无效努力与假装勤奋，让你的留学生活过得毫无意义

为什么明明自己很努力，可是成绩还是没什么长进呢？自己每天为了学习工作也耗费了不少时间，下的功夫看起来和那些成功人士没什么两样。主页君只想问，你是真的勤奋，还是假装努力？你的努力真的有效了吗？看完这篇文章，你会有答案。

现在的人，很爱拼时间和晒朋友圈。就拿我上健身房来说。如果没有教练在旁边盯着，你会发现自己跑步永远跑不够30分钟，跟着keep健身永远都做不完规定动作。因为都在玩手机，在看电视，在休息。只有教练在旁边盯着训练，自己才能在短时间内高效的做完一系列的动作，教练一走，蹬自行车的腿就停下来了。

心里还是着急自己并没有完成训练计划，汗都没有出一滴，于是继续在健身房泡着，一泡一下午，什么效率没有，还消耗了很大的时间。对着镜子拍个照片，表示自己来过了，让手机里的朋友都羡慕和嫉妒一下，表示自己好勤奋啊。

是真的勤奋，还是假装努力？你的努力真的有效了吗？除了健身，你做其他工作怎么样？加班都在勤奋打字冥思苦想，还是先吃两小时能报销的晚餐，再头昏脑涨的打开电脑？上课是聚精会神的听讲还是只是人到了就趴桌子上睡觉？你的时间用的不比别人少，身体也挺疲劳，你已经做出了一个很累很辛苦的假象，可得到的却比那些看起来没你下功夫的是还少。

每天熬夜学习工作，早晨上班晕头转向，长期的晚上不睡，白天缺觉，让你的身体越来越差。别说增加收入多赚钱了，身体都快垮台了，老板差点以你夜生活太丰富影响工作找你谈话，为什么别人每天都神采奕奕，为什么别人就不困还身体好，自己怎么就那么挫？他们都不是人么？

你只看到了表象，没看到精髓。除了极少数的天生精力达人（比如我），大部分人都有自己的作息时间。我认识的著名作家李筱懿老师，每天晚上10点睡觉，早晨4点起床爱是写作，8点写完去上班，开始一天工作。你光看见4点起了，学了两天，自己说啥也起不来了，人生绝望了。 现在很流行什么早起党，每天五点起床群里打卡，太多人用五点能起床表示自己很勤奋，晒在朋友圈里，好像自己就足够努力了。但努力之后的一整天，你过的好么？如果自己八点才起来，就一定不够勤奋吗？

打卡只是一个行为，关键是背后的行为习惯。所有人都五点打卡，但不意味着你8点起就失败了。相反，如果你要参加这样的活动，那就找到让自己5点起床之后能开始有效努力一整天的睡觉时间，这样你的早起才是有效的，否则你只是人云亦云的模仿了一个行为。成年人的世界，不再是口号的人生了，有效，比什么都重要。

以前我也是个熬夜党，白天晃来晃去，一到晚上就开始着急忙慌的干活儿，经常干到两三点，筋疲力尽，想睡前刷刷手机，都经常手机直接砸脸上晕过去。身体已经疲乏到极致，早晨起来也总是飘飘的，一整天都困乏的厉害，有时候写一个文章要一整天，总是磨磨蹭蹭的一会儿喝水，一会儿吃东西。我开始有意识的控制和训练自己的效率，而不是工作时间。最大的效果就是终于有时间看书，有时间跟家人出去玩了。 简单的分享一下我的几个小方法吧：

1) 找到适合自己的精力时间：睡眠时间和质量管理，健身，合适的食物

对于我来讲，最合适的睡眠时间是0点到早晨8点，8点之后基本上起床开始工作了，所以我从来不会参加什么早起签到的活动。 健身和吃冰激凌是对我非常提神醒脑的方式，最近又迷上了喝茶。 吃肉会让我觉得很困乏很累，所以我基本上只吃牛肉和鱼类。吃饭不要太多，否则会很困很想睡觉。

2) 管理自己生活的节奏，从而管理好自己的精力

看过很多精力管理的书，比如《精力管理》有兴趣你可以去网站搜，会有很多类似的书。精力管理不仅是管理自己的精神头儿，而是通过合理的全身以及对整个生活节奏的管理。比如一天的时间，早起健身，上午处理最难的工作，下午做需要仔细思考的工作，晚上可以做不用动脑的事情。如果这一切颠倒顺序，可能什么都做不好。

3) 每天用五分钟，做好日程管理

今年让我脑子变得很轻松最重要的方法是做日程管理。小到出门买醋，大到出差写报告，都一一用日程管理的app来记录。最大的好处是不需要用脑子时刻记着，有事儿直接记录上去，脑子特别轻松，每天打开看看，做完的划掉，就知道自己今天完成的如何，再也不担心有事儿忘记，时刻警惕着，也不会被突如其来的事情打乱计划。

4) 善用APP软件等高科技工具

现在手机APP很发达，很多人喜欢问别人用什么，自己就去下载。但其实每个人的需求不同，合适自己的APP也不同，甚至于每个APP并不需要用所有的功能，可能就足够自己。所以，我一般找一个app，就先想好希望要找的app有什么功能，比如搜“日程管理”可能出来很多，下载前三个，挨个打开用用看看，就能找到自己合适的。我用过好的app基本都是这样找到，简单好使。

5) 白天不要躺下，脑子越用越灵

无论你在家，还是在外面工作，只要醒过来，最好不要再回到床上。除非你特别需要午觉，否则千万别停下来。只要一停止工作，哪怕是喝口水，吃个香蕉，你完了，再开始就太难了，很可能一个小时都无法进入状态。 另外，千万别担心用脑过度，你的努力程度离过度还远了去了。脑子从来都是越用越灵，越用越快，不用就立刻生锈了。

6) 给自己规定时间完成工作，劳逸结合

写一篇文章，就一小时；做一个报告，用两小时。时间和日程跟人生目标一样，有目标才能有努力的动力，否则拖拖拉拉一两天做完绝不是梦。

7) 凡事打个提前量

老板说明天要的东西，你能不能昨天就做完，留下一整天的时间修改，或者提前个老板争取有个修改的时间？如果凡事提前三小时还是紧张的做，不是错误百出，就是思考不全面，最后返工的还是自己。 我个人写公众号，除非家里有急事，基本都会提前3-7天准备好所有的内容。因为家里有两个孩子，大事小情随时会有。如果遇到出差，基本上凡事提前两周全部完成，这样即使出差一天工作20个小时也不会担心断更。最重要的是，自己不着急，心情好了做什么都会效率高。

你要相信一点，别人没有那么牛，你也没有那么惨，不要给自己设定太多的目标和太丰满的内容，一点一点往前走。

来源：赵星