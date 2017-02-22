拿到学校OFFER之后 还需要做哪些事？

又到了收获的季节，大家都知道，从过年后17季申请就会慢慢揭开帷幕了，早的有1月份就拿到offer，晚的持续到四五月份也很正常。各位小朋友忙碌了一年终于拿到了自己心水的offer，是不是万分开心，忘乎所以了呢？但莫不要以为拿到录取通知书就完事了，还有很多要做的。

一般录取通知书里都会有让你答复决定的网址链接，和截止日期。所以在确定下要去的学校后，你需要急早并且一定要保证在学校给出的答复决定截止日期前登陆进去，并且给出你的答复，有的学校会要求学生交一部分的tuition deposit。这个被我们称作占位费，一般在200-1000美金不等，这部分钱使我们学费的一部分，当你去了学校后，你所需要缴纳的学费只是剩余的部分。但如果你最后决定不去了，这部分钱是不会退还的。

交完占位费之后，咱们还需要申请I-20表格，I-20 和护照，F1签证构成了我们在美留学期间暂居的凭证。一般学校会要求你邮寄正式成绩单给他们。这要看学校具体要求。I-20表格是学校以纸质的形式邮寄给我们的，并非从网上下载。所以一定要告知学校咱们的正确收件地址信息，以防中间邮寄出错。拿到I-20表格够一定要仔细核对自己的信息和学校信息，最后在Student Attestation/Student Certification处签名（拼音）并签日期。

拿到了I-20就可以办理签证（F1签证）啦。办理签证需要准备的东西还是挺多的。

首先要核实一下I-20上的开学日期。申请赴美留学签证的申请人必须首先证明自己有能力在美国做全日制学生。申请人还必须证明其进入美国并短暂停留的唯一目的是在已建立的学术机构完成学业。另外，申请人还必须证明自己有能力支付学费和上学期间所需的生活费用。

需要填写在线DS-160非移民签证申请表格，并打印出带有条形码“确认页”。

注意：如果DS-160在线申请表格没有提供完整和正确的信息，使馆将不予审理此申请。申请人将会被要求更新或修改DS-160表格，之后再返回使馆以便完成申请审理程序。

其次需要填写在线申请预约签证，缴纳申请费用并预约面谈时间。

然后需要在线缴纳SEVIS费，但是如果当年从美国院校毕业的则不用支付，只需在毕业前跟本科学校的国际生办公处沟通好让学校把原有的SEVIS ID转给咱们的目标院校就可以。

最后就是带上签证材料（上交材料，证明学习能力的材料，财力证明，约束力材料）去签证啦。

来源：侨报网