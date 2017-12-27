来易来，去难去，满是未知的留学梦

如果时光倒流，留学海外的梦再清晰不过， 走出去，留外面。如今的中国今非昔比，经济发展迅猛， 市场庞大仿佛黄金遍地，生活便利热闹要啥有啥。 那么今天的留学生也并非从前，首先他们出国留学相比过去更容易， 其次为什么来留学，既然来了，去还是留？ 对个人未来极负责的新一代留学生从跨入校门起， 就已在为未来做打算。

Kathy和Amber就是这样两位认真的中国留学生。 她们一个来自中国北京，一个来自中国广州，因要争取一些学分， 两人相遇在橙县海岸学院（Orange Coast College）的ESL语言课堂上（English as a Second Language，以英语为第二语言/外语）。大约一两年之后， 她们一个将去南加州大学（USC）， 一个打算转加州大学伯克利分校（UCB）， 攻读她们的Master学位。至于未来，一个很想留在美国， 一个计划回国发展，不过最终将如何选择，还是未知数。

求学，寻找不一样的自己

Kathy，很典型的中国好孩子、好学生，远离父母亲人， 依然保持着勤奋刻苦的高度自觉性。一学期5门课，堂堂课满出勤， 不迟到不早退。

父母并不支持Kathy来美国留学，她自己坚持要来，“ 不仅仅是因为想来读研究生，还有更重要的原因， 很想找到自己不一样的地方，之前很多时候都是在与社会现实妥协， 出来看一看会有不一样的感觉，或许是因为美国文化的包容， 所以就能看见很多不一样的可能性。”

学习是Kathy最爱谈及的话题，她说美中学习习惯还是很不同， “美国学习形式上自由，课堂上还有吃东西的，但是说到学习压力， 对于刻苦的人来说，中美学习压力都挺大的。 美国配套设施会比中国好一些，但是服务速度慢。上了语言课， 还有看室友上英语100会感觉美国对学生的阅读量和思索分析能力 强于中国。美国的各种大小考试特别多，国内的大学不是很多。”

至于文化差异，Kathy感受最多， 因为她基本还没渡过文化冲击期：“我觉得美国包容性很大。 中国很多时候给人的感觉模式固定——大学毕业，工作， 结婚生孩子，照看家庭，好像女性生活本应如此，但是我不喜欢， 可能是我比较不安分吧。在这里感觉很多可能性， 语言课同学中不同年龄段学生很多，既有中年父母， 也有更长一辈的长者。不好好学习的肯定有，混日子的也有， 哪儿都一样。”

而让Kathy感觉最深的是，“这里人随心而动， 我原来在中国过得压力大是因为不停地被推着向前走，只顾拉车， 很少能停下来看看路，可能是相比以前生活节奏慢了一些， 所以可以回过头来看看，找找那个和之前不一样的自己。”

年轻活力的中国留学生Kathy体育也不让人， 羽毛球从小开始打，来OCC选了这门课是为了坚持锻炼， 一样拿A。（图片由受访者提供）

充电，奔向朝阳产业

来自广州的Amber完全不同于Kathy， 大学本科传媒专业毕业后，她先在主流电视媒体工作了几年，如今， 她的目标很明确，为职业求学。

“我来美国是因为在中国的工作到达了一个瓶颈期， 感觉该给自己充充电了，就来了美国继续学习，”Amber说，“ 我本来在传统媒体工作，但是现在传统媒体的上升渠道窄， 并且原地踏步的时间需要很长，所以我想转个更朝阳的行业， 我目前学的是儿童早期教育和发展心理学， 我觉得这个专业将来在中国的发展空间会更大， 毕竟国内刚刚开放了二胎。我现在刚刚读完第一个学期， 美国社区大学的课程，教学内容并不难， 但是要跟上教授的课堂要求还是需要付出努力。 美国对出勤率和课堂参与度的要求比较高，中国的大学， 只要完成了考试和作业，一般就没问题了， 并且老师们也比较好说话，但是美国的教授不一样， 平时成绩的占比有时比考试要大，并且都说一不二的。”

相比于每个小假期都在宿舍读书的Kathy， Amber轻松很多，因为语言非常棒，学习基本没有太多障碍， 来来往往中总有一种悠然自得的气质， 从不错过美国众多假期的休闲生活。“ 美国的自然风光非常值得一看， 而且因为城市不像中国一样勤于翻新， 历史沉淀和人文气息会比较重。” Amber说她陆陆续续把东岸主要城市基本跑了一遍，从纽约、 芝加哥到迈阿密，西岸除了洛杉矶只去过圣地亚哥， 还有羚羊谷和拉斯维加斯，但是比起她在中国的生活，她说，“ 要是真的跟中国的日常生活相比，还是中国的生活好玩热闹一些。”

回去还是留下？不再是一个“压力话题”

去留问题，首先对于Amber不再是一个“压力话题”， 只是一个未知数话题。她说，“我目前不考虑留下来， 是因为我觉得我的专业在中国发展前景更好， 同时我觉得我的原生城市不管是从机会还是生活便利程度上都胜于洛 杉矶，这边就是大家常说的好山好水好无聊， 我还是觉得中国的城市更生机勃勃些， 所以现在来说还是计划学成回国。 但是也不排除到最后选择留下来的可能，看机遇吧， 如果有好的机会我都会抓住。”

对于Kathy，她说在高中时母亲不让她选自己爱的文科，觉得“ 文科没用”，只好退而求其次，选了会计，没想到，入学后被“ 调配”成物理专业， 超级不喜欢物理的Kathy虽然靠勤奋成绩全班第一， 但是出来就是要重新来过，绝不想真的从事物理行业。 因为语言的问题，她还是放弃了美国的人文学科，选了会计专业。 是否要留在美国求职，她的态度也很淡定，到时候再说， 如今已经没有什么非要留在美国发展的巨大诱惑。

期末刚过，无论是勤奋刻苦的还是显得悠闲的， 对于优秀的中国留学生，都是一个忙着收获A的季节。 虽然知道留学生的就业形势，A再多也说了不算，但是对于未来， 她们都不慌张， 毕竟她们来到这里是为了通过学习而追寻个人发展的另外的可能性， 既然是可能性，既然是未知数，4、5年后自有分晓， 一切都没什么大不了的。

2017-12-21 00:49 来源: 侨报网 作者: 章宁 编辑: 邹姆斯