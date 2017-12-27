政策不利留美 中国学生涌海归潮

在即将过去的2017年中， 对于留学在美的中国学生以及学成毕业在美就业的“后留学生” 群体来说，可谓是历经中美政治、经济以及世界格局变换的一年。 特朗普总统将移民政策收紧、中国政府严格管控美元购汇与外流， 以及美国本土税收及就业政策迅速更迭， 让在美的中国留学生群体倍感彷徨， 根据洛杉矶时报一份针对2016年至2017年的美国高校留学生 数量的统计调查中发现： 美国高校中留学生入学数量总数首次发生下滑；同时， 在关乎中国留学生择业的话题上， 中国劳动力市场却正在经历着一次空前规模的“海归回国潮”。

美国高等教育质量是吸引全世界的国际学生的前提条件， 但无论是加州还是全美新生入学的外国留学生人数， 都在上一个统计年度较上一年度下降了大约3%—— 这是12年来第一次下降的数额，而且从统计趋势上来看， 下降趋势仍在加深。尽管加州仍然是外国学生最热门的目的地， 但2016年度至2017年度加州高校新留学生入学人数下降了2 .8%，与此同时， 加州系统中10个分校首次限制了国际学生和州外学生录取以及入学 数量，此外，这10所高校今年的学费也提高了2.5%，此外， 政治不确定性，学费上涨，签证延误以及奖学金减少等原因， 也是今年国际生入学数量下降的另一大原因 。

此外，特朗普政府针对合法移民“开刀” 的种种举措以及接下来的动作，也让留学生毕业留美决心受挫。 面对特朗普上任后一缩再缩的移民政策以及总统竞选期间明确主张的 “雇用美国人”不利移民倾向的政策大背景下， 反观中国综合国力的迅速增强，中国政府以及各个省市地区针对“ 海归”就业、创业甚至生活方面的政策的种种优惠，“回国发展” 日前成为不少中国留学生毕业后的选择。 根据美国2017财年联邦报表显示，2017财年H- 1B获批率不到6成，创下10年来最低。申请H- 1B签证职位的工资要求却在逐年增加，2017财年H- 1B申请者的平均年薪超过9万元。毋庸置疑， 这一变化是由于特朗普总统提出——“雇用美国人” 种种相关政策而导致的结果， 这对于希望毕业后可以留在美国工作的留学生来说， 可以说难上加难。

而近期刚刚提上新年事项备忘录的“取消H-4——即H- 1B配偶合法工作权利”虽尚未正式达成命令， 但此前已备受关注多时， 并被多家美国本土劳工组织所多次上议和反对的奥巴马总统期间的行 政命令，终于被列入接下来政策计划备忘录中，足以让太多“ 后留学生”群体动摇留美意愿，因为这对于已经通过H- 4合法工作的民众来说无疑是一个噩耗，尤其的是低收入家庭来说， 一旦失去了家中的另一个劳动力，生活将很难继续。

2017-12-25 22:28 来源: 侨报网