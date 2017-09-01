马萨诸塞州地方检察署近日发布公告称，一名中国学生因在托福考试中作弊，被判驱逐出境。另外还有三名学生在等候受审，他们可能将面临最高五年以下有期徒刑、三年监视居住及25万美元罚金。这些学子的多年求学路一夕蒙尘，虽然让人唏嘘，但如此严厉的判罚也再次为那些抱着侥幸心理的“留学党”们敲响了警钟，此路不通！

此次事件其实已非个案，2015年时就曾有15名在美中国留学生因在托福、GRE等考试中出现作弊、替考违规行为被捕，SSAT（俗称“美国中考”）和雅思也都出现过因质疑成绩有效性而大量取消中国考生成绩的事件。在电影《中国合伙人》中有一个情节是，中国考试培训机构因押题而受到美国托福官方调查，类似的操作模式似乎已成了中国留学考试圈里公开的潜规则。演员黄晓明扮演的成东青在电影中说：“中国学生都很擅长应付考试，你们无法想象，中国学生为了赢得考试所付出的辛酸。”这些话如今结合现实来看，却别有深意。

有媒体通过暗访式调查发现，在中国国内考场，托福考生通过支付不菲的费用就能从一些商家购买到作弊服务，且单一商家一年提供相关服务的考生人数就达数以百计。《纽约时报》曾发表过一份对中国留学生的调查，在被调查的250名学生中90%有造假的情况，中国留学生甚至被描述成骗子。如此氛围之下，“诚实的申请者都是傻瓜”的心态普遍存在。但显然海外的考试机构和高校并不是傻瓜，近年来留学类考试的难度不断加大，对中国考生材料真实性的审查也越来越严格。作弊引发恶性循环，后果就是，中国学生海外留学的专业难度越来越大。

其实，托福考试也好，高校申请也罢，只不过是万里留学路刚刚迈出了第一步，学生即便通过弄虚作假侥幸拿到了敲门砖，没有真才实学，之后的漫漫长路才是真正煎熬。虽然看似是学校受到了欺骗，但最终学海无涯，吞下苦果的还是作假者本身。

在留学考试作弊的这条产业链上，留学生处于多重恶性循环的漩涡交汇中心，轻则影响个人学术诚信，重则影响的是整个中国留学生群体，乃至国家的国际形象。切勿因贪图一时轻松而莽撞走捷径，坑人终坑己啊!

来源：侨胞网