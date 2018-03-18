搞事！特朗普盯上中国留学生签证

最近，美国总统特朗普为了减少对华贸易逆差造足了噱头。在先后对太阳能电池、洗衣机、铁、铝制品等行业出手后，本月，他又发推要求中国得减少1000亿美元的贸易顺差。

据观察者网报道，特朗普发推说要减少10亿美元对华贸易逆差，白宫为此不得不专门澄清：他少打了两个“0”。

现在，美媒称又有一个行业被特朗普盯上了——高等教育。报道称特朗普政府打算限制中国学生赴美签证的数量，作为对华反制措施的一部分。

但是，报道还指出，美国的高等教育跟此前的太阳能电池、铁铝制品等不一样，这是一个为美国制造了巨大贸易顺差的行业，其数额足以跟汽车、飞机、半导体等美国强势制造业相媲美。

3月16日，《华尔街日报》援引白宫官员的话称，美国可能在本月底公布针对中国的一揽子贸易反制计划，削减赴美中国学生的签证数量就是其中的反制措施之一。

有美国智库人士指出，考虑到中国有不少社会精英的子女都有赴美留学的经历，限制签证或许是借此向中国施压的一种手段。

可是，美国的高等教育不同于特朗普此前瞄上的那些行业。《华尔街日报》指出，高等教育为美国创造了巨大的贸易顺差，而这很大程度上要归功于中国学生。

去年，就读于美国的国际学生数量达到了110万。根据美国驻华使馆此前发布的《2017门户开放报告》，其中中国学生人数增至35万，较上一学年增长6.8%。中国赴美留学人数在所有留美生源国/地区中连续第八年位居榜首，占在美国际学生总数的32.5%。

换算成以学费为主的金额，去年赴美的各国留学生为美国带来了394亿美元的财富，而美国学生为其他国家带去了76亿美元。

也就是说，高等教育为美国带来了将近320亿美元的贸易顺差。

这是什么概念？

《华尔街日报》举例称，像美国强势的传统制造业——民用飞机，在去年创造的贸易顺差是420亿美元。也就是说，一个个赴美留学生们带来的贸易顺差已经相当于一架架价格不菲的民用飞机。

加州大学圣巴巴拉分校经济学教授迪克·斯塔兹(Dick Startz)预计，如果把这些国际学生的食宿、房租等支出全加起来，那么这一数字将接近500亿美元。

而在去年，美国的汽车、民用飞机、半导体等强势行业的出口额分别是520亿美元、560亿美元、480亿美元。

《华尔街日报》表示，美国的高等教育出口非常成功，若扣除通胀因素，美国的出口相较于2008年增长了26%，其中高等教育的出口增长达到了80%。

正因如此，斯塔兹称如果特朗普要对高等教育下手，那么美国的贸易平衡只会变得更糟糕。更何况，一旦这些学校缺少了来自国际学生的资金，那么他们可能会通过加重美国本地学生的负担来抵消这一损失。

国际教育者工作协会(NAFSA)执行长布里姆(Esther D. Brimmer)也指出，限制中国学生签证，哪怕只是使其人数小幅减少都将会导致灾难性后果，学生从来不应成为白宫谈判的筹码。

正如外交部发言人陆慷在16日的记者会上说的那样，中美经贸合作给两国提供了巨大市场，创造了大量就业机会。40年来，美国对华贸易还非常可观地降低了美国家庭的平均开支负担。

“如果中美经贸合作仅仅是对中国单方面有利，我不相信这种经贸合作能够持续到现在。”

来源：纽约侨报网