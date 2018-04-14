接轨国际 中国发布英语“国标”

中国人的英语能力有了全新的测评标准。中国教育部12日表示，面向中国英语学习者的首个英语能力测评标准《中国英语能力等级量表》正式发布，将自今年6月1日起正式实施。中国教育部介绍，发布英语“国标”的目的在于改变现有考试不全面、不系统、不衔接的局面，建立具有国际水准的外语测评标准和考试体系。

面向中国英语学习者的首个英语能力测评标准《中国英语能力等级量表》由中国教育部、国家语言文字工作委员会近日正式发布，将作为国家语委语言文字规范自2018年6月1日正式实施。

为各类考试提供统一标尺

新华社12日报道，《中国英语能力等级量表》依据中国英语学习者能力的实证数据，同时充分考虑各学段的需求，将学习者的英语能力从低到高划分为“基础、提高和熟练”三个阶段，共设九个等级。量表以语言运用为导向，构建多层级指标体系，对各等级的能力特征进行了全面、清晰、详实的描述。

大学四、六级英语考试，中考、高考等各种升学涉及的英语考试，出国要参加的托福、雅思……目前，中国学生从踏入校门起，就接受各种目的不一、侧重不同的英语考试。各种考试级别各异，概念不统一，不同考试之间成绩不可比。

南京大学教授、中国教育部高等学校大学外语教学指导委员会主任委员王守仁表示，制订中国英语能力等级量表，就是要为各类外语考试提供科学的能力指标体系和准确的能力标尺，使考试设计更全面系统，使考试成绩具有可比性，为不同学习成果沟通互认提供依据。

改变“哑巴英语” 注重说与译

长久以来，中国的英语教育一直围绕着各级各类考试进行，大量重复记忆、题海战术导致了“高分低能”等一系列现象。

英国文化教育协会中国考试业务总监天虎说：“过去中国的英语学习比较重视语法、语言知识点的学习，造成大部分英语学习者的语言基础知识非常扎实，但在日常生活工作中并不能与人很好地用英语沟通交流。”

针对这种问题，量表以运用为导向，强调语言使用。采用“能做”描述，关注语言在交流中的作用，引导语言学习者运用语言。

天虎认为，量表描述了“听、说、读、写、译”等各方面能力，尤其增加了“说”和“译”两方面，意味着更加注重对英语实际应用能力的培养。

暂时不面向基础教育阶段开发考试

《中国英语能力等级量表》的推出，是否意味着要建立相应的考试？而这种考试是否会造成中小学生考试负担进一步加重？

中国教育部考试中心主任姜钢介绍，根据教育部的要求，考试中心正着手在中国英语能力等级量表的基础上研发英语能力等级考试，为减少重复考试，提升考试系统性奠定基础。目前主要考虑配合高素质人才培养战略，面向社会需求较旺盛的高等教育阶段开发考试。

“新的考试希望能满足多元化的需求。”姜钢说，今后的英语能力等级考试将提供的不会再是一个简单的总成绩，而是一份评价报告，既有分数，也有质的描述，能更全面立体地说明考试者的英语能力。

“考虑到考试指挥棒可能对低级别的影响更大，我们建议暂时不面向基础教育阶段开发考试。”姜钢说。

与国际接轨 中国英语“国标”正与雅思开展对接研究

新华社12日针对中国英语“国标”发表题为《多跟国际接轨少和升学挂钩》的评论称，发布英语“国标”的目的在于立足国情，对接国际，改变现有考试不全面、不系统、不衔接的局面，建立具有中国特色、国际水准、功能多元的外语测评标准和考试体系，更好地服务于科学选才，服务于外语教育教学发展。

新华社称，此前，中国教育部已先后就《中国英语能力等级量表》与雅思、托福等英语考试对接事宜与有关国家的教育考试机构达成协议，为中国的英语等级标准及考试得到国际认可奠定了良好基础。接下来，有关方面应以量表发布为契机，在推动中国英语“国标”与国际接轨、并轨、同轨上多做努力。

上海澎湃新闻报道，去年12月初在上海举行的“第三届语言测试与评价国际研讨会暨第五届英语语言测评‘新方向’研讨会”上，广东外语外贸大学副校长刘建达教授指出：“通过建立一套覆盖大、中、小学不同教育阶段全方位的英语能力标准和测评体系，可以把中国现有或将来开发的英语考试置于同一标尺上，有助于中国的英语考试走向国际。”

中国教育部考试中心与英国文化教育协会合作正开展英国英语考试与中国英语能力等级量表对接研究。雅思和普思继与欧洲语言共同参考框架实现对接后，成为率先与中国英语能力等级量表开展对接研究的国际英语考试。目前对接研究工作已全面启动，并完成阶段任务。

英国文化教育协会测评研发中心主任 Barry O’Sullivan说，中国教育在引入人工智能方面的创新已走在世界前沿，“此次在自动评分系统中，针对口语评分的部分就是由中国方面开发的，人工智能将来甚至能够给考生的写作评分，随着AI的发展，直接与手机对话进而锻炼口语水平也是指日可待的事情”。

英国文化教育协会中国考试业务总监Tim Hood对于量表使用后带来的成果充满信心：“资助项目将鼓励量表在英语教学及测评实践方面的研究，为研究人员和教育工作者建立起强大的互动网络，为中国外语测评体系改革及人才培养做出贡献。”

2018-04-13 00:39 来源：侨报