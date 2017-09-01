提行李上庭准备被遣返 中国女留学生托福作弊已认罪

根据美国马萨诸塞州地方法庭记录，四名来自中国的留美女学生在美国大学的入学考试中作弊，她们已同意认罪，承认有作弊。现在她们面临被遣送回国的可能。其中一名留学生Xiaomeng Cheng周三上庭还提着行李箱，庭后她将在移民拘留所短暂关押，并于周五（9月1日）被送上回中国的飞机。

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据路透社周三报道称，当地检察官表示，留美女学生Xiaomeng Cheng通过考试作弊获得亚利桑那州立大学的录取。周三，她已在波士顿联邦法院上认罪曾“密谋欺骗美国”。

2016年3月，Xiaomeng Cheng本来按计划要参加托福考试，然而她自己并没有参加这场考试，而是通过中介找到了另一位就读麻州霍尔特国际商学院(Hult International Business School)的中国学生Yue Wang，让其在这场考试中替考。随后她用这份替考的成绩单，顺利进入了亚利桑那州立大学，美国政府也因此给她发放了F-1学生签证，并开始了在美国的留学生涯。也正因为此，法官认定她与他人共谋欺骗了美国政府。

与Xiaomeng Cheng一起逮捕的，还有其他三名学生，分别是代考者Yue Wang，25岁。Shikun Zhang，24岁，就读于美国波士顿东北大学；Leyi Huang，21岁，就读于宾州州立大学。

报道称，接下来的三个星期，法院将继续对另外三名涉嫌作弊的中国女留学生Shikun Zhang、Leyi Huang和Yue Wang举行听证会。检察官透露，Xiaomeng Cheng和Shikun Zhang以及另外一名女生Leyi Huang在托福考试中失利后，支付近7000美元让Yue Wang分别在2015年和2016年为她们替考。四人现均持学生签证，于今年5月被捕。

托福是由美国教育测验服务社（ETS）举办的英语能力考试，广泛用于评估外国人的英文水平。 托福得到了超过130多个国家，9000个学院和大学等机构的认可。

四人被控罪名最高可判5年监禁，三年监视居住及25万美元罚金。而同意认罪的三人将接受检方提出的以遣返换取不被监禁的条件。Cheng的遣返程序30日即刻开始，她将在联邦移民拘留所停留两天后，于本周五(9月1日)即刻返回中国。她当天穿着连帽衫出庭，甚至直接把行李箱带上了法庭。

而这并不是第一个发现的案例，此前也有中国留学生涉嫌作弊被开除学籍甚至遣返回国的，很多人开始质疑中国留学生的诚信。

并不是所有的中国留学生都是不诚信的，而美国学生同样无法完全抵抗作弊的诱惑。事实上，无论学生来自哪里，“学术不诚信”始终是大学校园中存在的一个问题。

非盈利机构国际学术诚信中心(International Center for Academic Integrity)主任泰迪·费舍曼(Teddi Fishman)称，约有六成的美国大学生承认去年至少作弊一次。而且这种情况已经”稳定地”持续了23年之久。而据《华尔街日报》的调研发现，大部分作弊行为并不会受到正式处罚。至于作弊被发现后的惩罚，可能是得一个“F”的成绩，可能是停学，也可能是开除。但通常来说，惩罚措施并不会太严厉。

在2014至2015学年，亚利桑那大学记录多起作弊事件，但该校表示这一学年并没有任何学生被开除，仅有两名学生被停学。美国大学连年的增加海外扩招，并对于留学生连年递增的学费，而随着而来的问题也是他们不得不面对和解决的。

来源：侨报网