最美双胞胎姊妹花哈佛毕业 清纯美照走红

Identical Chinese twin sisters, praised for their brains and beauty, tick Harvard off their to-do list

Siblings first became an internet sensation after graduating from China’s prestigious Fudan University

Identical Chinese twin sisters who gained internet fame for being both intelligent and beautiful have graduated from Harvard University’s graduate school. Nanjing-born Sun Yutong and Sun Yumeng graduated from Harvard Graduate School of Education in May with masters’ degrees – and live-streamed the experience to their internet fans. (South China Morning Post)

上海复旦大学的“最美双胞胎姊妹花”孙雨朦和孙雨彤因为高颜值和成绩优异走红,去年获世界名校哈佛大学取录引起网络轰动。这对姊妹花近日顺利从哈佛毕业,获得硕士学位。清纯貌美的毕业照和生活照再次走红,有网民调侃:“明明可以靠脸吃饭,偏要靠才华!”

出生于1994年的双胞胎孙雨朦与孙雨彤从小聪慧机灵。2006年,两姊妹一同考上江苏省南京外国语学校,6年后齐齐获保送入复旦大学。

去年5月,两姊妹获哈佛大学教育研究生院取录,到上月顺利毕业。

就读复旦大学期间,孙雨朦及孙雨彤凭清纯的美貌和优秀成绩获封为“复旦校花”,常出任各式主持活动,索照红遍网络。如今沉寂一年后,两人在哈佛的毕业照及生活照再现网络,再次热传。

网民留言大讚两姊妹是“好看的学霸”、“有颜值又这么优秀”“谁家养这样的两个女儿,做梦都要笑醒啦!”

光华日报–Jun 05, 2017,15:39