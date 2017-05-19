普林斯頓招生醜聞：不收沒“味”的少數族裔

美國網媒Frontpage Mag刊載了一篇名為“普林斯頓根據文化口味量來選擇少數族裔”的文章，批判名校普林斯頓大學在錄取過程中隱藏的種族歧視主義。文章摘要如下：

我們都知道平權措施是種族主義。它根據膚色進行特權判定並且剝奪他人的一些權利。但是，这只是在內部的種族主義。

大學錄取常常公然或隱瞞地違法法律，採納種族主義。但是，如果成績不代表膚色種族，那麼大學如何決定錄取哪一些少數族裔的學生呢？這是聯邦調查結果中普林斯頓大學的做法：

在一名西裔申請書上，一位錄取官寫道“很難把她放在別人前面。申請中沒有文化氣息。”在一名黑人的申請書中，另一名招生官说，“很少非裔美國人有這樣的語言分數。”這些文檔顯示，當錄取招生官們圍繞申請者的族裔考慮時，他們就把自己陷入怪結。一位招生官在夏威夷本土居民的申請書上寫道，“如果能有更多文化氣息，我將會更興奮。”

所以，真正的指標是“文化氣息”。這也就是说，錄取決定於他們是怎樣的黑人或者是西班牙裔學生。這意味着學生的技能不重要，重要的是他們能夠達到多少招生官們理想中的少數族裔的構想，他們有多少“文化味”。

在錄取過程中有種族偏見是一場國家危機。大學們正在縮減真正有價值的學生數量，同時着眼於招收那些舉行抗議活動或者燒毀建築物的人權碰瓷者。

普林斯頓招生官反復寫道亞洲人難以區分，指責他們有“很相似的檔案”，稱他們是“標準預選”或者“難以選拔”。這些評論被民權調查者注意到，並在教育署對其學術校招生問題中的種族歧視議題進行指控。

一名調查人員向招生官呈現一名亞裔學生申請資料后，招生官熱情洋溢地描述這位申請者為“第一代中國學生，自己生活不易，試圖通過服務使得別人的生活更加美好”。第二名官員的熱心程度較低，他寫道，“完美有能力，吸引人，”“很熟悉的個人資料。”“很好的准備，但和其它人一樣。”另一名招生官寫道。

但當有左派人士已經參與某種行動或者志願服務時，誰還需要好好准備？整件事情是深刻的種族主義，令人毛骨悚然……

侨报网