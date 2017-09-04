打农药、不读书、排队买喜茶，你的深度思考能力是如何被毁掉的？

在这个全民娱乐的时代，每个人似乎都愿意看一些不费脑子的八卦明星类节目，新闻头条也被满篇幅的明星出轨和离婚所占据，说到底，什么才是最佳的生活方式和休闲方式，你是否在这样的生活里丧失了自己的思考能力，这篇文章从各个方面深度剖析，告诉你究竟什么才是值得你欣赏和阅读的。

前阵子，喜茶风靡全国的时候，有一次，经过一家商场，看到一家新开的喜茶，门口毫不意外地排着几十米的长队。

排队的人中，男女老少均有，居然还有不少穿着正装、提着公文包的白领。有些明显赶时间，频频看表，左右张望，在原地不耐烦地跺脚。

好奇心起，我观察了一遍整个队伍，想知道他们怎么消磨时间。

你猜我看到了什么？

90%的人，在玩王者荣耀。

是的，这两个当下最热的词汇，就这样结合在一起，毫不违和。

尽管「Don’t judge」是我的信条，但当时还是不可抑制地产生了这样的疑问：

这些人为什么这么闲？

为什么他们愿意把大把的时间，耗费在这些事情上面？

从心理学的角度，我可以毫不费力地列举出十几条「为什么会有人愿意排队买喜茶」的机制。但设身处地，真的让我排几个小时队，去买一杯奶茶，我还是会觉得，这实在是太匪夷所思了。

同样，作为一个体验过纯文字MUD的老玩家（暴露年龄），我也完全理解游戏背后的一切机制。但是，每天把几个小时的时间耗费在游戏上 —— 这仍然会让我觉得：太奢侈了。

有这么多时间，看看书，不是更好吗？

1995年9月27日至10月1日，美国旧金山举行过一次会议，集合了全球500多位政治、经济精英，包括撒切尔、老布什、各大顶尖企业的董事长，等等。

会议的主题是什么呢？如何应对全球化。

会上，与会者一致认为，全球化会加剧贫富差距，会使财富集中在全球20%的人手上，而另外80%的人被「边缘化」。

那么，如何化解这80%的人和20%精英之间的冲突？如何消解这80%人口的多余精力和不满情绪，转移他们的注意力？

当时的美国高级智囊布热津斯基认为，唯一的方法，是给这80%的人口，塞上一个「奶嘴」。让他们安于为他们量身订造的娱乐信息中，慢慢丧失热情、抗争欲望和思考的能力。

他说：「公众们将会在不久的将来，失去自主思考和判断的能力。最终他们会期望媒体为他们进行思考，并作出判断。」

这就是闻名遐迩的「Tittytainment」战略，由Titty（奶嘴）与 Entertainment（娱乐）合成，中文译为「奶头乐」（有点三俗的译法）。

「奶头乐」战略，具体是什么呢？

一是发展发泄性的产业。

具体而言，包括色情业、赌博业，发展暴力型影视剧、游戏，集中报道无休止的口水战、纠纷冲突，等等，让大众将多余的精力发泄出来。

二是发展满足性的产业。

包括报道连篇累牍的无聊琐事——娱乐圈新闻、明星花边、家长里短，发展廉价品牌，各种小恩小惠的活动，以及偶像剧、综艺等大众化娱乐产业，让大众沉溺于享乐和安逸中，从而丧失上进心和深度思考能力。

一言以蔽之，那些被边缘化的人，只需要给他们一口饭吃，一份工作，让他们有东西可看，便会沉浸在「快乐」之中，无心挑战现有的统治阶级。

这个战略成功了吗？

目前来看，挺成功的。

是的，我说的就是一切偶像剧、明星、娱乐圈、微博热搜、暴力冲突、情绪煽动、阶级对立、低幼化游戏。

我们日常的视野中，充斥着这些信息。但这其中，99%的东西，与我们一点关系都没有，对我们也没有哪怕一丁点价值。

微博热搜，可以买，可以冲，给够营销团队的钱，想上什么就上什么。

百度新闻，绝大多数是标题党，不是哪个明星出了新戏，就是谁谁又闹了绯闻。

更别说今日头条之类的资讯平台、和朋友圈里疯传的各种推送了。

奇葩说第一季刚出来的时候，眼前一亮，毕竟算是一档有价值和内涵的综艺，非常难得。

但看了几期之后，你会慢慢发现，思辨开始让位于煽情，逻辑永远辩不过故事。

看实时投票，感受最鲜明的是：观众并不在乎逻辑，并不关心谁说得有理，他们只关心谁说得更声情并茂。通常背景音乐一转，开始变成钢琴独奏，情绪酝酿起来了，票数就开始变化了。

