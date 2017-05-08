挤下昂贵私校 全美最有价值大学是它

哪一所大学是全美最有投资价值的大学呢？美国财经杂志《富比士》(Foorbes)公布他们所评选出的2017最有价值大学排行榜，位于旧金山湾区的柏克莱加大蝉联冠军宝座，挤下哈佛以及史丹佛等知名的私立学校，连续两年成为全美最有价值大学。

富比士杂志公布的2017年最有价值排行榜共列出300所学校，评量标准基于学费、学校品质、毕业后的收入、学生负债以及毕业后的成功情况等，结果位于北加州旧金山湾区柏克莱市的柏克莱加大(UC Berkeley)连续第二年蝉联冠军、第二名是位于南加州洛杉矶的洛杉矶加大(UC Los Angeles)、第三名是位于纽约州的普林斯顿大学(Princeton University)、第四名是佛罗里达大学(University of Florida)和第五名是位于麻州的哈佛大学(Harvard University)。至于西岸的私立名校史丹佛大学则排名第七位、东岸知名的麻省理工学院MIT排名第六位、耶鲁大学排第十三位。

在这份富比士杂志评选的最有价值大学名单中，前十名的大学有一半都在加州，而且有4所大学都是加大UC系统的分校，显示东岸的私立大学名校已经失去在高等教育界的优势，改为由西岸的学校主导潮流。

根据美国主管大学事务的大学董事会(College Board)数据，在美国要上四年制的大学，学生每年的平均花费在9，650到33，480美元不等，约合29万到100万新台币不等，这还不包括教科书和住宿的费用，这些费用也估计高达1万美元，相当于新台币30万美元，因此选择理想大学的同时，也要考虑到投资报酬率，找出最有投资价值的大学就读。

富比士杂志报导指出，大学生要取得一个四年制大学的文凭，上公立大学要花费约8万美元、私立大学要花费约18万美元，因此选择哪个大学就读，是一个人人生中最大的财务决定之一。

中国日报–May 08, 2017,13:12