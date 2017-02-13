斯坦福大学的课堂测试：如何在2小时内让5块钱升值100倍？答案出人意料

如何在2小时内，让五块钱升值100倍？这听起来有些不靠谱。

但在斯坦福大学的课堂上，Tina Seelig教授做了这样一个小测试：

她给了班上14个小组各一个装有5美元的信封，作为启动基金。学生们有四天的时间去思考如何完成任务。 当他们打开信封，就代表任务启动。 每个队伍需要在两个小时之内，运用这5美元赚到尽量多的钱。然后在周日晚上将他们的成果整理成文档发给教授，并在周一早上用三分钟在全班同学面前展示。

虽然斯坦福的学生个个顶尖聪明，但对于涉世未深的学生来说，这仍然是个不小的难题。为了完成这项任务，同学们必须最大化地利用他们所拥有的资源——也就是这5美元。

如果是你，你会怎么完成这项挑战呢？



当教授在课堂上第一次向同学们提出这个问题的时候，底下传来了这样的回答“拿这5美元去拉斯维加斯赌一把！”、“拿这5美元去买彩票”！

这样的答案无疑引来了全班的哄堂大笑。

这样做并不是不可行的，但是他们必须承担极大的风险，也几乎是不可能完成的。

另外几个比较普遍的答案是先用初始基金5美元去买材料，然后帮别人洗车或者开个果汁摊。

这些点子确实不错，赚点小钱是没问题的。不过有几组想到了打破常规的更好的办法，他们认真地对待这个挑战，考虑不同的可能性，创造尽可能多的价值。

他们是怎么做到的呢？

你最宝贵的资源并不是这5美元



挣到最多钱的几只队伍几乎都没有用上教授给的启动基金——也就是这5美元。

他们意识到：把眼光局限于这5美元会减少很多的可能性。

五美元基本上等于什么都有没有，所以他们跳脱到这五美元之外，考虑了各种白手起家的可能性。

他们努力观察身边：有哪些人们还没有被满足的需求。通过发现这些需求，并尝试去解决，前几名的队伍在两个小时之内赚到了超过600美金，5美元的平均回报率竟然达到了4000%！

好多队伍甚至都没有用到他们的启动基金，这么看来的话他们的投资回报率竟然是无限的！

所以他们是怎么创造这些奇迹的呢？

创造奇迹的办法一：

有一个队伍发现了大学城里的一个常见问题——周六晚上某些热门的餐馆总是大排长队。

这只队伍发现了一个商机，他们向餐馆提前预定了座位，然后在周六临近的时候将每个座位以最高20美元的价格出售给那些不想等待的顾客。

在那一晚，他们观察到了一些有趣的现象：

1.团队里的女学生比起男学生卖出了更多的座位，可能是女性更具有亲和力的原因。所以他们调整了方案，男学生负责联系餐馆预订座位，女学生负责去找客人卖出他们的这些座位的使用权。 2.他们还发现了当餐馆使用电子号码牌排队的时候，他们更容易卖出这家餐馆的座位，因为实物的交换让顾客花钱之后得到了有形的回报，让顾客感觉自己所花的钱物有所值。

创造奇迹的办法二：

另外一支队伍用的方法更加简单。

他们在学生会旁边支了一个小摊，帮经过的同学测量他们的自行车轮胎气压。如果压力不足的话，可以花一美元在他们的摊点充气。

事实证明：这个点子虽然很简单但有可行性，同学们可以很方便地在附近的加油站免费充气，但大部分人都乐于在他们的摊点充气，而且对他们所提供的服务都表示了感谢。

不过，在摊子摆了一个小时之后，这组人调整了他们的赚钱方式，他们不再对充气服务收费，而在充气之后向同学们请求一些捐款。

就这样，收入一下子骤升了！这个团队和前面那个出售预订座位的团队一样，都是在实施的过程中观察客户的反馈，然后优化他们的方案，取得了收入的大幅提升。

这些团队的表现都很不错，班内其他的同学对他们的展示也印象深刻。

不过赚了最多钱的那个团队才是的牛人，他们真正把“Think outside the box”发挥到了极致。

创造奇迹的办法三：

这个团队认为他们最宝贵的资源既不是五美元，也不是两个小时的赚钱时间，而是他们周一课堂上的三分钟展示。

斯坦福大学作为一所世界名校，不仅学生挤破了头想进，公司也挤破头了希望在里面招人。这个团队把课上的三分钟卖给了一个公司，让他们打招聘广告。

就这样简简单单，三分钟赚了650美元。

他们发现：他们手头最有价值的资源既不是去售卖自己的时间，也不是去卖面子，而是售卖他们班上的同学——这些人才才是社会最需要的。

这种思维方式，就是现在人人都在追求

“Think outside the box”。

找到最直观的解决方法然后排除它



斯坦福的这组学生所体现出来的最好的“Think outside the box”的做法是什么？

下面这个原则将对你非常实用。

“当遇到问题时，先找出看起来最明显的解决方法，然后将它排除掉。好，现在可以开始思考其他的解决方式了。”

这个概念可能听起来有点虚，我来举个例子。

想象你现在是个雄心勃勃的创业者，比如说你想开家餐馆。

餐厅是干什么的？提供食物。

但是不行，现在我告诉你——这家餐馆不能提供食物，或者说，食物很一般。

换句话说：你要开一个不以食物吸引人的餐厅。

既然决定不用食物吸引客人，那么取而代之要用什么吸引客人呢？

你可以把重点放在营造与众不同的餐厅氛围上，开一个主题餐厅，比如说这样——一个航空主题的餐厅（把餐厅打造成飞机的样子）。

或者，你邀请一支很棒的乐队或舞团来演出。

你还可以把用餐环境布置成儿童乐园的样子，吸引亲子聚餐。

你甚至还可以把用餐环境移步室外。

还有很多很多其他的方案……

当排除了“食物”的亮点之后，你需要思考的——就是打破常规的点子，这就是“Think outside the box”。

善于“Think outside the box”的人，不仅能发现别人看不见的解决方式，还能识别别人没有意识到的资源，并把它包装出最好的价值。

就是这样，在做任何事情的时候，你都可以尝试不同的解决办法——先排除那个显而易见的，以此为前提去思考：

如果解决你手头工作最简单的方案不给力了，你还有什么办法？

如果你的老板今天不给你发工资了，你还有什么谋生之道？

如果情人节不让送花了，你会给心爱的TA送什么？

如果热门旅游景点都不给游客发签证了，你还能去哪玩？

……

“你活在盒子里，工作在盒子里，你驾驭这个盒子，最终又被埋葬在盒子里。跳出思维的盒子，当你真的发现这种思维方式的时候，你会发现，其实外面本没有盒子”。

跳出你思维的盒子，你的生活也会增加许多可能性。

来源：凤凰财经 2017-02-13 美国留学那点事