那群选手里面，我比较欣赏的，是陈铭。

无论是思考的角度，还是逻辑论证，单单论表现来说，都高出其他人不止一个档次——当然，并不意味着其他人水平不高，很可能只是选择的路线和策略不同而已。

但节目组苦心孤诣，一定要给陈铭安上「鸡汤王」的标签；每次他起立发言，马薇薇总会扯一句「又开始在世界中心呼唤爱了」—— 如果我是陈铭，我想，我一定不会喜欢这种感受，因为这是一种曲解和侮辱。

但为什么会这样呢？因为观众只能理解这些。

最近，知乎在讨论一个话题：如何看待越来越多的大V，靠爆照、编故事、抄袭段子起家，拿到几千、几万的关注？

有人说得很好：同一个人，爆照回答1000赞，写情感故事1000赞，科普专业知识、还得到编辑推荐和一帮大V点赞的回答，才不到100赞 —— 如果是你，你会怎么选？

麦克卢汉说过一句话：我们创造了工具，工具反过来塑造我们。

在这里，也是一样的：我们选择了怎样的媒体，媒体就用怎样的方式塑造我们。

无独有偶，大前研一在《低智商社会》中提到，日本的新一代，正在逐渐步入「低智商社会」。他们读的书越来越幼稚，对各种谣言丝毫不会思考，很容易遭到媒体的操纵，得过且过、毫无斗志……

他甚至提到一个事情：

通过「安保斗争」，日本政府认识到，如果对过激的学生运动放任不管的话，就会导致政府下台，所以政府就从此开始实行「愚民政策」。这其中的代表性举措，就是推行「偏差值教育制度」。

大前研一这样解释道：

由于偏差值制度的实行，人的能力被数字化了，所以日本的学生经常会被问到「你的偏差值是多少」这样的问题。

所以他们在这个时代是不会有危机意识的。因为在他们的意识里，这个社会将来不管发生了什么事，都将由那些「高偏差值」的人来解决。自己用不着去浪费脑细胞，只要按照别人说的去做就可以了。

他们习惯于在同一班级或者是同一年级组中作比较，然后认为那些高偏差值的人，理所当然地就应该去政府部门工作。同样，能进入媒体工作的人也被认为是高偏差值的人。

所以，他们认为政府所做的一切决策都是对的，媒体所说的话也全都是可信的。

日本社会的现状就是这样，人人都把政府和媒体当做自己生活的指南，他们根本就不会去思考和反思。

这岂非也是另一种层面的「奶头乐」？

通过阻断你的希望，让你活在别人为你设定好的框架里，停止思考，失去独立的能力，越来越依赖于环境。

私下里，我跟一帮朋友聊天的时候（嗯，就是大家熟悉的高太爷、曾少贤、孙圈圈……），大家都会说：我们选择了 Hard 模式。

因为，愿意深入思考，愿意看我们文章的人，本来就是小众。

大众喜闻乐见的是什么呢？情绪，观点，立场，站队 —— 看文章就是为了放松的，最好别让我再去用脑子。

毕竟，在我们生活中，有着太多太多被人为创造出来，来吸引我们注意力的东西 —— 偶像剧，大片，综艺，娱乐圈花边，网络游戏，热点消息，诸如此类。

我们每天光是保持专注，其实，就已经是一件很困难的事情。

拿热点资讯来说。一条 APP 推送，背后都是一个运营团队，群策群力，经过初稿、初审、复审等一堆环节，有着专业的消费者行为学作支撑，用尽各种文案技法，目的是什么呢？就是吸引你的注意力，点进去。

同样，一款网络游戏，背后可能是几百人的团队，用最前沿的科技，最详尽的数据，通过声、光、交互、反馈等全方位途径，在各种心理学、行为经济学、认知神经科学等理论指导下，精心打造 —— 目的是什么？为了创造一个虚拟空间，来消磨你的时间。

