潜力的美国CPA就业岗位：

1. 内部审计师

2. 法规遵从经理

3. 财务分析师

4. 会计师

5. 外部审计师

USCPA对薪酬的影响力有多大？

薪酬对比

↓↓↓



先来看看最新美国会计师的平均工资

（数据来源：payscale.com）

↓↓↓



再具体到会计师事务所不同岗位的平均薪资



（数据来源：payscale.com）

可以清晰地看见，随着工作年限的增长，其薪酬也会随之上调。那么如果一开始就拥有了USCPA的资格，平均薪资会有什么样的不同呢？

在美国本土，针对一项拥有USCPA资格的会计从业人员的调查显示：



（数据来源：payscale.com）

据调查，USCPA持证人在职业起步阶段就能获得比平均薪资高出10%-15%的薪酬，到了后期，持证人能比非持证人高出10万甚至更多。而另一方面，在美国的大环境中，拥有USCPA资格是升职为经理及以上岗位的必要条件，可就是说，只有拥有了USCPA资格，你才能继续往各个领域的高薪去攀登。这两项优势，无疑给了USCPA资格持有者更多的保障、更好的待遇、更丰富的机会。你现在所拥有的可能只是比别人多10%-15%的收入，但未来，你和别人的差距将会越拉越大。

精算师考试SOA



在大多数人眼中，精算师是一个高大上的职业。因为几乎在每个类别，如工作环境，就业前景，工作保障，增长机会和薪酬中，作为精算师的职业生涯都拥有着卓越的优势。



薪酬

就拿精算师薪酬方面来说，上升制度很可观，考了越多门考试，就越有可能涨的快。从DBC的精算导师情况分析，不少导师基本毕业就已经通过5门考试。他们工作一年的年薪基本是8万美金左右。

以 Health Actuary 方向为例，平均薪酬情况如下：

来源：EzraPenland，一家美国的精算师猎头招聘公司的薪酬报告（2017版本）

想成为年薪百万的精算师 精算师考试是你的敲门砖

精算证书介绍

精算师是需要经过资格考试来认定从业资格的。美国的Society of Actuaries是国际上最具权威性，规模最大、拥有最多会员的精算师组织，简称SOA。很多精算师都会应考SOA的ASA, FSA或者CERA来获得这个领域的专业身份。

大学就可以考的5门精算基础考试 (Preliminary Exams), 涵盖概率、金融、数学、保险等内容：

P (Probability)

FM (Financial Mathematics)

MFE (Models for Financial Mathematics)

MLC (Models for Life Contingencies)

C (Construction and Evaluation of Actuarial Models)

考证对精算求职有用吗？



找 Full-time 职位： 如果之前没有精算实习，至少考完1门考试。一般大学毕业生刚参加工作时都会考上2-3门，也有大学期间就考完5门的。有精算相关实习能大大提高竞争力。

如果之前没有精算实习，至少考完1门考试。一般大学毕业生刚参加工作时都会考上2-3门，也有大学期间就考完5门的。有精算相关实习能大大提高竞争力。 找 Internship 职位：如果其他方面足够优秀，没有考试也有可能拿到面试。现在竞争越来越激烈，最好申实习的时候就有一门了。

大部分精算分析师在大学期间就把精算首5门考试考完，但是需要注意的一点是精算师的工资不仅仅是根据你通过了几门精算考试来定的。如果只是专注考试，没有实习，很难保证能在毕业时拿到Offer。所以，切记不要只专注于学业，而忽略了实习。

不少人想通过拥有一个金牌证书

来个鲤鱼跳龙门

往往考证的热情在选择证书时

就已经消失殆尽了

提醒大家

别被考证的热情冲昏了头脑

请先冷静地分析下自身情况

这张证书是否符合自身的职业发展方向

有时候也要学会放弃

在规划好自己的职业生涯后

就一往无前

别被路途的风景迷乱了眼睛

来源：DHC