一个综艺节目，背后可能是精确到秒的台本，现场五六个机位，多次的彩排、训练，从场景到灯光到音乐，再到人物的服装、语气、动作，全部精心调制，目的就是为了让你沉浸进去，在观看的时候，忘掉时间的流逝。

而反过来，无论是学习、阅读、思考、写作，这些事情，哪一件有着这么强大的阵势？将「触及成本」降到这么低？

不存在的。

这就是消费娱乐文化为我们创造的牢笼。

而我们正心满意足地，一步步走进去。

当然，我并不反对适当的娱乐，否则活得也太累了些。

但是，更常见的现象是什么呢？下班了，一身疲惫，想着「今晚要学习」，忍不住还是把手伸向了手机，刷起微博，玩起王者荣耀。放下手机已是深夜，一边告诉自己「明天再努力吧」，一边洗澡、洗漱，然后睡觉。

第二天，重复着跟前一天一模一样的生活。

这是很正常的。前文讲过，一切娱乐产品——影视剧、综艺、游戏，它们背后有着庞大的团队，这些团队的唯一目的，就是用尽各种手段，去降低你触及它们的「阻力」。

它们会在你视野中不断出现，用各种资讯、消息提醒你，诱导你去点击。一旦点击了，就再也不会给你机会离开。

想一想，你已经有多久，没有真正为自己的目标做过一些事情了？

这里面最严重的是什么呢？

一旦你习惯了这种「低成本、高回报」的刺激，你就很难去做那些「高投入」的事情了。

人的阈值，是会不断升高的。

所以，这个时代，我们似乎很难再产生情绪的波动，很难去投入到一样东西上面，很难专注去做一件事情。

因为，我们的大脑已经被周围的环境，塑造成了一个「高刺激阈值」的对象。

习惯了轻而易举能获得大量愉悦感，你就会慢慢对这种愉悦感脱敏。

久而久之，这种强度的愉悦感已经满足不了你了，你需要更高强度、更持续、更深入的刺激。

相对而言，愉悦感更少、付出更高的行为 —— 比如学习，阅读，思考 —— 自然也就没有人愿意去做。

这样下去会有什么后果？

「公众们将会在不久的将来，失去自主思考和判断的能力。最终他们会期望媒体为他们进行思考，并作出判断。」

这是一个很可怕的事情。

最后，我想给你几个建议：

1. 拒绝低幼化的语言刺激

什么是低幼化的语言刺激？绝大多数的网络流行语都是。诸如「我也是醉了」「666」「扎心」「你看这个面，它又长又宽」……

为什么这样说？因为，语言塑造了我们的思维。

我并不是说「牛逼」就一定不如「厉害」「优秀」「出色」—— 但如果有一天，我们要表达「厉害」，只会说「牛逼」，这岂不是很可怕？

日常生活中，尽量拨出一定的时间，看深度的、优秀的书籍和文章，保持自己对语言的理解和运用能力。

「谁掌握了语言，谁就掌握了思想。」

2. 拒绝抢夺注意力的低劣产品

如果可以，拒绝从众，拒绝那些肤浅的综艺、影视剧、热点消息、娱乐圈资讯，只看最优秀的作品。

什么是最优秀的作品？至少，是有突破性的，不反智的，引发思考的，有诚意的，需要动脑子的 —— 《黑镜》就很不错，《权力的游戏》也还可以。

不要让自己成为「愉悦感」的奴隶。

不动脑子，能带来短期的愉悦和轻松，但长期来看，它只能导向空虚和无聊。

3. 为自己设定有意义的目标

找到一件有长期收益的事情，并从中获得幸福感 —— 这是一件你需要在30岁前做到的事。

很多人问我：你不看剧，不看电影，不看综艺，不聚会，不玩游戏，你平时究竟都干些什么？

我说：学习啊。

他们问：不会觉得无聊吗？

每每获得一个新知识，每每将新知识纳入自己的思维体系，所带来的快感是无与伦比的，怎么会感到无聊呢？

所以，请找到一件能够带给你长期收益和幸福感的事情，把它安排进每天的日程中。

不需要追求物质收益，也不需要苛求成为领域专家，它的意义，是帮助你对抗慵常、平凡、索然无味的日常生活，让你保持头脑的清醒。

这就足够了。

来源：lxianshengmiao